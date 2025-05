Greece Transportation and Infrastructure Summit: Προτεραιότητες για τη διασυνδεσιμότητα στην Ευρώπη

Τα έργα υποδομής που σχεδιάζονται στην Ελλάδα και το πώς αυτά θα επηρεάσουν το μέλλον των εμπορευματικών μεταφορών, συζητήθηκαν στο συνέδριο με θέμα: «Greece Transportation and Infrastructure Summit – Priorities for connectivity in Europe» που οργανώθηκε από το ECONOMIST και πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 30 Απριλίου στην Αθήνα.

Έμφαση δόθηκε στο σιδηροδρομικό δίκτυο και ο Διευθύνων Σύμβουλος της «Θριάσιο Εμπορευματικό Κέντρο», κ. Βασίλης Μαγκλάρας τόνισε το πόσο σημαντικό είναι να ενισχυθεί η σύνδεση με την Ευρώπη έτσι ώστε τα επόμενα χρόνια να μπορεί ο σιδηρόδρομος να εξυπηρετεί όλους τους πολίτες αλλά και τις επιχειρήσεις.

Ο κ. Μαγκλάρας αναφέρθηκε στα γεγονότα των τελευταίων ετών και τόνισε την ανάγκη για ένα μεγάλο restart στο σιδηροδρομικό δίκτυο.

Στις συζητήσεις συμμετείχαν εκπρόσωποι της κυβέρνησης, της πολιτικής και των φορέων υλοποίησης των έργων τονίζοντας την ανάγκη για βιώσιμες και ασφαλείς υποδομές στην Ελλάδα.