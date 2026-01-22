Γιατί παραμένει σε κλοιό ανοιχτών πωλήσεων η μετοχή της Metlen

Στον κλοιό των short sellers εξακολουθεί να βρίσκεται η μετοχή της Metlen σε Λονδίνο και Αθήνα με αποτέλεσμα η μετοχή και στα δύο χρηματιστήρια να βρίσκεται εγκλωβισμένη κάτω από τα 42 ευρώ.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία η Covalis Capital αύξησε την ανοικτή της θέση στο 0,9016% του μετοχικού κεφαλαίου από 0,8960%. Μάλιστα το 0,8960% είχε διαμορφωθεί όταν η Covalis μείωσε την ανοικτή της θέση από το 0,9498% του μετοχικού κεφαλαίου.

Η νέα αύξηση της θέσης από τον επενδυτικό οίκο προβληματίζει τους επενδυτές που προσπαθούν να αποκωδικοποιήσουν τις κινήσεις του fund και να αντιληφθούν τους λόγους για τους οποίους σορτάρει τη μετοχή.

Σύμφωνα επίσης με τα στοιχεία στην Αθήνα, οι δανεισμένες μετοχές (προφανώς για σορτάρισμα) ανέρχονται σε 1.448.019 και αντιστοιχούν στο 1,01% του μετοχικού κεφαλαίου.

Στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου η μετοχή βρίσκεται στα 41,15 ευρώ υποχωρώντας κατά 28% από το peak των 57 ευρώ. Στο ΧΑ η μετοχή έκλεισε στα 41,54 ευρώ και καταγράφει απώλειες 5% από την αρχή του έτους όταν ο Γενικός Δείκτης το ίδιο διάστημα κερδίζει 5%

Τα πρώτα σορταρίσματα έγιναν από τρεις οίκους όταν η Metlen αποχώρησε από το δείκτη MSCI Greece Standard των αναδυόμενων αγορών και εκδηλώθηκαν εκροές στη μετοχή πιέζοντας τον τίτλο. Ακολούθησε όμως μετά και η ανακοίνωση της έκτακτης ζημιάς από το έργο Protos του τομέα M Power Projects που μείωσε τα ebitda του πρώτου εξαμήνου κατά 132 εκατ. ευρώ.

Όμως δεν είναι μόνο αυτές οι αιτίες που πιέζεται η μετοχή και έχει γίνει αντικείμενο short selling με τους επενδυτές να διατηρούν ανοικτές θέσεις ποντάροντας στην περαιτέρω πτώση της.

Ποια στοιχεία του ισολογισμού προβληματίζουν τους επενδυτές

Σύμφωνα με τους αναλυτές τρεις είναι οι γκρίζες ζώνες που προβληματίζουν την επενδυτική κοινότητα: Πρώτον η μη προειδοποίηση για τη ζημιά του πρώτου εξαμήνου από το project της Μ Power στην Αγγλία. Δεύτερον ο όμιλος δεν δίνει αναλυτικά στοιχεία για το asset rotation plan (πώληση φωτοβολταϊκών) και τρίτον οι αναλυτές καταγράφουν μια σοβαρή ένσταση όσον αφορά στα στοιχεία της μόχλευσης.

Όπως επισημαίνουν, στο πρώτο εξάμηνο εξάμηνο η μόχλευση (καθαρός δανεισμός προς ebitda) ανακοινώθηκε ότι ήταν στο 2,06x λαμβάνοντας υπόψη καθαρό δανεισμό 2,06 δισ και ebitda 12μηνου 1 δισ. ευρώ. Όπως όμως αναφέρουν ο δανεισμός γίνεται με αναγωγή στη μητρική και δεν περιλαμβάνει όλα τα projects. Σε αυτή την περίπτωση ο καθαρός δανεισμός θα ήταν στα 2,906 δισ. και η μόχλευση θα ανέβαινε στο 2,9x.

Η συμμετοχή της μετοχής στον δείκτη FTSE 100 ήταν η πρώτη προτεραιότητα για τη διοίκηση της Metlen καθώς θα έμπαινε στα radar μεγάλων παθητικών funds. Την ίδια ώρα όμως οι επενδυτές είναι αυστηροί και εξετάζουν όλες τις λεπτομέρειες του ισολογισμού του ελληνικού ομίλου και εντοπίζουν τα κακώς κείμενα. Να σημειωθεί πως μία ανοιχτή θέση της τάξης του 1% δεν θεωρείται μεγάλη, αλλά είναι ικανή να πλήξει τη φήμη οποιασδήποτε εταιρείας.