Για εσένα που αναζητάς κάτι περισσότερο από κάθε αγορά!

Το φθινόπωρο δεν είναι απλά μια εποχή. Είναι αφορμή για ανανέωση.

Οι μέρες μικραίνουν, ο καιρός δροσίζει και εσύ νιώθεις την ανάγκη να ανανεώσεις λίγο την καθημερινότητά σου. Όχι απαραίτητα με μεγάλες κινήσεις, αλλά με μικρές, ουσιαστικές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά.

Μπορεί να είναι ένα καινούριο αντικείμενο για το σπίτι σου ή κάτι που σε εκφράζει ή ένα δώρο για εσένα και τους αγαπημένους σου.

Και κάπου εκεί, αρχίζει η αναζήτηση… συγκρίνεις και επιλέγεις.

Κάθε αγορά που κάνεις μπορεί να σου προσφέρει κάτι παραπάνω. Όχι μόνο το προϊόν που διάλεξες, αλλά και μια ανταμοιβή. Μια επιβράβευση για την έξυπνη επιλογή σου. Γιατί όταν ψωνίζεις έξυπνα, βγαίνεις πάντα κερδισμένος.

Αρκεί να έχεις στα χέρια σου την Skroutz Plus Mastercard – τη νέα, ψηφιακή πιστωτική κάρτα που δημιούργησαν η Εθνική Τράπεζα και το Skroutz, ειδικά για τα Skroutz Plus μέλη που θέλουν πάντα κάτι παραπάνω.

Έτσι, με κάθε σου συναλλαγή, κερδίζεις € επιβράβευσης Skroutz και όλα αυτά, χωρίς να αλλάξεις τίποτα από τις συνήθειές σου.

Η Skroutz Plus Mastercard είναι 100% ψηφιακή.

είναι 100% ψηφιακή. Την αποκτάς άμεσα, μέσα από το NBG Digital Banking ή την εφαρμογή της Skroutz

Τη χρησιμοποιείς παντού –σε online αγορές αλλά και σε φυσικά καταστήματα.

Με κάθε αγορά στο Skroutz, κερδίζεις 2,5% σε € επιβράβευσης Skroutz, και για όλες τις υπόλοιπες αγορές σου, 0,5% από όπου κι αν ψωνίζεις. Τα € επιβράβευσης Skroutz μπορείς να τα εξαργυρώσεις σε αγορές στο Skroutz.gr

Επιπλέον, έχεις όλα τα προνόμια των πιστωτικών καρτών της Εθνικής Τράπεζας, όπως δόσεις, δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση και πολλά ακόμη.

Μικρές κινήσεις. Έξυπνες ανταμοιβές. Μεγαλύτερη αξία σε κάθε σου αγορά.

Α, και κάτι ακόμα: 100 € επιβράβευσης Skroutz περιμένουν 50 νικητές που θα αποκτήσουν τη νέα κάρτα Skroutz Plus Mastercard και θα πραγματοποιήσουν αγορές μέχρι τις 13/12/2025.

Μάθε περισσότερα για την Skroutz Plus Mastercard εδώ