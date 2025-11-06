Στις νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται για περαιτέρω σύσφιγξη των σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Σουηδίας σε τομείς όπως η ενέργεια, η καινοτομία αλλά και η επιχειρηματική συνεργασία, όπως διαμορφώνεται από τις νέες γεωπολιτικές συνθήκες αναφέρθηκε ο κ. Γεώργιος Γεωργακόπουλος, Πρόεδρος του Ελληνο-Σουηδικού Εμπορικού Επιμελητηρίου και Managing Director Global Head of Servicing της Intrum Group, σε ομιλία του στο 10ο Ελληνο-σουηδικό business forum.

Όπως επεσήμανε ο ίδιος, «η Ελλάδα και η Σουηδία μπορεί να διαφέρουν ως προς τη γεωγραφία και την ιστορία, αλλά μοιραζόμαστε ορισμένες σημαντικές αξίες: να είμαστε ανοιχτοί σε νέες ιδέες, την καινοτομία αλλά και τον σεβασμό για τη βιωσιμότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα.Και πάνω απ' όλα, μοιραζόμαστε την πεποίθηση ότι η συνεργασία είναι δύναμη».

Το φετινό θέμα του forum, τόνισε ο ίδιος, «Αντίθετες τάσεις: Πολιτική, Εξουσία, Καινοτομία» αποτυπώνει το πνεύμα της εποχής μας. «Ζούμε σε μια εποχή όπου οι πολιτικές και οι προτεραιότητες μπορούν να αλλάξουν από τη μια μέρα στην άλλη - μερικές φορές ακόμη και σε πραγματικό χρόνο, στο Twitter ή στο Truth Social. Και συχνά δεν ξέρουμε αν αυτό που διαβάζουμε είναι αλήθεια ή ένας εφιάλτης!». Αλλά πίσω από τον θόρυβο, μια αλήθεια παραμένει:η πρόοδος εξαρτάται από σταθερές συνεργασίες και κοινό σκοπό.

Με τα χρόνια, οι σουηδικές εταιρείες στην Ελλάδα έχουν αναπτυχθεί, όχι επιβάλλοντας, αλλά συνεργαζόμενες. Έχουν χτίσει εμπιστοσύνη, έχουν επενδύσει σε ανθρώπους και έχουν δείξει ότι η σουηδική επιχειρηματική κουλτούρα του διαλόγου, της ισότητας και του σεβασμού δημιουργεί διαρκή επιτυχία.

Το ίδιο πνεύμα συνεργασίας χαρακτηρίζει το Επιμελητήριό μας, είπε, και χαρακτηρίζει και το σημερινό φόρουμ. Οι σημερινές μας συζητήσεις θα εξελιχθούν σε τρία θέματα — το καθένα από τα οποία είναι ουσιαστικό για το μέλλον της Ευρώπης.

Πρώτον. Γεωπολιτική: Σημεία πίεσης και κατευθύνσεις πολιτικής. Αντιμετωπίζουμε έναν κόσμο μεταβαλλόμενων συμμαχιών και ραγδαίων αλλαγών. Πώς σχεδιάζουν και συνεργάζονται τα έθνη και οι επιχειρήσεις όταν ο ίδιος ο χάρτης συνεχίζει να αλλάζει; Οι ειδικοί μας από την Αθήνα και τη Στοκχόλμη θα διερευνήσουν πώς η στρατηγική, η διπλωματία και η ενότητα μπορούν να μας οδηγήσουν μπροστά.

Δεύτερον. Ενέργεια: Ανθεκτικότητα και επενδύσεις.Η ενέργεια δεν αφορά πλέον μόνο τον εφοδιασμό — αφορά την ανεξαρτησία, τη βιωσιμότητα και την καινοτομία. Η Ελλάδα αναδύεται ως περιφερειακός ενεργειακός κόμβος, συνδέοντας την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική. Η Σουηδία πρωτοστατεί στον τομέα της καθαρής τεχνολογίας, της έξυπνης διαχείρισης δικτύων, της αποθήκευσης και της ηλεκτροδότησης. Μαζί, θα εξετάσουμε πώς οι επενδύσεις, οι υποδομές και η πολιτική μπορούν να τροφοδοτήσουν ένα πιο ασφαλές μέλλον.

Τρίτον. Άμυνα και καινοτομία: Υποδομές για την επόμενη εποχή. Η καινοτομία στον τομέα της άμυνας σήμερα οδηγεί την πρόοδο σε όλες τις οικονομίες μας. Οι τεχνολογίες διπλής χρήσης, από την τεχνητή νοημοσύνη έως τις προηγμένες επικοινωνίες, ενισχύουν τόσο την ασφάλειά μας όσο και την ανταγωνιστικότητά μας. Η παράδοση της Σουηδίας στην συνεργασία μεταξύ κυβέρνησης και βιομηχανίας και το αναπτυσσόμενο οικοσύστημα αμυντικής καινοτομίας της Ελλάδας, καθώς και η στρατηγική τους θέση δείχνουν πώς η στρατηγική αναγκαιότητα μπορεί να γίνει πλατφόρμα για ανάπτυξη και ανθεκτικότητα.

Δεν πρόκειται για αφηρημένες συζητήσεις, ανέφερε ο ίδιος. Αφορούν τις θέσεις εργασίας, την ανταγωνιστικότητα και την ευημερία των κοινωνιών μας. Αφορούν τη διαμόρφωση μιας Ευρώπης που είναι ασφαλής, συνδεδεμένη και ανοιχτή στον κόσμο, κ