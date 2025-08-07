Γερμανία: Οι αυτοκινητοβιομηχανίες θέλουν την κατάργηση των δασμών του 27,5% από τις ΗΠΑ

Η γερμανική ένωση αυτοκινητοβιομηχανίας VDA δήλωσε την Πέμπτη ότι η υποσχεθείσα εμπορική συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και των Ηνωμένων Πολιτειών πρέπει να εφαρμοστεί άμεσα, ώστε ο κλάδος να μπορέσει να αναπνεύσει.

Οι τομεακοί δασμοί ύψους 27,5% «παραμένουν σε ισχύ και επιβαρύνουν σημαντικά τις γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες και τους προμηθευτές αυτοκινήτων, καθώς και το διατλαντικό εμπόριο», δήλωσε η πρόεδρος της VDA, Χιλντεγκάρντ Μίλερ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η γερμανική κυβέρνηση πρέπει να υποστηρίξουν ενεργά την κατάργηση των τομεακών δασμών από τις ΗΠΑ, πρόσθεσε η Μίλερ.

Πηγή με γνώση των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ είχε δηλώσει στο Reuters την Τετάρτη ότι η ΕΕ θα πρέπει πιθανώς να περιμένει μερικές ακόμη ημέρες για την έκδοση εκτελεστικού διατάγματος από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.