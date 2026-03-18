General Motors: Η άνοδος των τιμών της βενζίνης δεν επηρέασε τις πωλήσεις

Η General Motors δεν έχει καταγράψει αξιοσημείωτη μεταβολή στις πωλήσεις της, παρά την αύξηση των τιμών της βενζίνης που συνδέεται με τον πόλεμο στο Ιράν, σύμφωνα με τον οικονομικό διευθυντή της εταιρείας.

Ο οικονομικός διευθυντής, Πολ Τζέικομπσον, δήλωσε την Τετάρτη ότι οι καιρικές συνθήκες και τα μειωμένα επίπεδα αποθεμάτων είχαν μεγαλύτερο αντίκτυπο στις πωλήσεις του πρώτου τριμήνου σε σχέση με το κόστος των καυσίμων. Η έλλειψη αποθεμάτων ήταν ιδιαίτερα έντονη στα φορτηγά, καθώς η αυτοκινητοβιομηχανία ετοιμάζεται να λανσάρει νέα μοντέλα πλήρους μεγέθους.

«Συνήθως απαιτούνται τέσσερις έως έξι μήνες διαρκώς υψηλών τιμών πετρελαίου, προτού οι καταναλωτές αρχίσουν να σκέφτονται: “Ίσως θα έπρεπε να αγοράσω λιγότερο ενεργοβόρα οχήματα ή να στραφώ σε μικρότερα μοντέλα”. Δεν νομίζω ότι βλέπουμε κάτι τέτοιο», δήλωσε ο Τζέικομπσον σε συνέδριο της Bank of America.

Η μέση τιμή της βενζίνης στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει αυξηθεί κατά 27% από τα τέλη Φεβρουαρίου, φτάνοντας τα 3,72 δολάρια ανά γαλόνι, σύμφωνα με την Υπηρεσία Πληροφοριών Ενέργειας των ΗΠΑ, την Τρίτη.