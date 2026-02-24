ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Τι φέρνει η συνεργασία με την Ukrhydroenergo για έργα 1,5 δισ. ευρώ

Tα επόμενα βήματα στον οδικό χάρτη των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και της ουκρανικής Ukrhydroenergo γράφονται ήδη σε συνέχεια του Εκτελεστικού Εγγράφου Εμπιστευτικότητας (Non Disclosure Agreement- NDA) που υπέγραψαν στο Κίεβο την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου, στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης κατασκευών και υποδομών KyivBuildUkraine 2026.

Η συνεργασία ανάμεσα στον όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και την ουκρανική Ukrhydroenergo για την ανάπτυξη και υλοποίηση μεγάλων υδροηλεκτρικών και αντλησιοταμιευτικών έργων στην Ουκρανία, μια επένδυση συνολικού ύψους περίπου 1,5 δισ. ευρώ, μπαίνει σε φάση ωρίμανσης.

Ειδικότερα, την περασμένη Παρασκευή στο Κίεβο υπεγράφη Εκτελεστικό Έγγραφο Εμπιστευτικότητας ανάμεσα, στον Εκτελεστικό Διευθυντή Ανάπτυξης Εξωτερικού της ΤΕΡΝΑ, Στάθη Νάτση, και τον διευθύνοντα σύμβουλο της Ukrhydroenergo, Bohdan Sukhetskyi.

Το Εκτελεστικό Έγγραφο Εμπιστευτικότητας στην πράξη εξειδικεύει το Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU) που είχαν υπογράψει οι δύο εταιρείες τον Νοέμβριο του 2025, με το οποίο τέθηκαν οι βάσεις για τη διερεύνηση κοινών επενδύσεων σε μεγάλης κλίμακας υδροηλεκτρικά και αντλησιοταμιευτικά έργα.

Τα επόμενα βήματα και η σημασία της συμφωνίας

Τα επόμενα βήματα για τις δύο εταιρείες περνούν από την δημιουργία ομάδων εργασίας για αξιολόγηση και ωρίμανση των υδροηλεκτρικών και αντλησιοταμιευτικών έργων 1,5 δισ. ευρώ στην Ουκρανία που αποτελούν το αντικείμενο της σύμπραξης των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Ukrhydroenergo καθώς και η διερεύνηση των δυνατοτήτων για τη χρήση πόρων από ταμεία της ΕΕ για τη χρηματοδότησή τους.

Μέσα από την συνεργασία η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αποκτά πρόσβαση σε κρίσιμα τεχνικά, οικονομικά και λειτουργικά στοιχεία έργων κοινού ενδιαφέροντος, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την τεχνική ωρίμανση, την αξιολόγηση και τη σταδιακή ανάπτυξή τους.

Στο επίκεντρο της συμφωνίας εν αρχήν βρίσκονται δύο εμβληματικά έργα στη Δυτική Ουκρανία: ο αντλησιοταμιευτικός σταθμός του Δνείστερου, εγκατεστημένης ισχύος 1.263 MW, καθώς και η ανάπτυξη νέου αντλιοστασίου ισχύος 220 MW.

Επιπρόσθετα, εξετάζεται ευρύτερο χαρτοφυλάκιο υδροηλεκτρικών και αντλησιοταμιευτικών έργων, στο πλαίσιο της στρατηγικής ενίσχυσης της ενεργειακής ανθεκτικότητας της χώρας.

Να σημειωθεί ότι η τελετή υπογραφής στο Κίεβο πραγματοποιήθηκε με τη διαδικτυακή παρουσία του Υφυπουργού Εξωτερικών, αρμόδιου για θέματα Χάρη Θεοχάρη που έκανε λόγο για «ένα ακόμη βήμα προς την ωρίμανση και ανάπτυξη έργων κοινού ενδιαφέροντος που θα ενισχύσουν την ενεργειακή ασφάλεια και τις κρίσιμες υποδομές της Ουκρανίας. Η Ελλάδα παραμένει αλληλέγγυα στην Ουκρανία και υποστηρίζει έμπρακτα τις προσπάθειές της για ανασυγκρότηση και πρόοδο, ιδίως σε μια τόσο δύσκολη συγκυρία».

Αναλυτικά το δελτίο Τύπου:

Υπεγράφη το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής (20.2) στο Κίεβο, Εκτελεστικό Έγγραφο Εμπιστευτικότητας μεταξύ της ΤΕΡΝΑ και της ουκρανικής Ukrhydroenergo.

Το έγγραφο αποτελεί συνέχεια του Μνημονίου Συμφωνίας (MoU) που υπεγράφη στα μέσα Νοεμβρίου 2025 μεταξύ των δύο εταιρειών. Αντικείμενο του MoU είναι η από κοινού ανάπτυξη και υλοποίηση μεγάλων υδροηλεκτρικών και αντλησιοταμιευτικών έργων στην Ουκρανία, με συνολικό προϋπολογισμό περίπου 1,5 δισ. ευρώ.

Με την υπογραφή του Εκτελεστικού Εγγράφου Εμπιστευτικότητας, η ΤΕΡΝΑ, θυγατρική του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, αποκτά πρόσβαση σε κρίσιμα τεχνικά, οικονομικά και επιχειρησιακά δεδομένα έργων κοινού ενδιαφέροντος, με σκοπό την περαιτέρω ωρίμανση και ανάπτυξή τους.

Υπενθυμίζεται ότι το αντικείμενο της συμφωνίας ΤΕΡΝΑ - Ukrhydroenergo περιλαμβάνει την ανάπτυξη και υλοποίηση από κοινού:

Του αντλησιοταμιευτικού σταθμού Δνείστερου ισχύος 1.263 MW (Dniester PSPP Pump Storage)

Νέου αντλιοστάσιου ισχύος 220 MW (New Pumping Station)

Πρόκειται για την πρώτη συμφωνία ελληνικού και ευρωπαϊκού Ομίλου υποδομών στον τομέα ενέργειας της Ουκρανίας.

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ επιβεβαιώνει τον ρόλο της ως η μεγαλύτερη και πλέον αξιόπιστη εταιρεία υποδομών στη ΝΑ Ευρώπη, με τεχνογνωσία που αναγνωρίζεται διεθνώς.

Τα δύο παραπάνω έργα βρίσκονται στη Δυτική Ουκρανία και θα υλοποιηθούν καταρχάς στο πλαίσιο του MoU.

Παράλληλα, οι δύο εταιρίες εξετάζουν και άλλες ευκαιρίες σε υδροηλεκτρικά και αντλησιοταμιευτικά έργα στη χώρα.

Οι κρίσιμες ενεργειακές υποδομές που θα υλοποιήσει η ΤΕΡΝΑ, θα συμβάλουν στη σταθεροποίηση του ενεργειακού δικτύου και στην επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης της Ουκρανίας. Αναμένεται, επίσης, να τύχουν σημαντικής υποστήριξης από διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και ευρωπαϊκούς θεσμούς (EBRD, EIB κ.τλ.), συμπεριλαμβανομένης της τεχνικής και ρυθμιστικής συνδρομής.

Η Τελετή Υπογραφής

Το Εκτελεστικό Έγγραφο Εμπιστευτικότητας υπέγραψαν ο Εκτελεστικός Διευθυντής Ανάπτυξης Εξωτερικού της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Στάθης Νάτσης, και ο CEO της Ukrhydroenergo, Bohdan Sukhetskyi.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο εθνικό περίπτερο «Greece», της Enterprise Greece, στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης κατασκευών και υποδομών «KyivBuild Ukraine 2026» στο Κίεβο. Στην εκδήλωση παρέστη ο Υφυπουργός Ενέργειας της Ουκρανίας, Mykola Kolishnyk, ενώ υπήρξε διαδικτυακή παρουσία και παρέμβαση του Υφυπουργού Εξωτερικών, Χάρη Θεοχάρη.