ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στα 45,7 ευρώ η τιμή-στόχος από Mediobanca

03/02/2026 • 13:59
Επιχειρήσεις
Σε σημαντική αναβάθμιση της τιμής-στόχου για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ προχώρησε σήμερα η ιταλική τράπεζα Mediobanca, ανεβάζοντάς τη στα 45,7 €/μτχ από 30 €/μτχ προηγουμένως.

Η σύσταση Overweight βασίζεται:

  • στο ισχυρό καθετοποιημένο μοντέλο παραχωρήσεων/κατασκευής, καθώς και στο επιτυχημένο track record που έχει επιδείξει η εταιρεία,
  • στην ισχυρή θέση που κατέχει στον κλάδο και στις καλές σχέσεις με προμηθευτές και το τραπεζικό σύστημα,
  • στη μεγάλη υπολειπόμενη διάρκεια ζωής του χαρτοφυλακίου παραχωρήσεων,
  • στην «εξασφαλισμένη» αύξηση του EBITDA από 400 εκατ. το 2024 σε πάνω από 700 εκατ. το 2028,
  • στο ιστορικά υψηλό ανεκτέλεστο του κατασκευαστικού τομέα, που καλύπτει πάνω από 6 χρόνια εργασιών.

Η Mediobanca σημειώνει ότι με την έναρξη λειτουργίας της Εγνατίας Οδού και την απόκτηση ενός επιπλέον 15%, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ξεκλειδώνει σημαντική αξία. Πλέον, η Εγνατία, με επιχειρηματική αξία (EV) 2,4 δισ., είναι το δεύτερο πιο πολύτιμο asset μετά την Αττική Οδό (EV 3,6 δισ.), με τους δύο αυτοκινητοδρόμους πλέον να συνεισφέρουν το 51% της αξίας στο σύνολο του Ομίλου.

Ως βασικούς καταλύτες, η Mediobanca αναγνωρίζει:

  • την εκτέλεση του υψηλού κατασκευαστικού αντικειμένου,
  • την ολοκλήρωση της συμφωνίας με τη Motor Oil στον τομέα της ενέργειας εντός του πρώτου εξαμήνου,
  • την ολοκλήρωση του capex στα νέα έργα (Καστέλι, Εγνατία, ΒΟΑΚ, IRC κ.λπ.),
  • νέα έργα αυτοκινητοδρόμων (από το 2027), αλλά και διαχείρισης απορριμμάτων και υδάτων,
  • και, τέλος, πιθανή αναβάθμιση της ελληνικής αγοράς σε Developed Market (Αύγουστος για MSCI και Σεπτέμβριος για FTSE).
