ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Σε επενδύσεις και δανεισμό τα 500 εκατ. του ομολόγου

Σε επενδύσεις για την ανάπτυξη νέων έργων αλλά και την ενίσχυση της κεφαλαιακής της βάσης μέσω εξόφλησης δανεισμού θα κατευθυνθούν τα κεφάλαια από το ομολογιακό ύψους 500 εκατ. ευρώ από την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Ο Όμιλος προχωρά στην έκδοση ομολογιακού δανείου έως 500 εκατ. ευρώ, διάρκειας επτά ετών, καθώς χθες, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το ενημερωτικό δελτίο, σηματοδοτώντας μία από τις μεγαλύτερες κινήσεις άντλησης ρευστότητας της φετινής χρονιάς.

Ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ προχωρά σε αυτήν την κίνηση έχοντας εξασφαλισμένες επιδόσεις και μεγάλη ορατότητα, αφού το ισχυρό χαρτοφυλάκιο παραχωρήσεων και το υψηλό κατασκευαστικό ανεκτέλεστο διασφαλίζουν ένα σταθερό προφίλ κερδών και εσόδων τουλάχιστον για την επόμενη δεκαετία.

Είναι δε σαφές ότι η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αποτελεί μία από τις ελάχιστες περιπτώσεις επιχειρήσεων στην Ελλάδα που εμφανίζει σταθερές και προβλέψιμες ροές, δεδομένου ότι στο χαρτοφυλάκιό της τα προσεχή χρόνια -κατ’επέκταση κατά την επταετία του ομολόγου-θα προστεθούν νέες παραχωρήσεις, όπως η Εγνατία Οδός, το IRC, ο ΒΟΑΚ κ.α.

Επιπρόσθετα παρουσιάζει υψηλά ταμειακά διαθέσιμα και καθαρό δανεισμό με αναγωγή (Προσαρμοσμένο Καθαρό Χρέος της Μητρικής εταιρείας) στα 117 εκατ. ευρώ.

Την ίδια στιγμή το χαρτοφυλάκιο παραχωρήσεων, το υψηλό ανεκτέλεστο, η υπογραφή των αναληφθεισών συμβάσεων (π.χ. αρδευτικό Χοχλάκια Λασιθίου κ.α.), όπως και η διεκδίκηση νέων έργων καθιστά την επένδυση στο ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ πολλά υποσχόμενη.

Το Ομόλογο

Η δημόσια προσφορά θα πραγματοποιηθεί από την Τρίτη 23 έως και την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου, με το δάνειο να διαιρείται σε έως 500.000 άυλες, κοινές, ονομαστικές ομολογίες, αξίας 1.000 ευρώ η καθεμία, ενώ η τιμή διάθεσης έχει οριστεί επίσης στα 1.000 ευρώ ανά ομολογία. Η κατανομή των ομολογιών ορίζει επίσης ότι τουλάχιστον 30% θα κατευθυνθεί στους ιδιώτες επενδυτές, ενώ το υπόλοιπο έως 70% θα διατεθεί σε συνδυασμό ιδιωτών και ειδικών επενδυτών.

Η έναρξη διαπραγμάτευσης των Ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α. προγραμματίστηκε για τις 30 Σεπτεμβρίου 2025. Χτες, η εισηγμένη ενημέρωσε για τις διαδικασίες με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να εγκρίνει το σχετικό ενημερωτικό δελτίο. Συντονιστές κύριοι ανάδοχοι είναι οι τέσσερις συστημικές τράπεζες (Alpha Bank, Πειραιώς, Eurobank, Εθνική Τράπεζα), με την Optima Bank και την Euroxx να λειτουργούν ως ανάδοχοι. Η Alpha Bank θα έχει και τον ρόλο του εκπροσώπου των ομολογιούχων. Εάν το ΚΟΔ δεν καλυφθεί σε ποσό τουλάχιστον 350.000.000 ευρώ, η έκδοση του Ομολογιακού Δανείου θα ματαιωθεί.

Που θα κατευθυνθούν τα κεφάλαια

Από την έκδοση αναμένεται να συγκεντρωθούν καθαρά κεφάλαια έως 487,7 εκατ. ευρώ, μετά την αφαίρεση των δαπανών, τα οποία θα αξιοποιηθούν σε δύο βασικές κατευθύνσεις.

Η πρώτη αφορά τη χρηματοδότηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας της εταιρείας και των θυγατρικών της, με ποσό έως 243,85 εκατ. ευρώ να προορίζεται για την υλοποίηση υφιστάμενων και νέων έργων. Πρόκειται για ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο επενδύσεων που περιλαμβάνει έργα υποδομών και ενέργειας, συμβάσεις παραχώρησης και ΣΔΙΤ, καθώς και στρατηγικές παρεμβάσεις σε τομείς όπως οι ανανεώσιμες πηγές, η παραγωγή ηλεκτρικής ισχύος, η αποθήκευση φυσικού αερίου, η ύδρευση και η άρδευση, οι αμυντικές υποδομές, η διαχείριση απορριμμάτων και η κυκλική οικονομία.

Παράλληλα, στα σχέδια του Ομίλου εντάσσονται κοινωνικές υποδομές, αναπτύξεις στον χώρο των ξενοδοχείων, των εμπορικών χρήσεων και των συνεδριακών κέντρων, καθώς και η περαιτέρω αξιοποίηση ακινήτων. Σημαντικό μέρος της στρατηγικής αφορά, επίσης, την απόκτηση συμμετοχών και τις εξαγορές εταιρειών με συναφές αντικείμενο, διευρύνοντας το επενδυτικό αποτύπωμα της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Η δεύτερη κατεύθυνση προβλέπει τη διάθεση ενός αντίστοιχου ποσού, έως 243,85 εκατ. ευρώ, για την αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού, με στόχο τη μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους και την ενίσχυση της σταθερότητας του ισολογισμού. Η εταιρεία διατηρεί την ευελιξία να ανακατανείμει τα κεφάλαια από τον έναν σκοπό στον άλλο, ανάλογα με τις εξελίξεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Μέχρι την πλήρη διάθεσή τους, τα αντληθέντα κεφάλαια θα τοποθετούνται σε βραχυπρόθεσμες και χαμηλού κινδύνου επενδύσεις, όπως προθεσμιακές καταθέσεις και συμφωνίες επαναγοράς. Παράλληλα, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έχει δεσμευθεί να ενημερώνει σε τακτική βάση την αγορά για την πορεία αξιοποίησης των ποσών, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο και τις αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Ο όμιλος αν και διατηρεί ισχυρή ρευστότητα, με ταμειακά διαθέσιμα που προσεγγίζουν τα 1,5 δισ. ευρώ, επιλέγει να απευθυνθεί στο επενδυτικό κοινό, επιβεβαιώνοντας την πρόθεσή του να ενισχύσει περαιτέρω την κεφαλαιακή του βάση καθώς και να χρηματοδοτήσει την επόμενη φάση του επενδυτικού του σχεδίου.

Επιπλέον, στην αγορά η αναμενόμενη ισχυρή ζήτηση για το νέο ομόλογο εδράζεται στο διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο παραχωρήσεων, το οποίο προσφέρει σταθερές ταμειακές ροές και χαμηλό επενδυτικό ρίσκο.