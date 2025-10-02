ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Το ανεκτέλεστο 9,2 δισ., η δύναμη των 2 δισ., η Αττική Οδός, ο ΒΟΑΚ και οι νέες κινήσεις

Με «δύναμη πυρός» την ρευστότητα των 2 δισ. ευρώ, μετά και την πρόσφατη επιτυχημένη έκδοση του εταιρικού ομολόγου, λειτουργικές ταμειακές ροές 219,3 εκατ. ευρώ, ισχυρό αποτύπωμα σε Παραχωρήσεις και ΣΔΙΤ που αποτελούν εχέγγυο για μακροχρόνιες ροές και ανεκτέλεστο στα 9,2 δισ. η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έχει θωρακίσει την χρηματοοικονομική της βάση και συνεχίζει απρόσκοπτα στην υλοποίηση του επενδυτικού της πλάνου.

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ μετά και την άντληση των 500 εκατ. ευρώ, έχει διασφαλίσει χρηματοδότηση χαμηλότερου κόστους σε σχέση με τον μέσο όρο δανεισμού και έχει δημιουργήσει πρόσθετο χώρο για νέες κινήσεις στον ταχέως αναπτυσσόμενο τομέα των υποδομών.

Στα παραπάνω αλλά και στο ισχυρό εξάμηνο που δημοσίευσε η εισηγμένη, προστίθεται η προτεραιότητα του Ομίλου που αποτελεί η ενεργοποίηση της σύμβασης παραχώρησης για την υλοποίηση του οδικού έργου «Χανιά – Ηράκλειο» εκτιμώμενης αξίας 1,8 δισ. ευρώ, ή αλλιώς η εκκίνηση αρχικών και βασικών εργασιών, ιδίως αυτών που σχετίζονται και με το χρηματοδοτικό πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης.

Παράλληλα, πολύ σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και η συνεισφορά της Αττικής Οδού από το 4ο τρίμηνο του 2025 καθώς παρέχει βιώσιμη ανάπτυξη στην λειτουργική κερδοφορία με υψηλή παραγωγή ταμειακών ροών (συγκρίσιμα κέρδη EBITDA του Ομίλου ύψους 549 εκατ., +35% σε σχέση με το οικονομικό έτος 2024, με 54% συμμετοχή σε περιουσιακά στοιχεία παραχώρησης).

Μάλιστα, αναμένονται καταβολές μετρητών ύψους 60 εκατ. ευρώ που θα εισπραχθούν από την Αττική Οδό το Β' Εξάμηνο 2025, ολοκλήρωση της Εγνατίας Οδού (ανάληψη παραχώρησης) στο τέλος του έτους.

Η παραχώρηση του ΒΟΑΚ, σε συνδυασμό με την Εγνατία Οδό, που θα περάσει στον ΓΕΚ Τέρνα τέλη 2025, και την Αττική Οδό συγκροτούν για τον ΓΕΚ Τέρνα το μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο παραχωρήσεων της χώρας και ένα από τα μεγαλύτερα της Ευρώπης.

Να σημειωθεί ότι με βάση τα αποτελέσματα 6μηνου του Ομίλου, η λειτουργική του κερδοφορία (adj. EBITDA) αυξήθηκε 84,4% στα 317,5 εκατ., κάτι που αποδίδεται κατά κύριο λόγο στην απόδοση του τομέα των παραχωρήσεων.

Ως παραχώρηση λαμβάνεται στο μεταξύ, το υπό κατασκευή νέο αεροδρόμιο Ηρακλείου Κρήτης στο Καστέλι (ο ΓΕΚ Τέρνα να συμμετέχει στην κοινοπραξία που το υλοποιεί και στη συνέχεια θα το διαχειριστεί) αλλά και το ολοκληρωμένο τουριστικό συγκρότημα με καζίνο (IRC) στο Ελληνικό.

Ο ΒΟΑΚ και τα οδικά έργα στην Αττική

Όσον αφορά τον ΒΟΑΚ, κύκλοι της διοίκησης της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, που είναι ο επενδυτής – παραχωρησιούχος, εστιάζουν στην έναρξη των εργασιών, με το κλείσιμο εκκρεμοτήτων να αποτελεί βασική παράμετρο για να ξεκινήσει η κατασκευή.

Για να εκκινήσουν οι εργασίες εντός του τρέχοντος έτους πρέπει να προχωρήσουν μια σειρά από εκκρεμότητες που σχετίζονται με απαλλοτριώσεις, μελέτες – τεχνικό αντικείμενο καθώς και την προαίρεση Κίσσαμος - Χανιά.

Την ίδια ώρα με την σύμβαση παραχώρησης του ΒΟΑΚ, σχετίζεται και η συμμετοχή σε κατασκευή και παραχώρηση των σχημάτων AKTOR – ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις και ΜΕΤΚΑ (όμιλος METLEN), όπου αν και υπάρχουν επαφές και συζητήσεις, δεν υπάρχει κάτι ανακοινώσιμο για την ώρα, ενώ αυτό που προέχει είναι να ξεκινήσουν τα έργα με 5ετή ορίζοντα ολοκλήρωσης.

Κομβικό έργο για τον όμιλο θεωρείται και η επέκταση της Αττικής Οδού από την περιφερειακή Υμηττού, στο ύψος κόμβου στρατοπέδου Σακέτα, μέσω της αστικής σήραγγας Ηλιουπόλεως που θα καταλήγει στη Λ. Βουλιαγμένης, εν όψει και της έναρξης λειτουργίας του project στο Ελληνικό, όπου η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έχει και ίδιες επενδύσεις και συγκεκριμένα το IRC Ελληνικό το οποίο εκτιμάται ότι καθημερινά θα προσελκύει 10 με 15 χιλ. επισκέπτες.

Όπως αναφέρουν πηγές της αγοράς υπάρχουν συγκεκριμένες τεχνικές προτάσεις και εναλλακτικά μοντέλα χρηματοδότησης για τη σήραγγα Ηλιουπόλεως που έχουν κατατεθεί μέσω Πρότυπης Πρότασης, παραμένουν όμως στα συρτάρια του υπουργείου Υποδομών αναμένοντας την πολιτική ηγεσία να λάβει τις σχετικές αποφάσεις.

Υπενθυμίζεται ότι ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έχει προτείνει και την υλοποίηση του οδικού άξονα Ελευσίνα – Οινόφυτα, κόστους 500 εκατ. ευρώ, για παράκαμψη του Κηφισού που αφορά στα βαρέα οχήματα ειδικά.

Η ισχυρή εικόνα στα οικονομικά

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ δημοσίευσε την έκθεση οικονομικής κατάστασης για το πρώτο εξάμηνο του 2025 με τα καθαρά κέρδη για τους μετόχους να ανέρχονται σε 68,1 εκατ. ευρώ έναντι 49,8 εκατ. το προηγούμενο έτος, και τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) να διαμορφώνονται σε 0,68 ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 22,5%.

Τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε 1.957,4 εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση κατά 43,6% από την προηγούμενη χρονιά, ενώ η λειτουργική κερδοφορία (adj. EBITDA) αυξήθηκε κατά 84,4% ανερχόμενη σε 317,5 εκατ. ευρώ. Η αύξηση σχετίζεται κατά κύριο λόγο με την απόδοση του τομέα των παραχωρήσεων, ο οποίος ενισχύθηκε με την έναρξη λειτουργίας της Αττικής Οδού, που συνεισέφερε 89 εκατ. ευρώ στην λειτουργική κερδοφορία.

Για ένα ακόμα εξάμηνο παρατηρήθηκε αύξηση της κυκλοφορίας στο δίκτυο αυτοκινητοδρόμων του Ομίλου. Ο κατασκευαστικός τομέας παρουσίασε αύξηση εσόδων, διατηρώντας παράλληλα τα περιθώρια κέρδους του σε υγιή επίπεδα. Σε συνέχεια της αύξησης της κερδοφορίας, σημαντική άνοδο παρουσίασαν και οι λειτουργικές ταμειακές ροές, οι οποίες ανήλθαν σε 219,3 εκατ. έναντι 93,3 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Τα Λειτουργικά Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων (EBIT) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε 147,4 εκατ. ευρώ την τρέχουσα περίοδο, έναντι 97,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024, σημειώνοντας αύξηση κατά 50,7%, οφειλόμενη κυρίως στην αύξηση του EBITDA του Τομέα των Κατασκευών και του Τομέα των Παραχωρήσεων κυρίως λόγω της λειτουργίας της Νέας Αττικής Οδού Παραχώρηση Α.Ε.

Τα Κέρδη προ φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε 87,6 εκατ. ευρώ την τρέχουσα περίοδο, έναντι 57,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024, σημειώνοντας αύξηση κατά 51,8% οφειλόμενη κυρίως στην αυξημένη λειτουργική κερδοφορία του Τομέα των Κατασκευών. Τα Κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, διαμορφώθηκαν σε 68,3 εκατ. ευρώ την τρέχουσα περίοδο, έναντι 39,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024, σημειώνοντας αύξηση κατά 72,9%. Τα Ενοποιημένα Κέρδη μετά από φόρους από το σύνολο των δραστηριοτήτων, χωρίς την επίδραση των ανωτέρω μη λειτουργικών αποτελεσμάτων, διαμορφώθηκαν σε 68,6 εκατ. ευρώ την τρέχουσα περίοδο, εκ των οποίων τα 68,3 εκατ. ευρώ είναι τα καθαρά κέρδη που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της Μητρικής, έναντι 44,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024, εκ των οποίων τα 54,9 εκατ. ευρώ είναι τα καθαρά κέρδη που αναλογούσαν στους ιδιοκτήτες της Μητρικής.

Τα ελεύθερα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου κατά το τέλος του πρώτου εξαμήνου ανήλθαν σε 1,464 δισ., ενώ η συνολική ρευστότητα, μετά και την πρόσφατη επιτυχημένη έκδοση του 7ετούς εταιρικού ομολόγου ανέρχεται στα επίπεδα των 2 δισ. ευρώ.

Ο καθαρός δανεισμός με αναγωγή (Προσαρμοσμένο Καθαρό Χρέος της Μητρικής εταιρείας) διαμορφώθηκε σε 117 εκατ. ευρώ, έναντι 153 εκατ. ευρώ στις 31.12.2024.

Όσον αφορά τις προοπτικές για τις επόμενες περιόδους, ο Όμιλος σημειώνει ότι η αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας που καταγράφηκε στο πρώτο εξάμηνο αναμένεται να είναι διατηρήσιμη, καθώς προέρχεται κατά κύριο λόγο από τον τομέα των παραχωρήσεων με τα έργα να διασφαλίζουν για τον Όμιλο μακροπρόθεσμες και σταθερές ροές εσόδων. Περαιτέρω ενίσχυση αναμένεται σταδιακά με την λειτουργία των επόμενων έργων παραχωρήσεων, όπως η Εγνατία Οδός, το αεροδρόμιο Καστελίου, τα έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων και απορριμμάτων κ.ά.

Κατασκευές

Ο Κύκλος Εργασιών του Τομέα των Κατασκευών κατά την περίοδο του Α΄ εξαμήνου του 2025 διαμορφώθηκε σε 813,5 εκατ. ευρώ έναντι 572,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024 (μη συμπεριλαμβανομένων των διακοπεισών δραστηριοτήτων) και είναι αυξημένος κατά 42,2%. Το Προσαρμοσμένο EBITDA (EBITDA πλέον των συμπεριλαμβανομένων σε αυτό μη ταμειακών αποτελεσμάτων), διαμορφώθηκε σε 89,6 εκατ. ευρώ έναντι 59,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024 (μη συμπεριλαμβανομένων των διακοπεισών δραστηριοτήτων) και είναι αυξημένο κατά 50,3%, συνεπεία του βελτιωμένου περιθωρίου κέρδους των εκτελούμενων έργων.

Τα Λειτουργικά Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων (EBIT) διαμορφώθηκαν σε 74,6 εκατ. ευρώ έναντι 47,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024 (μη συμπεριλαμβανομένων των διακοπεισών δραστηριοτήτων) και είναι αυξημένα κατά 56,7% για τους ανωτέρω αναφερόμενους λόγους. Τα Κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 52,3 εκατ. ευρώ έναντι 27,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024 (μη συμπεριλαμβανομένων των διακοπεισών δραστηριοτήτων) και είναι αυξημένα κατά 92,3%, λόγω της αύξησης του αναβαλλόμενου φόρου. Ο Κύκλος Εργασιών του Τομέα Κατασκευών προς τρίτους προέρχεται από τις δραστηριότητες: α) στην Ελλάδα και την Κύπρο σε ποσοστό 98% και β) σε Βαλκανικές χώρες σε ποσοστό 2%.

Ο τομέας Παραχωρήσεων

Ο Κύκλος Εργασιών του Τομέα των Παραχωρήσεων κατά το Α’ εξάμηνο του 2025, διαμορφώθηκε σε 258,9 εκατ. ευρώ, έναντι 129,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024, και είναι αυξημένος κατά 100,1%.

Η αύξηση οφείλεται αφενός, στην αυξημένη κυκλοφορία οχημάτων σε ολόκληρο το δίκτυο αυτοκινητοδρόμων του Ομίλου και, αφετέρου, στην ενσωμάτωση των εσόδων του νέου έργου παραχώρησης του αυτοκινητοδρόμου της Αττικής Οδού το οποίο δεν υπήρχε την αντίστοιχη περίοδο του 2024,. Το Προσαρμοσμένο EBITDA (EBITDA πλέον των συμπεριλαμβανομένων σε αυτό μη ταμειακών αποτελεσμάτων), διαμορφώθηκε σε 166,8 εκατ. ευρώ, έναντι 77,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024 και είναι αυξημένο κατά 114,4%. Η αύξηση αυτή προέρχεται κυρίως από την ενσωμάτωση του νέου έργου παραχώρησης του αυτοκινητοδρόμου της Αττικής Οδού. Τα Λειτουργικά Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων (EBIT) διαμορφώθηκαν σε 66,0 εκατ. ευρώ, έναντι 35,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024, σημειώνοντας αύξηση κατά 86,4%, για τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω. Τα Κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 1,0 εκατ. ευρώ, έναντι 11,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024, σημειώνοντας μείωση κατά 91,3%, για τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω.

Το συνολικό χαρτοφυλάκιο αυτοκινητοδρόμων του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ μετά και την έναρξη εκμετάλλευσης της Εγνατίας Οδού, συμπεριλαμβανομένων των παραχωρήσεων του Β.Ο.Α.Κ. και της Αττικής Οδού, προσεγγίζει πλέον τα 2.000 χλμ. Πρόκειται για το μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο αυτοκινητοδρόμων στη χώρα κι ένα από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη, ενισχύοντας περαιτέρω τη δυνατότητα του Ομίλου να παράγει σημαντικά, σταθερά κι επαναλαμβανόμενα έσοδα σε βάθος χρόνου.

Τέλος, θα συνεχιστεί η δραστηριότητα του Ομίλου στον Τομέα Διαχείρισης και Εκμετάλλευσης Σταθμών Αυτοκινήτων και τα επόμενα έτη, ο δε αριθμός θέσεων στάθμευσης που αναλογεί συνολικά στον Όμιλο ανέρχεται σε 2.171.

Εκτός των ανωτέρω, η Διοίκηση συνεχίζει την διερεύνηση νέων επενδύσεων για την επέκταση της δραστηριότητας του Ομίλου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, παρακολουθώντας συνεχώς τις εξελίξεις στην Ελληνική οικονομία, συνεργαζόμενος με χρηματοοικονομικούς παράγοντες και ειδικούς αναλυτές των διεθνών αγορών.

Λειτουργικός Τομέας Εκμετάλλευσης Ακινήτων - Real Estate

Ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, διατηρώντας μια σημαντική θέση στον τομέα της διαχείρισης και εκμετάλλευσης ακινήτων, διαθέτει ένα εκτενές χαρτοφυλάκιο αξίας 122 εκατ. ευρώ, σε Ελλάδα, Ρουμανία και Βουλγαρία. Το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα, εμπορικά κέντρα, βιομηχανικά πάρκα, οικόπεδα και αγροτεμάχια σε τουριστικές περιοχές. Οι οικοπεδικές εκτάσεις αποτελούν το 70% του χαρτοφυλακίου και βρίσκονται στρατηγικά τοποθετημένες σε διαφορετικές περιοχές. Εξετάζεται η αξιοποίηση επιλεγμένων οικοπέδων του χαρτοφυλακίου, με στόχο την πραγματοποίηση επενδύσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Παράλληλα, κάποια από τα οικόπεδα βρίσκονται στη διαδικασία πώλησης ως έχουν, ανταποκρινόμενα στις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς και εντασσόμενα στο ευρύτερο στρατηγικό πλάνο του Ομίλου για αποδοτική διαχείριση του χαρτοφυλακίου και ενίσχυση των οικονομικών του επιδόσεων.

Συγκεκριμένα, εντός της ανωτέρω περιόδου, η Δ/νση ακινήτων και συμμετοχών του Ομίλου εξετάζει την προώθηση των απαραίτητων ενεργειών για την υλοποίηση των κατωτέρω αποφάσεων: (α) αναδιάρθρωση του χαρτοφυλακίου των ακινήτων του Ομίλου αξιοποιώντας τα πολεοδομικά ώριμα ακίνητα προς πώληση, (πχ οικόπεδα στην Κέρκυρα).

Ολοκληρώθηκε η πώληση ενός εκ των 5 γεωτεμαχίων που βρίσκονται στην Κασσιόπη της Β. Κέρκυρας, με τίμημα 4,6 εκατ. ευρώ, όπως, επίσης, ολοκληρώθηκε και η πώληση οικοπέδου στην ΒΙΠΑ Θεσσαλονίκης, έναντι ποσού 1,95 εκατ. ευρώ, (β) επανασχεδιασμό των χρήσεων σε ακίνητα που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο εσόδων τους, (Ιωάννινα, Βόλος), με σκοπό την επίτευξη μέγιστων εσόδων από την κάθε επένδυση.

Απόρροια αυτού, είναι η ωρίμανση των εμπορικών μισθώσεων και μίσθωση του 60% του συνόλου των τ.μ. κυρίας χρήσης, του Παραλίμνιου Εμπορικού Πάρκου στα Ιωάννινα, ποσοστό που μεταβάλλεται θετικά το αμέσως επόμενο διάστημα, με νέες συμφωνίες, (γ) σχεδιασμό νέων αναπτύξεων όπως Αργολική Ριβιέρα, και (δ) εμπορική αξιοποίηση των ακινήτων που έχουν περιέλθει και θα περιέλθουν στον Όμιλο μέσα από συμβάσεις παραχώρησης. Απόρροια τούτου, η υλοποίηση μισθώσεων που επιφέρουν ετήσια έσοδα στον τομέα των παραχωρήσεων ύψους 2,5 εκατ. ευρώ.