Γ. Παράσχης (ΔΑΑ): Η υποστελέχωση αποτελεί ένα από τα σοβαρότερα ζητήματα στον κλάδο των αερομεταφορών

Την ανάγκη για νέα στελέχη ανέδειξε ο διευθύνων σύμβουλος του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, Γιάννης Παράσχης, κατά την παρουσίαση του νέου μεταπτυχιακού προγράμματος MBA in Air Transport Management, που δημιουργήθηκε από κοινού από το Τμήμα Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου και το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, με στρατηγικούς εταίρους τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών και τον διεθνή Μη Κυβερνητικό Οργανισμό Hermes - Air Transport Organisation με έδρα το Μόντρεαλ του Καναδά. Organisation.

Στην εκδήλωση παρουσίασης του MBA in Air Transport Management, εκπρόσωποι φορέων, πανεπιστημιακοί και στελέχη της αγοράς ανέδειξαν τη σημασία του εγχειρήματος για την ενίσχυση της εκπαίδευσης στον τομέα των αερομεταφορών. Ήδη, σύμφωνα με πληροφορίες, δύο CEO ξένων αεροπορικών εταιρειών έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για το πρόγραμμα.

Ο Δημήτρης Δαμάσκος, αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής, χαρακτήρισε το μεταπτυχιακό «μια πρωτοβουλία που συνδέει τη θεωρία με την πράξη, δημιουργώντας γέφυρες ανάμεσα στην επιστημονική εκπαίδευση και τη σύγχρονη αγορά εργασίας».

Όπως είπε, οι αερομεταφορές συνδέονται άμεσα με την τουριστική και οικονομική ανάπτυξη της Ανατολικής Αττικής. «Ο αερολιμένας Αθηνών αποτελεί πύλη εισόδου για εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο. Η εκπαίδευση εξειδικευμένων στελεχών στη διοίκηση αερομεταφορών θα ενισχύσει έμπρακτα τη δυνατότητά μας να αναβαθμίσουμε την ποιότητα των υπηρεσιών», σημείωσε.

Ο Καθηγητής Στυλιανός Ξανθόπουλος, Αντιπρύτανης Διοικητικών και Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου,, υπογράμμισε ότι πρόκειται για το πρώτο MBA στην Ελλάδα με αντικείμενο τις αερομεταφορές. «Με αυτό το πρόγραμμα η χώρα αποκτά πλέον σημείο αναφοράς στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση για στελέχη του κλάδου και ελπίζω να αποτελέσει και διεθνές σημείο αναφοράς», είπε, προσθέτοντας ότι «οι αερομεταφορές αποτελούν κρίσιμη υποδομή για την οικονομία και τον τουρισμό».

Τα πανεπιστήμια συνεργάζονται πλέον με τη βιομηχανία

Ο Αν. Καθηγητής Πέτρος Καβάσαλης, Αντιπρύτανης Έρευνας και Καινοτομίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στάθηκε στη σημασία της συνεργασίας ανάμεσα στην ακαδημαϊκή κοινότητα και τη βιομηχανία: «Αυτό που κάνουμε σήμερα είναι δείγμα μιας αλλαγής εποχής. Τα πανεπιστήμια συνεργάζονται πλέον ανοιχτά με τη βιομηχανία, για να δημιουργήσουν το οικοσύστημα του μέλλοντος. Και αυτό είναι ίσως το πιο σημαντικό μήνυμα που πρέπει να κρατήσουμε».

Ο κ. Καβασάλης τόνισε ότι η πρωτοβουλία έχει εξωστρεφή χαρακτήρα, καθώς απευθύνεται όχι μόνο στην ελληνική αγορά, αλλά και σε διεθνές κοινό. «Στόχος είναι να προσελκύσουμε φοιτητές, ερευνητές και καθηγητές από το εξωτερικό, ώστε να δημιουργηθούν και στη χώρα μας διεθνή πανεπιστημιακά κέντρα υψηλού επιπέδου», ανέφερε.

Επισήμανε, επίσης, την ισχυρή ερευνητική δραστηριότητα των δύο συνεργαζόμενων ιδρυμάτων, η οποία αποτυπώνεται «σε δημοσιεύσεις, συνέδρια και διεθνή παρουσία». Επιπρόσθετα, ανέφερε ότι το Πανεπιστήμιο Αιγαίου πρωτοστατεί στον ψηφιακό μετασχηματισμό της αεροπορικής βιομηχανίας και των αεροδρομίων, συμμετέχοντας ενεργά στην ευρωπαϊκή πρωτοβουλία «Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Ταυτότητα», που αφορά στην ψηφιοποίηση ταξιδιωτικών εγγράφων, από τις κάρτες επιβίβασης έως τα digital travel essentials.

Το πρόγραμμα και οι εξειδικεύσεις

Η παρουσίαση του νέου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών MBA in Air Transport Management (ΜΑΤΒΑ) έγινε από τον Καθηγητή κ. Ανδρέα Παπαθεοδώρου, Πρόεδρο του Τμήματος Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου και Διευθυντή του ΜΑΤΒΑ. Όπως εξήγησε, το MBA in Air Transport Management είναι το πρώτο πρόγραμμα στην Ελλάδα που εξειδικεύεται αποκλειστικά στη διοίκηση των αερομεταφορών.

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 18 μηνών και προσφέρεται από κοινού από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Τμήμα Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού) και το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών), με συνολικό κόστος φοίτησης 10.000 ευρώ. Μετά το κοινό πρώτο εξάμηνο, οι φοιτητές θα επιλέγουν μία από τις τρεις κατευθύνσεις εξειδίκευσης: Αερολιμένες (Airports), Αεροπορικές Εταιρείες (Airlines), Πάροχοι Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας (Air Navigation Service Providers).

Η υποστελέχωση ως κρίσιμη πρόκληση

Κεντρικό μήνυμα της εκδήλωσης αποτέλεσε η ανάγκη για νέα, καταρτισμένα στελέχη στον τομέα των αερομεταφορών. Ο Γιάννης Παράσχης, διευθύνων σύμβουλος του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, τόνισε ότι η συνεργασία του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα «έχει δείξει ότι μπορεί να αποδώσει ουσιαστικά αποτελέσματα για τους πολίτες και την οικονομία».

Αναφερόμενος στην Αθήνα, σημείωσε πως «μέσα από συνεργασίες με την τοπική αυτοδιοίκηση και τους τουριστικούς φορείς, η πόλη κατάφερε να αλλάξει πορεία και να εξελιχθεί σε έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Ευρώπης».

Όσον αφορά τις ανάγκες στελέχωσης, ο κ. Παράσχης επεσήμανε ότι η έλλειψη εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα ο κλάδος.

«Η συνεργασία της βιομηχανίας με τον ακαδημαϊκό χώρο είναι καθοριστική, γιατί οι αερομεταφορές αναπτύσσονται ραγδαία. Από τις πιο απλές διαδικασίες μέχρι τις πιο σύνθετες, υπάρχει μεγάλη ανάγκη για ανθρώπινο δυναμικό υψηλού επιπέδου», ανέφερε και πρόσθεσε: «Το πρόγραμμα αυτό φιλοδοξεί να καλύψει ακριβώς αυτό το κενό, δημιουργώντας στελέχη με βαθιά γνώση του αντικειμένου και ικανότητα να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της αγοράς».

Χρειάζονται στελέχη σε όλο το φάσμα του κλάδου

Ο κ. Παράσχης υπογράμμισε ακόμη ότι η ζήτηση για προσωπικό θα αυξηθεί σημαντικά τα επόμενα χρόνια: «Το αεροδρόμιο της Αθήνας διαχειρίζεται περίπου το 40% της συνολικής επιβατικής κίνησης της χώρας. Παράλληλα, υπάρχουν 14 περιφερειακά αεροδρόμια, ενώ έρχονται νέες υποδομές, όπως το αεροδρόμιο του Ηρακλείου και της Καλαμάτας, που επίσης θα χρειαστούν στελέχη». Όπως είπε, «ο χώρος των αερομεταφορών, σε σχέση με πριν από μερικές δεκαετίες, είναι πλέον εξαιρετικά ανταγωνιστικός και παραγωγικός, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην ευρύτερη ευρωπαϊκή περιφέρεια. Οι αεροπορικές εταιρείες αναπτύσσονται, δημιουργώντας αυξημένες ανάγκες σε εξειδικευμένο προσωπικό, τόσο για λειτουργικές θέσεις όσο και για διοικητικές».

Οι προοπτικές του κλάδου και ο ρόλος της εκπαίδευσης

Ο Δρ Κώστας Ιατρού, Director General, Hermes – Air Transport Organisation,ανέφερε ότι στόχος είναι «να δημιουργήσουμε τους επόμενους ηγέτες του aviation». Από την πλευρά της, η κ. Ιωάννα Παπαδοπούλου Διευθύντρια Επικοινωνίας & Marketing, ΔΑΑ τόνισε πως «στόχος του ΔΑΑ είναι να ενεργοποιήσει όλο το δίκτυο συνεργατών του για την υποστήριξη του προγράμματος», προκειμένου να δημιουργηθεί ένα σταθερό κανάλι μεταφοράς γνώσης μεταξύ αγοράς και εκπαίδευσης.