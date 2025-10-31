DIVINE ADVENTURE

Μια μοναδική περιπέτεια στη φύση αναμένει τους φθινοπωρινούς περιηγητές που θα επιλέξουν για ορμητήριό τους το Divani Meteora Hotel έως τα μέσα Νοεμβρίου.

Ζήστε κι εσείς τη μαγεία της "θεϊκής" φιλοξενίας, ανακαλύψτε τα μονοπάτια της τρούφας σε μια μοναδική πεζοπορία και απολαύστε μοναδικές γευστικές εμπειρίες σε μια από τις πιο συναρπαστικές περιοχές της Ελλάδας.

Το κυνήγι της τρούφας, μια αυθεντική εμπειρία από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Μετεώρων και Μουσείο Μανιταριών, σας περιμένει. Εξασφαλίστε έως και τις 17 Νοεμβρίου ένα μοναδικό διήμερο φθινοπωρινής απόδρασης στην καρδιά των Μετεώρων, όπου με τη συνοδεία ειδικά εκπαιδευμένων σκυλιών θα περιηγηθείτε στο δάσος, θα ανακαλύψετε τους κρυμμένους γαστρονομικούς θησαυρούς της φύσης και θα μυηθείτε στα μυστικά της τρούφας.

Μέλος του Ομίλου Ξενοδοχείων Divani, το ξενοδοχείο Divani Meteora προσφέρει στους πελάτες του την ευκαιρία να απολαύσουν την παραδοσιακή Ελληνική φιλοξενία μέσα ένα σύγχρονο περιβάλλον.

Το μαγευτικό Divani Meteora, ένα ιστορικό τοπόσημο για την περιοχή, περιβάλλεται από ένα τοπίο εξαιρετικής φυσικής ομορφιάς, τους επιβλητικούς βράχους των Μετεώρων, δίνοντας τη δυνατότητα σε όλους τους λάτρεις της δράσης να επισκεφτούν αυτή τη μοναδική τοποθεσία και να αποδράσουν από την καθημερινότητά τους.

Το ξενοδοχείο είναι κτισμένο σε ένα σημείο εκθαμβωτικής ομορφιάς, από το οποίο, μπορεί κανείς να απολαύσει ένα παγκόσμιο θαύμα της φύσης, μπροστά στο παράθυρο του δωματίου του.

Απολαύστε τη γοητευτική και φιλόξενη ατμόσφαιρα των άνετων Superior δωματίων με θέα στο βουνό ή στην πισίνα που σίγουρα θα κάνουν τη διαμονή σας μοναδική. Αναβαθμίστε τη διαμονή σας είτε σε Superior Room with Meteora View που προσφέρουν πανέμορφη θέα στους θρησκευτικούς βράχους των Μετεώρων, είτε στη Superior Suite, για την απόλυτη εμπειρία της "θεϊκής" φιλοξενίας Divani.

Ελάχιστη διαμονή: 2 νύχτες

Περίοδος διαμονής: 25 Οκτ 2025 - 17 Νοε 2025

Τύπος γεύματος: Πρωινός μπουφές

Για κρατήσεις online, επισκεφθείτε το https://divanimeteorahotel.com/offers/