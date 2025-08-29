Fraport Greece: Ρεκόρ επιβατικής κίνησης τον Ιούλιο – Εντυπωσιακή επαναφορά του τουριστικού ρεύματος

Ισχυρή ανάκαμψη και δυναμική επαναφορά του τουριστικού ρεύματος αποτυπώνουν τα αποτελέσματα της Fraport Greece για τον μήνα Ιούλιο, με τις διεθνείς αφίξεις να πρωταγωνιστούν στη θερινή επιβατική έκρηξη.

Συγκεκριμένα, ο όγδοος μήνας του 2025 έκλεισε καταγράφοντας σε σχέση με τον περσινό Ιούλιο άνοδο της επιβατικής κίνησης κατά 2,4% (+152.000 επιβάτες) στα 14 περιφερειακά αεροδρόμιά της, τα οποία διαχειρίστηκαν συνολικά 6,57 εκατομμύρια επιβάτες.

Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο επιβατικής κίνησης από την αρχή του έτους, επιβεβαιώνοντας τη σημαντική επιστροφή της τουριστικής ροής στη χώρα μας, παρά τις γεωπολιτικές και επιχειρησιακές προκλήσεις.

Το εξωτερικό κρατά τα ηνία στις αφίξεις Ιουλίου

Η διεθνής επιβατική κίνηση τον Ιούλιο ανήρθε σε 5,67 εκατομμύρια επιβάτες (+2,9%) καταλαμβάνοντας το 86,3% της συνολικής κίνησης.

Αντίστοιχη αύξηση στις διεθνείς επιβατικές ροές (+2,9%) καταγράφηκε και σε επίπεδο οκταμήνου, διατηρώντας τη συνολική κίνηση από τις αρχές του έτους στο +2,1%, με 19.520.183 διακινούμενους επιβάτες, έναντι 19.119.611 κατά την περσινή περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου.

Ο αριθμός των πτήσεων εξωτερικού από τις αρχές του έτους αυξήθηκε αθροιστικά κατά 2,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Οι περισσότερες ροές προήλθαν από Ηνωμένο Βασίλειο το οποίο παρέμεινε στην κορυφή για άλλον ένα μήνα διακινώντας προς και Ελλάδα συνολικά 1.356.387 επιβάτες σε 7.989 πτήσεις.

Ακολουθούν οι ροές από Γερμανία, Ιταλία Πολωνία, Ολλανδία, Γαλλία, με το Ισραήλ να κατακτά την 13η θέση, σημειώνοντας ισχυρή ανάκαμψη και την Κύπρο να διατηρείται στη 18η. Οι περισσότερες πτήσεις transit προήλθαν από Βέλγιο, Ολλανδία, Ιταλία, και ΗΑΕ.

Ισχυρότερη αεροπορική σε επίπεδο διεθνών πτήσεων τον Ιούλιο αναδείχθηκε η Ryanair, μεταφέροντας 966.644 επιβάτες, μια αύξηση που ισοδυναμεί με 10,4%.

Δυναμική ώθηση από την επαναφορά των ισραηλινών πτήσεων

Παρά τη συνεχιζόμενη κρίση στο Ισραήλ, οι πτήσεις αποκαταστάθηκαν σταδιακά από τις αρχές του μήνα με τη συμβολή των ισραηλινών αεροπορικών εταιρειών, καταγράφοντας ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα, με την ανάκαμψη να φτάνει στο 81,6% ως προς τον αριθμό πτήσεων, όταν μόλις τον Ιούνιο ήταν στο 37%.

Σε επίπεδο επιβατικής κίνησης προς και από Ισραήλ, η άνοδος αποτυπώνεται σε 12,6% στους +17.000 επιβάτες σε σχέση με τον περσινό Ιούλιο.

Ισχυρή ανάκαμψη με «πιλότο» τη Θεσσαλονίκη

Το αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης ξεχώρισε για ακόμη έναν μήνα, σημειώνοντας αύξηση στην επιβατική ροή κατά 7,9% (+64.700 επιβάτες), η οποία ενίσχυσε τη συνολική θετική εικόνα του δικτύου.

Η αύξηση οφείλεται κυρίως στην άνοδο της κίνησης από Σουηδία, Κύπρο, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία και Ουγγαρία.

Αντίστοιχα ο αριθμός πτήσεων προς και από το τερματικό Θεσσαλονίκης ανήλθε σε 7.129 από 6.474 τον περσινό Ιούλιο καταγράφοντας σημαντική άνοδο 10,1%.

Το αεροδρόμιο Χανίων "Ι. Δασκαλογιάννης"

Ισχυρές ανοδικές τάσεις στις τουριστικές ροές κατέγραψαν τον Ιούλιο και τα αεροδρόμια Σκιάθου, Χανίων, και Κέρκυρας, με άνοδο 10,2%, 4,7% και 3,7% αντίστοιχα.

Θετικές ανατροπές

Βελτίωση της επιβατικής κίνησης καταγράφηκε στο αεροδρόμιο Σαντορίνης, όπου η υποχώρηση τον Ιούλιο περιορίστηκε στο -11,1%, έναντι του -18,1% που επιμένει αθροιστικά από την αρχή του έτους, έχοντας ξεκινήσει από -27,8% τον Απρίλιο, γεγονός που υποδεικνύει σταθερή σταδιακή ανάκαμψη μετά την πρόσφατη παρατεταμένη σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα. Ανοδικές τάσεις καταγράφηκαν από Ιταλία, δανία, Ισπανία, Ισραήλ, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Τουρκία με προορισμό τη Σαντορίνη.

Παράλληλα θετικό πρόσημο (1,0%) εμφάνισε και η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο της Μυκόνου, μετά από μία περίοδο ήπιας πτώσης.

Το αεροδρόμιο Μυκόνου

Έχοντας εξυπηρετήσει συνολικά 232 εκατομμύρια επιβάτες από την έναρξη λειτουργίας των αεροδρομίων της, η Fraport Greece ενισχύει τη θέση της ως καθοριστικού πυλώνα της τουριστικής ανάπτυξης και της διασύνδεσης της Ελλάδας με τον υπόλοιπο κόσμο, υλοποιώντας συνεχείς επενδύσεις που εστιάζουν στην ενίσχυση των υποδομών, της ασφάλειας και της ποιότητας εξυπηρέτησης στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια που τελούν υπό τη διαχείρισή της.