Fraport Greece: Μήνας-ορόσημο ο Αύγουστος – Διπλό ιστορικό υψηλό σε επιβατική κίνηση

Δύο ρεκόρ και ισχυρές ανοδικές τάσεις καθιστούν τον Αύγουστο του 2025 μήνα ορόσημο στην ιστορία της Fraport Greece.

Με ρεκόρ στην επιβατική κίνηση έκλεισε ο Αύγουστος για τη Fraport Greece, καθώς για πρώτη φορά στο δίκτυο αεροδρομίων της εξυπηρετήθηκαν σχεδόν 6,8 εκατομμύρια επιβάτες μέσα σε έναν μήνα (+4%), επιβεβαιώνοντας τη σημαντική της συμβολή στην ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού και της εθνικής οικονομίας.

Παράλληλα, ιστορικό υψηλό κατέγραψε το αεροδρόμιο της Ρόδου, ξεπερνώντας το 1,3 εκατομμύριο επιβάτες σε έναν μήνα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που παρέδωσε στη δημοσιότητα η διαχειρίστρια των 14 περιφερειακών αεροδρομίων στη χώρα μας.

Η θετική τάση ενισχύεται περαιτέρω από τη συνεχιζόμενη ανοδική πορεία της ισραηλινής αγοράς η οποία σημείωσε αύξηση +53,9%, τις εξαιρετικές επιδόσεις των τερματικών Θεσσαλονίκης και Κέρκυρας, ενώ σημαντική επίσης άνοδο παρουσίασε ο μέσος συντελεστής πληρότητας πτήσεων, κλείνοντας στο 88%.

Οι πτήσεις τον ίδιο μήνα ανήρθαν στις 48.450 έναντι 47.141 τον περσινό Αύγουστο, ενισχυμένες κατά 2,8%.

Σε επίπεδο 8μήνου, η συνολική επιβατική κίνηση αυξήθηκε κατά 2,6% φθάνοντας τις 26.306.298 διελεύσεις έναντι 25.645.013 την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ενισχυμένη από τις διεθνείς επιβατικές ροές (3,3%), ενώ οι πτήσεις αυξήθηκαν με ρυθμό 1,8%, με οριακά θετικές τιμές για τις πτήσεις εσωτερικού (0,1%) και στο 2,6% για τα διεθνή δρομολόγια.

Στη σύγκριση μήνα με μήνα, ο Αύγουστος σημείωσε τη δεύτερη ποσοστιαία καλύτερη επίδοση μετά τον Απρίλιο (λόγω Πάσχα), συμπληρώνοντας ένα οκτάμηνο με θετικά πρόσημα μόνο στη συνολική επιβατική κίνηση, καταγράφοντας επίσης τον υψηλότερο αριθμό πτήσεων σε σχέση με τους υπόλοιπους μήνες του εέτους.

Ιστορικό υψηλό για το αεροδρόμιο Ρόδου

Ρεκόρ όλων των εποχών στη μηνιαία εξυπηρέτηση σημείωσε το τερματικό Ρόδου, εξυπηρετώντας για πρώτη φορά στο ιστορικό του αεροδρομίου 1.324.730 επιβάτες σε έναν μόνο μήνα. Η συνολική επιβατική κίνηση αυξήθηκε κατά 4,8% τον Αύγουστο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024.

Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στη διεθνή κίνηση η οποία ενισχύθηκε κατά 4,7% εξυπηρετώντας 1.162.217 επιβάτες. Παράλληλα, σημαντική ήταν και η αύξηση της εγχώριας ζήτησης η οποία σημείωσε άνοδο 5,9% με 108.273 επιβάτες εσωτερικού.

Την ανοδική τους πορεία συνέχισαν τα αεροδρόμια Κέρκυρας και Θεσσαλονίκης, εξυπηρετώντας και 976.245 και 910.204 επιβάτες σε ένα μήνα, αυξήσεις που ισοδυναμούν με 5,3% και 9% αντίστοιχα. Το μεγαλύτερο μερίδιο στη θετική αυτή τάση είχαν οι διεθνείς αφίξεις τρέχοντας με 4,9% και 11,7%, με σημαντική συμβολή από τη γερμανική και ισραηλινή αγορά.

Περαιτέρω βελτίωση στην επιβατική κίνηση σημείωσε για άλλον ένα μήνα το αεροδρόμιο Σαντορίνης. H υποχώρηση τον Αύγουστο περιορίστηκε στο -9,4% έχοντας ξεκινήσει από -27,8% τον Απρίλιο, γεγονός που υποδεικνύει σταθερή σταδιακή απορρόφηση των αρνητικών επιπτώσεων μετά την πρόσφατη παρατεταμένη σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα. Ωστόσο ο φετινός Αύγουστος κατέγραψε περίπου 48.000 λιγότερους επισκέπτες στο αεροδρόμιο.

Έχοντας εξυπηρετήσει συνολικά 239 εκατομμύρια επιβάτες από την έναρξη λειτουργίας των αεροδρομίων της, η Fraport Greece ενισχύει τη θέση της ως καθοριστικού πυλώνα της τουριστικής ανάπτυξης και της διασύνδεσης της Ελλάδας με τον υπόλοιπο κόσμο, υλοποιώντας συνεχείς επενδύσεις που εστιάζουν στην ενίσχυση των υποδομών, της ασφάλειας και της ποιότητας εξυπηρέτησης στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια που τελούν υπό τη διαχείρισή της.