Foxconn: Αύξηση 11% στα έσοδα του μεγαλύτερου κατασκευαστή ηλεκτρονικών συσκευών του κόσμου

Η Foxconn της Ταϊβάν, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής ηλεκτρονικών συσκευών στον κόσμο και ο μεγαλύτερος κατασκευαστής διακομιστών της Nvidia, ανακοίνωσε την Κυριακή ότι τα έσοδά της για το τρίτο τρίμηνο αυξήθηκαν κατά 11% σε ετήσια βάση.

Τα έσοδα έφτασαν τα 2,057 τρισεκατομμύρια δολάρια Ταϊβάν (67,71 δισεκατομμύρια δολάρια).Αν και το ποσό αυτό ήταν χαμηλότερο από τα 2,134 τρισεκατομμύρια T$ που ανέμεναν οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση της LSEG, η Foxconn δήλωσε ότι το αποτέλεσμα ήταν καλύτερο από το αναμενόμενο.

Σε δολάρια ΗΠΑ, η Foxconn δήλωσε ότι τα έσοδα του τρίτου τριμήνου αυξήθηκαν κατά 16,1% σε ετήσια βάση. Το ταϊβανέζικο δολάριο έχει ενισχυθεί κατά περίπου 8% μέχρι στιγμής φέτος έναντι του δολαρίου ΗΠΑ.

Η ισχυρή ζήτηση για Τεχνητή Νοημοσύνη οδήγησε σε ισχυρή αύξηση των εσόδων για το τμήμα προϊόντων cloud και δικτύωσης. Τα «έξυπνα» ηλεκτρονικά είδη ευρείας κατανάλωσης, στα οποία περιλαμβάνονται τα iPhone, σημείωσαν ελαφρά μείωση των εσόδων, επηρεασμένα από τις συναλλαγματικές ισοτιμίες, ανέφερε η εταιρεία.

Τα έσοδα του Σεπτεμβρίου αυξήθηκαν κατά 14,2% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 837,1 δισεκατομμύρια T$, ένα ρεκόρ για τον μήνα αυτό.

Οι δραστηριότητες αναμένεται να «διατηρήσουν τη διαδοχική τριμηνιαία αύξηση, καθώς οι αποστολές διακομιστών AI συνεχίζουν να αυξάνονται το τέταρτο τρίμηνο» και λόγω της παραδοσιακής περιόδου αιχμής πριν από τις διακοπές του τέλους του έτους στις μεγάλες δυτικές αγορές, ανέφερε η εταιρεία.

«Ωστόσο, ο αντίκτυπος της παγκόσμιας πολιτικής και οικονομικής κατάστασης και των διακυμάνσεων των συναλλαγματικών ισοτιμιών θα πρέπει να παρακολουθείται στενά», πρόσθεσε η εταιρεία, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.