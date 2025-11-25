Fourlis: Αύξηση 36,8% στα καθαρά κέρδη για το 9μηνο του 2025

Ισχυρή άνοδο στην καθαρή κερδοφορία του εμφάνισε ο όμιλος Fourlis για το διάστημα Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου του 2025, καταγράφοντας παράλληλα ενίσχυση των πωλήσεων κατά 10,4%.

Βασικά οικονομικά στοιχεία Εννεαμήνου του 2025

- Ισχυρή αύξηση πωλήσεων με επιταχυνόμενη δυναμική.

Οι πωλήσεις του ομίλου αυξήθηκαν κατά 10,4%, φθάνοντας τα €430,7 εκ. το εννεάμηνο του 2025, έναντι €390,0 εκ. στο εννεάμηνο του 2024. Η αύξηση των πωλήσεων επιταχύνθηκε στη διάρκεια του έτους, από +1,7% στο Α’ τρίμηνο του 2025, σε +13,0% στο Β’ τρίμηνο και +15,1% στο Γ’ τρίμηνο, υποστηριζόμενη από την ενίσχυση του μεριδίου αγοράς και την επέκταση του δικτύου καταστημάτων στους βασικούς κλάδους δραστηριότητας.

- Ισχυρή ανάπτυξη κερδοφορίας.

Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε €9,2 εκ. στο εννεάμηνο του 2025, έναντι €2,2 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Τα καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής εταιρείας ανήλθαν σε €16,4 εκ. στο εννεάμηνο του 2025, αυξημένα κατά 36,8% σε σχέση με τα €12,0 εκ. στο εννεάμηνο του 2024.

- Σημαντική βελτίωση στο περιθώριο μικτού κέρδους.

Το περιθώριο μικτού κέρδους διαμορφώθηκε σε 47,1% στο εννεάμηνο του 2025, από 46,2% στο εννεάμηνο του 2024, αντανακλώντας το βελτιωμένο μείγμα προϊόντων.

- Συμβολή από τη συγγενή εταιρεία Trade Estates.

Μετά την ολοκλήρωση της ιδιωτικής τοποθέτησης ποσοστού 16% στις 4 Φεβρουαρίου 2025, η Trade Estates ΑΕΕΑΠ ενοποιείται πλέον με τη μέθοδο της καθαρής θέσης (ποσοστό συμμετοχής ομίλου 47,3%). Η συνεισφορά στα αποτελέσματα του ενεαμήνου 2025 ανήλθε σε €8,6 εκ.

- Επενδύσεις στην επέκταση και τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό.

Οι συνολικές κεφαλαιουχικές δαπάνες (capex) στο εννεάμηνο του 2025 ανήλθαν σε €16,6 εκ., εκ των οποίων €3,8 εκ. αφορούν επενδύσεις συντήρησης, €2,7 εκ. αφορούν επενδύσεις σε ψηφιακό μετασχηματισμό και €10.1 εκ. επενδύσεις ανάπτυξης που σχετίζονται κυρίως με την επέκταση του δικτύου καταστημάτων ΙΚΕΑ, INTERSPORT και Foot Locker.

=- Αποτέλεσμα από την πώληση μετοχών της Trade Estates

Στις 4/2/2025 ο όμιλος Fourlis ολοκλήρωσε την πώληση 19,279,935 (16% του μετοχικού κεφαλαίου) μετοχών της Trade Estates μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, έναντι τιμήματος 29 εκ. ευρώ. Ως αποτέλεσμα, η συμμετοχή του ομίλου στην Trade Estates μειώθηκε σε ποσοστό κάτω από 50% (47,3%), οδηγώντας στην απώλεια ελέγχου στην Trade Estates. Στο πλαίσιο αυτό, κατά την ημερομηνία της συναλλαγής και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις», η Trade Estates έπαψε να ενοποιείται ως θυγατρική, με την αποαναγνώριση των καθαρών στοιχείων του ενεργητικού της από τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του ομίλου. Μετά την απώλεια ελέγχου, η εναπομείνασα συμμετοχή του ομίλου στην Trade Εstates, αναγνωρίστηκε ως επένδυση σε συγγενή εταιρεία και ενοποιείται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς και Κοινοπραξίες». Η εν λόγω συναλλαγή περιλαμβάνει δύο επιμέρους διακριτά, αλλά ταυτόχρονα, λογιστικά γεγονότα (αφενός την απώλεια ελέγχου στην Trade Estates και, αφετέρου, την αρχική αναγνώριση και ενοποίηση του εναπομείναντος ποσοστού ως συγγενούς), με την συνολική επίδραση των δύο αυτών λογιστικών γεγονότων να ανέρχεται στα €6,3 εκ. κέρδος στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του ομίλου Fourlis. Η συναλλαγή αυτή ενισχύει την ευελιξία του ομίλου Fourlis στην υλοποίηση της μακροπρόθεσμης στρατηγικής του, ενώ η Trade Estates συνεχίζει την αναπτυξιακή της πορεία στον κλάδο των ακινήτων.

Τα έσοδα από την Trade Estates στο εννεάμηνο του 2025 ανήλθαν σε €8,6 εκ. Το ποσό αυτό αντανακλά τη συνεισφορά μετά την ολοκλήρωση της αποενοποίησης, δηλαδή για την περίοδο από 1/2/2025 έως 30/09/2025. Τα κέρδη της Trade Estates για τον Ιανουάριο 2025 περιλαμβάνονται στα κέρδη μετά από φόρους από διακοπείσες δραστηριότητες και ανέρχονται σε €1,2 εκ.

- EBITDA-adjusted:

Από το Α’ τρίμηνο του 2025, ο όμιλος παρουσιάζει τo EBITDA-adjusted ως εναλλακτικό δείκτη κερδοφορίας, με στόχο την πληρέστερη αποτύπωση της λειτουργικής απόδοσης, εξαιρώντας τις λογιστικές επιπτώσεις του προτύπου IFRS16.

Το EBITDA-adjusted απεικονίζει τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων, προσαρμοσμένα ώστε να εξαιρούνται οι λογιστικές επιπτώσεις που σχετίζονται με μισθώσεις βάσει του IFRS 16. Ο δείκτης επανεντάσσει τα έξοδα μισθώσεων στον υπολογισμό, προσφέροντας μια σαφέστερη εικόνα της κερδοφορίας και της δομής κόστους του ομίλου, ανεξάρτητα από την λογιστική τους απεικόνιση.

Πορεία Δ’ Τριμήνου 2025 μέχρι την 22/11/2025 και προοπτικές για το Έτος 2025

Ο όμιλος εισήλθε στο τελευταίο τρίμηνο του έτους με συνεχιζόμενη θετική δυναμική σε όλους τους κλάδους δραστηριότητας, υποστηριζόμενη από υγιή επίπεδα επισκεψιμότητας, άνοιγμα νέων καταστημάτων και επιτυχημένες εμπορικές ενέργειες.

· +6% αύξηση των πωλήσεων του ομίλου στο Δ’ τρίμηνο 2025 έως την 22/11/2025.

· +1% αύξηση στις πωλήσεις του κλάδου Οικιακού Εξοπλισμού και Επίπλων στο Δ’ τρίμηνο 2025 έως την 22/11/2025.

· +17% αύξηση στις πωλήσεις του κλάδου Αθλητικών Ειδών στο Δ’ τρίμηνο 2025 έως την 22/11/2025, υποστηριζόμενη από την επέκταση των δικτύων INTERSPORT και Foot Locker, καθώς και από οργανική ανάπτυξη (like-for-like).

Με την απόδοση να εξελίσσεται σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η διοίκηση επιβεβαιώνει τις προβλέψεις της για το σύνολο της χρήσης 2025.

Ο κ. Γιάννης Βασιλάκος, Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου Fourlis, δήλωσε: «Η σταθερά ισχυρή επίδοση του ομίλου στο εννεάμηνο αντανακλά την επιτυχή υλοποίηση της στρατηγικής μας και την ανθεκτικότητα του διαφοροποιημένου μας χαρτοφυλακίου. Οι πωλήσεις και η κερδοφορία ενισχύθηκαν, υποστηριζόμενα από τη δύναμη των brands μας, την επέκταση του δικτύου και την λειτουργική αποδοτικότητα. Με συνεχιζόμενη ανάπτυξη σε όλες τις επιχειρηματικές μονάδες, ενδυναμωμένη χρηματοοικονομική θέση μετά την αποενοποίηση της Trade Estates και συνεχή επένδυση στην επέκταση και τον μετασχηματισμό, είμαστε αισιόδοξοι ότι θα ολοκληρώσουμε τη χρονιά σύμφωνα με τις προβλέψεις μας και θα συνεχίσουμε τη δυναμική αυτή και το 2026».

Ο κλάδος Οικιακού Εξοπλισμού και Επίπλων (καταστήματα ΙΚΕΑ) του ομίλου Fourlis κατέγραψε πωλήσεις €270,4 εκ. στο εννεάμηνο του 2025, αυξημένες κατά 5,1% σε σύγκριση με €257,3 εκ. το εννεάμηνο του 2024. Η ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική που παρατηρήθηκε στο Β’ τρίμηνο συνεχίστηκε και στο Γ’ τρίμηνο του 2025, με τις πωλήσεις να καταγράφουν αύξηση +7,1% σε ετήσια βάση, μετά από +8,1% στο Β’ τρίμηνο και μια πιο ήπια εκκίνηση στο Α’ τρίμηνο του 2025 (–0,6%).

Η αύξηση των πωλήσεων προήλθε από ισχυρή επίδοση σε όρους like-for-like, υποστηριζόμενη από ενίσχυση του μεριδίου αγοράς, αυξημένη επισκεψιμότητα και βελτιωμένη μετατροπή επισκέψεων σε πωλήσεις, καθώς και από την επέκταση του δικτύου μέσω των νέων καταστημάτων IKEA.

Το Μικτό Κέρδος βελτιώθηκε κατά 7,5%, φθάνοντας τα €128,3 εκ., με το μικτό περιθώριο κέρδους να αυξάνεται από 46,4% σε 47,4%, αντανακλώντας σε μεγάλο βαθμό το βελτιωμένο προϊοντικό μείγμα.

Το EBIT διαμορφώθηκε σε €18,9 εκ., έναντι €21,2 εκ. στο αντίστοιχο εννεάμηνο της προηγούμενης χρήσης, με το περιθώριο EBIT στο 7,0% έναντι 8,2%. Η κερδοφορία παρουσίασε ισχυρή ετήσια βελτίωση στο Γ’ τρίμηνο του 2025 (+11%), αντανακλώντας τη σταδιακή ομαλοποίηση των λειτουργικών εξόδων μετά τις εμπροσθοβαρείς επενδύσεις που είχαν επηρεάσει το πρώτο εξάμηνο του έτους.

Σε Ελλάδα, Κύπρο και Βουλγαρία, ο όμιλος λειτουργεί συνολικά 22 φυσικά καταστήματα διαφόρων τύπων, και συγκεκριμένα 15 καταστήματα (10 μεγάλου & μεσαίου μεγέθους και 5 νέας γενιάς) και 7 Pick-up-and-Order Points, καθώς και 3 ηλεκτρονικά καταστήματα που εξυπηρετούν και τις τρεις χώρες, καθιστώντας τις λύσεις της ΙΚΕΑ προσβάσιμες σε εκατομμύρια πελάτες της περιοχής.

Ο κλάδος Αθλητικών Ειδών του ομίλου Fourlis (INTERSPORT και Foot Locker) κατέγραψε πωλήσεις €157,7 εκ. στο εννεάμηνο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 20,7% σε σύγκριση με €130,7 εκ. στο εννεάμηνο του 2024. Οι πωλήσεις διατήρησαν ισχυρή δυναμική κατά τη διάρκεια της περιόδου, με αύξηση 6,1% στο Α΄ τρίμηνο του 2025 η οποία επιταχύνθηκε σε +22,1% στο Β΄ τρίμηνο του 2025 και σε +30,8% στο Γ’ τρίμηνο του 2025, ως αποτέλεσμα της αυξημένης μετατροπής επισκεψιμότητας σε πωλήσεις, της διευρυμένης προϊοντικής γκάμας, της ενδυνάμωσης των συνεργασιών με κορυφαία brands, καθώς και της συνεισφοράς από την επέκταση του δικτύου καταστημάτων.

Το μικτό κέρδος αυξήθηκε κατά 22,0% στα €72,9 εκ., με το μικτό περιθώριο κέρδους να βελτιώνεται σε 46,2% από 45,7%, ως αποτέλεσμα της βελτιστοποίησης της διαχείρισης αποθεμάτων, του ευνοϊκότερου μείγματος προϊόντων, του χαμηλότερου κόστους πωληθέντων λόγω αυξημένων αγορών και των συνεργειών που προκύπτουν από τη συνεργασία του ομίλου με τη Foot Locker.