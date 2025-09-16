Η Ford θα μειώσει έως και 1.000 θέσεις εργασίας στην παραγωγή ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Κολωνία της Γερμανίας, λόγω χαμηλής ζήτησης, όπως ανέφερε η αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία την Τρίτη.

«Στην Ευρώπη, η ζήτηση για ηλεκτρικά αυτοκίνητα παραμένει πολύ πιο κάτω από τις προβλέψεις της βιομηχανίας», αναφέρει η εταιρεία, σύμφωνα με το Investing.

Και προσθέτει πως «η Ford θα αλλάξει επομένως την παραγωγή στο εργοστάσιο της Κολωνίας σε μονή βάρδια από τον Ιανουάριο του 2026», με αποτέλεσμα τις απώλειες θέσεων εργασίας.

Ακόμη, η εταιρεία δήλωσε ότι θα προσφέρει εθελούσια πακέτα αποχώρησης σε όσους επηρεάζονται από τις αλλαγές στο κέντρο ηλεκτρικών οχημάτων της Κολωνίας.

Η Ford βρίσκεται σε μια «επίπονη» αναδιάρθρωση στη Γερμανία, η οποία επηρεάζει χιλιάδες θέσεις εργασίας, συμπεριλαμβανομένου του εργοστασίου της Κολωνίας καθώς και ενός εργοστασίου στο Σάρλας που πρόκειται να κλείσει.