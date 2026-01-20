Φαρμακοβιομηχανία: Επενδύσεις 1,8 δισ. ευρώ έως το 2028

Επενδύσεις 1,8 δισ. ευρώ έως το 2028 έχουν δρομολογήσει τα μέλη της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας για νέες μονάδες παραγωγής, για έρευνα και ανάπτυξη, για κλινικές μελέτες και για ψηφιοποίηση και υποδομές ώστε να διασφαλιστεί η επάρκεια φαρμάκων στην Ελλάδα και να δημιουργηθούν νέες καλοπληρωμένες θέσεις απασχόλησης.

Σε ειδική εκδήλωση της ΠΕΦ ο πρόεδρος της Ένωσης Θεόδωρος Τρύφων, ανέφερε πως ο κλάδος είναι βασικός πυλώνας ανάπτυξης καθώς συνδυάζει τον έλεγχο αλυσίδων αξίας, την ύπαρξη παραγωγικής βάσης και τη συνεχή έρευνα και ανάπτυξη. Το φάρμακο είναι το δεύτερο εξαγωγικό προϊόν της Ελλάδας και τα μέλη της ΠΕΦ αύξησαν από την αρχή της οικονομικής κρίσης κατά 182% τις εξαγωγές σε 147 χώρες. Στην Ελλάδα λειτουργούν 51 εργοστάσια και 27 κέντρα έρευνας και ανάπτυξης.

H συμβολή του κλάδου στην επάρκεια φαρμάκων

Η ελληνική παραγωγή στα γενόσημα αντιπροσωπεύει το 12% του συνόλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΕΦ, τα μέλη της με τα παραγόμενα φάρμακα στην Ελλάδα καλύπτουν περίπου το 70% των αναγκών των ασφαλισμένων. Ο κλάδος έχει σημαντικό αποτύπωμα σε δύο περιοχές: Στην Ανατολική Αττική με 17 μονάδες παραγωγής και στο hub της Τρίπολης όπου οι επενδύσεις από 3 φαρμακοβιομηχανίες δημιούργησαν 1.000 νέες θέσεις εργασίας. Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό, στην Τρίπολη θα λειτουργήσει Ακαδημία Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Ο κ. Τρύφων εστίασε και στα προβλήματα επισημαίνοντας πως το ευρωπαϊκό μοντέλο με την πράσινη μετάβαση έπληξε και τη φαρμακοβιομηχανία καθώς πολλές ευρωπαϊκές εταιρείες μετέφεραν την παραγωγή τους εκτός Ευρώπης. Τώρα λόγω Τραμπ, της έκθεσης Ντράγκι και την ανάγκη για παραγωγή κρίσιμων φαρμάκων επιχειρείται μια στροφή με παροχή κινήτρων για επιστροφή εταιρειών στην ΕΕ.

Στην Ελλάδα επισήμανε το πρόβλημα της χαμηλής παραγωγικότητας και τη χαμηλή συμβολή της μεταποίησης στο ΑΕΠ στο 16% έναντι 22% στην ΕΕ. Επανέλαβε το αίτημα για ένα σταθερό φορολογικό περιβάλλον, για την υιοθέτηση των υπεραποσβέσεων και έθεσε και το θέμα των μεγάλων υποχρεωτικών επιστροφών αφού το διάστημα 2019-2024 η φαρμακευτική δαπάνη αυξήθηκε με μέσο ρυθμό 11% και ξεπέρασε κατά πολύ το προκαθορισμένο όριο του κρατικού προϋπολογισμού. .

Ένταξη και των θυγατρικών εταιρειών στο επενδυτικό στο clawback

Στην παρέμβαση του στην εκδήλωση της ΠΕΦ ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ανακοίνωσε ότι σύντομα θα βγει νέα ΚΥΑ για το επενδυτικό clawback της περιόδου 2026-2027 που θα περιλαμβάνει και τα επενδυτικά σχέδια των θυγατρικών εταιρειών. Το επενδυτικό clawback είναι ένας μηχανισμός που εφαρμόστηκε στην Ελλάδα κυρίως στον χώρο της Υγείας (φαρμακευτικές εταιρείες, ιδιωτικές κλινικές κ.λπ.) και συνδέει τις υποχρεωτικές επιστροφές χρημάτων προς το Δημόσιο (clawback) με επενδύσεις.

Ετσι, αντί μια εταιρεία να πληρώσει ολόκληρο το clawback σε μετρητά, μπορεί να συμψηφίσει μέρος του κάνοντας επενδύσεις στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τον κ. Γεωργιάδη, το επενδυτικό clawback ήταν από τα πρώτα νομοσχέδια της κυβέρνησης και έχει κινητοποιήσει επενδύσεις 1,6 δισ. ευρώ. Παράλληλα συμβάλλει στο bran gain (επιστροφή επιστημόνων στην Ελλάδα) και έχει δημιουργήσει περισσότερες καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας. Επίσης, ο Υπουργός Υγείας επικαλέστηκε στοιχεία σύμφωνα με τα οποία η Ελλάδα βρίσκεται πολύ χαμηλά στην κατάταξη με την έλλειψη φαρμάκων στην ΕΕ χάρη στις εγχώριες φαρμακοβιομηχανίες.

Η ΠΕΦ απαρτίζεται από 56 μέλη και επηρεάζει 56.000 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας.