Ευτύχης Βασιλάκης: Πόσο επηρεάζεται η Aegean από τον πόλεμο

«Eίχαμε προϋπολογίσει ανάπτυξη για φέτος της τάξης του 6% έως 8% και αυτή την πορεία ακολούθησε το δίκτυο τους πρώτους μήνες του έτους. Τις τελευταίες δώδεκα ημέρας με τον πόλεμο στο Ιράν επικρατεί μεγάλη αβεβαιότητα. Σήμερα, υπάρχουν επτά προορισμοί στη Μέση Ανατολή σε διάφορες χώρες - Ισραήλ, Ιορδανία, Λίβανο, Σαουδική Αραβία, Ιράκ και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα — στους οποίους δεν πετάμε», τόνισε ο πρόεδρος της Aegean Ευτύχης Βασιλάκης κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των αναλυτών για τα αποτελέσματα του 2025.

Όπως διευκρίνισε, οι προορισμοί και οι διαδρομές αυτές αντιστοιχούν περίπου σε αιχμή μεταξύ 7 και 11 πτήσεων, αντιπροσωπεύουν το 4%-5% της δραστηριότητας και το 6,2% έως 6,5% του ASK, δηλαδή της συνολικής μεταφορικής χωρητικότητας ( Available Seat Kilometers).

«Όπως μπορεί κανείς να φανταστεί, αν αφαιρέσουμε αυτά, τότε η χρονιά όσον αφορά τη δραστηριότητα θα είναι ουσιαστικά σταθερή. Πόσο καιρό θα παραμείνουν αυτοί οι προορισμοί χωρίς πτήσεις, φυσικά, δεν είναι γνωστό, καθώς αυτό εξαρτάται από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τον πόλεμο που έχει ξεσπάσει εκεί», υποστήριξε ο κ. Βασιλάκης.

Μαξιλάρι τα υψηλά διαθέσιμα και το hedging στα καύσιμα

Ο επικεφαλής της Aegean έκανε ιδιαίτερη μνεία στα υψηλά διαθέσιμα που διατηρεί η εταιρεία ύψους 995 εκατ. ευρώ που είναι σε θέση να την θωρακίσουν από τις προκλήσεις και στα συμβόλαια αντιστάθμισης καυσίμων για περίπου το 60% των αναγκών του 2026.

Πεσμένη κατά 8%-10% η ροή κρατήσεων

Ερωτώμενος για την αρχική αντίδραση και τη ροή των κρατήσεών από την έναρξη του πολέμου, επισήμανε ότι ήταν αρκετά παρόμοια με ό,τι συνέβη πριν από τέσσερα χρόνια, όταν η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία.

«Η ροή έχει μειωθεί περίπου κατά 8 έως 10% σε σχέση με τις προηγούμενες εβδομάδες, και βλέπουμε ότι αρχίζει να ομαλοποιείται. Φυσικά, όλα θα εξαρτηθούν από το τι θα συμβεί τις επόμενες μέρες», τόνισε ο κ. Βασιλάκης.

Για το 2025 υποστήριξε ότι τα μηνύματα ήταν θετικά λόγω της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας και τις δαπάνες των Ελλήνων για ταξίδια. «Και στους δύο αυτούς τομείς βλέπουμε συνεχή βελτίωση, με τη δυναμική της ελληνικής οικονομίας να επιτρέπει στους Έλληνες να ταξιδεύουν πιο συχνά, ενώ η διαρκής ελκυστικότητα της χώρας προσελκύει κάθε χρόνο επιπλέον τουρίστες», ανέφερε ο κ. Βασιλάκης.

Μειώνεται σταδιακά ο αριθμός των καθηλωμένων αεροσκαφών

Τα καθηλωμένα αεροσκάφη Βεβαίως, το 2025 επιβαρύνθηκε από μεγαλύτερο αριθμό αεροσκαφών που τέθηκαν εκτός λειτουργίας, λόγω των υποχρεωτικών ελέγχων στον κινητήρα. Κατά μέσο όρο, το 2025 υπήρχαν 10 αεροσκάφη καθηλωμένα, σε σύγκριση με οκτώ αεροσκάφη κατά μέσο όρο το 2024. Το τέλος του 2025 σηματοδοτεί ουσιαστικά το μέγιστο της διαταραχής και του κόστους σε αυτόν τον τομέα, με περίπου 13 ή 14 αεροσκάφη καθηλωμένα στο τέλος του έτους, αριθμός που μειώνεται από εκεί και πέρα, χάρη σε διάφορες ενέργειες της εταιρείας και με μερική υποστήριξη από τη Whitney.

Σχετικά με τον στόλο, ο συνολικός αριθμός των αεροσκαφών στην παραγγελία με την Airbus, παραμένει σταθερός στα 60 αεροσκάφη τύπου NEO, εκ των οποίων 38 έχουν παραδοθεί μέχρι σήμερα και έγιναν 165 εκατ. ευρώ προπληρωμές προς την Airbus για τα αεροσκάφη που πρόκειται να παραδοθούν. Συνολικά θα συνεχίσουν να υπάρχουν έξι αεροσκάφη που θα μπορούν να πετούν σε μεγαλύτερες αποστάσεις για αυτό η εταιρεία άνοιξε και την αγορά της Ινδίας. Ένα από αυτά θα είναι μεγάλο και θα έχει διαφορετική διαρρύθμιση στην καμπίνα, με 178 καθίσματα και 16 κρεβάτια.

Φέτος θα γίνει παραλαβή επτά νέων αεροσκαφών τύπου 321

«Φέτος, θα παραλάβουμε επτά αεροσκάφη 321. Όλα τα αεροσκάφη που λαμβάνουμε από εδώ και στο εξής είναι μοντέλα 321. Δεν υπάρχουν αεροσκάφη 320 που να εντάσσονται στον στόλο. Προφανώς, αυτή είναι η πιο αποδοτική κατηγορία, μια παραλλαγή μεγέθους της οικογένειας 320. Λόγω του αριθμού των αεροσκαφών που παραλάβαμε και ορισμένων άλλων ενεργειών θα έχουμε 33 αντί για 26 NEO που πετούν, έτσι η μέση χωρητικότητα των καθισμάτων μας ανά πτήση και η αποδοτικότητα καυσίμου θα βελτιωθούν σημαντικά. Και φυσικά, ιδιαίτερα σε ένα περιβάλλον όπως αυτό που εξετάζουμε τώρα, σε σύγκριση με την απόδοση άλλων αεροπορικών εταιρειών, αυτό έχει μεγάλη σημασία», ανέφερε ο κ. Βασιλάκης.

Επένδυση 37 εκατ. για το 20% της Volotea - καμία επίδραση από την κρίση στο Ιράν

Ο κ. Βασιλάκης ερωτήθηκε και για τη συμμετοχή της Aegean στη Volotea. Oπως ανέφερε, «έχουμε επενδύσει 37 εκατ. ευρώ και έχουμε αποκτήσει το 20%. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη μια ενεργή συζήτηση που πλησιάζει στην ολοκλήρωση για έναν ακόμη γύρο επένδυσης ύψους 16 εκατομμυρίων, όπου αναμένεται να αναλάβουμε 10 εκατομμύρια. Η εταιρεία βελτιώνει συνεχώς το EBITDA της κάθε χρόνο. Παρ' όλα αυτά, εξακολουθεί να παρουσιάζει αρνητικό καθαρό αποτέλεσμα λόγω του υψηλού χρηματοοικονομικού βάρους που προέρχεται από το παρελθόν».

Ο κ. Βασιλάκης επισήμανε ότι το θετικό για τη Volotea είναι ότι η δραστηριότητά της επικεντρώνεται κυρίως στη Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία και δεν έχουν καμία δραστηριότητα προς τη Μέση Ανατολή. Επομένως, δεν υπάρχει καμία επίδραση που να σχετίζεται με τη ζήτηση ή με λειτουργικές προκλήσεις λόγω των γεγονότων στη Μέση Ανατολή.

«Ικανοποιητική η πορεία της βάσης συντήρησης της Aegean»

Τέλος, ο κ. Βασιλάκης αναφέρθηκε στην πορεία της βάσης συντήρησης της Aegean που λειτουργεί εδώ και δυόμισι χρόνια. «Παρατηρούμε μια σταδιακή εξέλιξη στις δραστηριότητές της. Η πρόοδος φαίνεται αργή, καθώς εξαρτάται από τον αριθμό των ανθρώπων που εκπαιδεύουμε και εντάσσουμε σε αυτήν, αλλά η απόδοση είναι ικανοποιητική. Είναι επίσης ευχάριστο να αναφέρουμε ότι ήδη δύο θυγατρικές από δύο από τις τρεις μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες στην Ευρώπη είναι πελάτες μας.

Επιπλέον, αποκτήσαμε το 45% της ελληνικής εταιρείας Apella που έχει περίπου 15 εκατ. ευρώ ετήσιο τζίρο. Στόχος είναι να αναπτυχθούν συνέργειες μεταξύ των δραστηριοτήτων τους, που περιλαμβάνουν την υποστήριξη φρένων για εμπορικά αεροσκάφη, ενώ παράλληλα εκτελούν και εργασίες ως υπεργολάβοι για ξένους μεγάλους προμηθευτές της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας»

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στην επερχόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση τη διανομή μερίσματος 0,90 ανά μετοχή . Η μετοχή πριν την έναρξη του πολέμου βρισκόταν στα 13,7 ευρώ και υποχώρησε σταδιακά έως τα 11,4 ευρώ. Σήμερα έκλεισε στα 12,04 ευρώ, τιμή που συνιστά μερισματική απόδοση περίπου 7,5%.