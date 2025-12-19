ΕΥΔΑΠ: Στα 3 ευρώ η αύξηση στα τιμολόγια - Σε ισχύ από 1 Ιανουαρίου του 2026, μετά την απόφαση ΡΑΑΕΥ

Αυξήσεις 3 ευρώ τον μήνα στις πάγιες χρεώσεις ύδρευσης – αποχέτευσης για την περίοδο έως το 2029 εισηγείται η ΕΥΔΑΠ στη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) με ισχύ από 1η Ιανουαρίου 2026, πρόταση η οποία τέθηκε εχθές αργά το βράδυ σε διαβούλευση.

Η πρόταση της ΕΥΔΑΠ σχετικά με το χρηματοοικονομικό κόστος και την τιμολογιακή πολιτική για την 1η Ρυθμιστική Περίοδο (2025-2029) θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση έως τις 28 Δεκεμβρίου και ακολούθως η ΡΑΑΕΥ θα εκδώσει τις αποφάσεις της, που θα τεθούν σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2026.

Η πρόταση περιλαμβάνει αναπροσαρμογές που εστιάζουν στα πάγια τέλη για τους οικιακούς καταναλωτές. Αυξήσεις στις χρεώσεις για το νερό προτείνονται μόνο για επαγγελματικές και δημόσιες χρήσεις.

Οικιακά τιμολόγια: Αυξήσεις στα πάγια

Για τη μεγάλη πλειονότητα των οικιακών καταναλωτών, η χρέωση ανά κυβικό μέτρο νερού παραμένει αμετάβλητη. Συγκεκριμένα, οι κλίμακες κατανάλωσης και οι τιμές χρέωσης του νερού δεν αλλάζουν σε σχέση με τα ισχύοντα τιμολόγια.

Ωστόσο, προτείνονται αλλαγές στα μηνιαία πάγια τέλη, που οδηγούν σε συνολική αύξηση της μηνιαίας χρέωσης για κάθε οικιακό καταναλωτή κατά 3 ευρώ τον μήνα:

Ειδικότερα στο Πάγιο Ύδρευσης: Για τις συνήθεις οικιακές παροχές (διαμέτρου μικρότερης της μίας ίντσας), το μηνιαίο πάγιο αυξάνεται από €1,00 σε €2,00.

Πάγιο Αποχέτευσης: Καθιερώνεται για πρώτη φορά ενιαίο μηνιαίο πάγιο τέλος αποχέτευσης ύψους €1,00 για όλες τις κατηγορίες καταναλωτών.

Ενεργή Κοινωνική πολιτική και απαλλαγές

Η εισήγηση της ΕΥΔΑΠ προβλέπει ειδική μέριμνα για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Συγκεκριμένα, απαλλάσσονται πλήρως από την καταβολή παγίου ύδρευσης και αποχέτευσης (νέα τιμή €0,00) οι εξής κατηγορίες:

Οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Τιμολογίου (Έκτακτο Ειδικό Τιμολόγιο).

Οι πολύτεκνοι.

Οι υπερήλικες άνω των 75 ετών με ετήσιο εισόδημα έως €8.000.

Επαγγελματικά και λοιπά τιμολόγια

Σε αντίθεση με τα οικιακά, τα τιμολόγια για επαγγελματίες και δημόσιους φορείς παρουσιάζουν αυξήσεις στην τιμή ανά κυβικό μέτρο:

Βιομηχανικό – Επαγγελματικό: Για κατανάλωση έως 1.000 m3, η τιμή αυξάνεται από €0,83/0,98 σε €1,10. Για κατανάλωση άνω των 1.000 m3, η τιμή διαμορφώνεται στο €1,30 (από €0,98).

Δημόσιο – ΟΤΑ: Η χρέωση για το Δημόσιο και τους Δήμους αυξάνεται από €0,98 σε €1,30 ανά m3.

Ενίσχυση Δικτύων: Το τιμολόγιο για την ενίσχυση δικτύων Δήμων, Κοινοτήτων και υδροδότησης νησιών αυξάνεται από €0,488 σε €0,65.

Σύμφωνα με τα όσα αναγράφονται στην εισήγηση της ΕΥΔΑΠ, το Κόστος Λειτουργίας της ΕΥΔΑΠ για τα έτη 2025–2029, εκτιμάται βάσει των ακόλουθων παραγόντων που επηρεάζουν τη δυναμική εξέλιξή του κατά τη Ρυθμιστική Περίοδο:

α. την εξομάλυνση του ενεργειακού κόστους. Πιο συγκεκριμένα, η σταθεροποίηση των τιμών ενέργειας αποτελεί καθοριστικό παράγοντα συγκράτησης των λειτουργικών δαπανών την περίοδο 2025–2029.

β. την αύξηση των λειτουργικών δαπανών κατά τα έτη της περιόδου λόγω της πλήρους ενσωμάτωσης έργων του επενδυτικού προγράμματος της ΕΥΔΑΠ, τα οποία επηρεάζουν:

- τις δαπάνες μισθοδοσίας μέσω αυξημένων αναγκών σε προσωπικό, το κόστος συντήρησης νέων υποδομών και εξοπλισμού, τις αναγκαίες δαπάνες υποστήριξης (υπηρεσίες τρίτων, τεχνικές υπηρεσίες, υλικά).

γ. τις πρόσθετες λειτουργικές δαπάνες που προκύπτουν από την υλοποίηση έργων εκσυγχρονισμού των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων αυτοματοποίησης, τηλεμετρίας, ψηφιακής διαχείρισης και αναβαθμίσεων κρίσιμων εγκαταστάσεων.

δ. τις σταδιακές εξοικονομήσεις λειτουργικού κόστους που αναμένεται να επιτευχθούν μέσω της ολοκλήρωσης των επενδύσεων σε αυτοματοποίηση, ψηφιοποίηση, ενεργειακή απόδοση και αντικατάσταση παλαιού εξοπλισμού.

ε. την ενίσχυση της επιχειρησιακής συνέχειας και της ανθεκτικότητας των δικτύων και υποδομών της ΕΥΔΑΠ, η οποία απαιτεί πρόσθετες δαπάνες για κρίσιμες ψηφιακές υποδομές, ελέγχους, αναβαθμίσεις ασφάλειας και λειτουργία εφαρμογών υψηλής διαθεσιμότητας.

Σημειώνεται ότι, οι δαπάνες της ΕΥΔΑΠ που αφορούν μη ρυθμιζόμενες δραστηριότητες δεν περιλαμβάνονται στο Κόστος Λειτουργίας και, συνεπώς, δεν ενσωματώνονται στο προς ανάκτηση Χρηματοοικονομικό Κόστος.

Ειδικότερα, έχουν εξαιρεθεί οι δαπάνες που σχετίζονται με τις υπηρεσίες που παρέχει η ΕΥΔΑΠ προς την Εταιρεία Παγίων ΕΥΔΑΠ για τη λειτουργία και συντήρηση του Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήματος, οι οποίες ανέρχονται περί των €25 εκατ. ετησίως, καθώς και οι δαπάνες για τη λειτουργία και συντήρηση των υδροηλεκτρικών σταθμών, ύψους €2 εκατ. ετησίως.

Επιπροσθέτως, κατόπιν της επί μακρό χρόνο ανταλλαγής στοιχείων και πληροφόρησης με την ΡΑΑΕΥ, έχουν εξαιρεθεί τα κόστη για τις κατά αποκοπή εργασίες, ύψους €10,3-11,1 εκατ. ετησίως, τα τέλη λυμάτων, που ανέρχονται περί των €2,5 εκατ. ετησίως, καθώς και επιμέρους στοιχεία κόστους από τις λοιπές παροχές προσωπικού συνολικού ύψους € 4,9 εκατ. ετησίως.

Επίσης, αναμένεται η απάντηση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας και Υδάτων επί της υπ’ αρ. πρωτ. 90/10.11.2025 επιστολής της ΕΥΔΑΠ (αρ. πρωτ. ΡΑΑΕΥ: Ι405495/13.11.2025), με θέμα “Ανάκτηση κόστους στα νέα τιμολόγια της ΕΥΔΑΠ”

Το επενδυτικό πλαίσιο

Η πρόταση βασίζεται εν πολλοίς στην ανάγκη ανάκτησης του χρηματοοικονομικού κόστους για την υλοποίηση ενός εκτεταμένου επενδυτικού προγράμματος. Το συνολικό ύψος των επενδύσεων (νέα έργα και έργα σε εξέλιξη) για την περίοδο 2025-2029 ανέρχεται σε περίπου €1,2 δισ. (μικτός προϋπολογισμός).

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει έργα αποχέτευσης και ύδρευσης, ψηφιακή αναβάθμιση (π.χ. έξυπνοι μετρητές), ενεργειακά έργα και κτιριακές υποδομές. Σε αυτό το πλαίσιο η ΕΥΔΑΠ εισηγείται ως εύλογη απόδοση κεφαλαίων (WACC) το ποσοστό του 6,96%.

Στην εισήγησή της προς την ΡΑΑΕΥ η ΕΥΔΑΠ αναφέρει ότι για το WACC αυτό λαμβάνονται υπόψη πλήθος παραγόντων που σχετίζονται με το κόστος των δανειακών και ιδίων κεφαλαίων καθώς και τα αντίστοιχα δεδομένα της ελληνικής οικονομίας και του συγκεκριμένου κλάδου δραστηριότητας.

Με το ποσοστό αυτό, η ετήσια απόδοση αυξάνεται από 48,5 εκατ. ευρώ το 2025 σε 75,5 εκατ. ευρώ το 2029, καθώς η ρυθμιζόμενη κεφαλαιακή βάση υπερβαίνει το 1,1 δισ. ευρώ στο τέλος της περιόδου. Η διεύρυνση της κεφαλαιακής βάσης συνδέεται με επενδυτικό πρόγραμμα μικτού προϋπολογισμού άνω των 1,3 δισ. ευρώ για την πενταετία, που καλύπτει έργα ύδρευσης, αποχέτευσης, αναβαθμίσεις δικτύων, εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, ψηφιακές υποδομές, ενεργειακές παρεμβάσεις και κτιριακά έργα. Μετά την αφαίρεση εργολαβικών εκπτώσεων και επιχορηγήσεων, το καθαρό κόστος που βαρύνει την ΕΥΔΑΠ διαμορφώνεται σε περίπου 1,2 δισ. ευρώ, με σημαντικό μέρος να καλύπτεται από ευρωπαϊκούς πόρους και το υπόλοιπο από ίδια κεφάλαια, χωρίς πρόβλεψη νέου δανεισμού.