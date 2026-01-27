EYDAP Open Data Hub: Η νέα πλατφόρμα ανοικτών δεδομένων για το νερό της ΕΥΔΑΠ

Η ΕΥΔΑΠ παρουσιάζει την ψηφιακή πλατφόρμα Ανοικτών Δεδομένων EYDAP Open Data Hub ενισχύοντας έμπρακτα τη διαφάνεια, την καινοτομία και την προσβασιμότητα στην πληροφορία που αφορά στη διαχείριση των υδάτινων πόρων.

Σε μια εποχή κατά την οποία τα δεδομένα διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο, η ΕΥΔΑΠ καθιστά διαθέσιμο ένα αξιόπιστο και τεκμηριωμένο σύνολο δεδομένων σχετικά με την ύδρευση και την αποχέτευση. Σημαντικά στοιχεία για την κατανάλωση, τα αποθέματα και την ποιότητα του νερού είναι πλέον διαθέσιμα σε πολίτες, ερευνητές, μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, φορείς και οργανισμούς που επιθυμούν να ενημερωθούν ή να αξιοποιήσουν δεδομένα που σχετίζονται με τη βιώσιμη διαχείριση του νερού.

H πρόσβαση στο EYDAP Open Data Hub είναι ανοιχτή και δωρεάν σε όλους, χωρίς προϋποθέσεις εγγραφής, ενώ τα δεδομένα παρέχονται σε δομημένη και φιλική στον χρήστη μορφή (csv), με δυνατότητα αναζήτησης, φιλτραρίσματος και λήψης. Η πλατφόρμα θα εμπλουτίζεται και θα επικαιροποιείται σταδιακά, διασφαλίζοντας πρόσβαση στα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία.

Η πρωτοβουλία αυτή επιτρέπει την καλύτερη κατανόηση των πρακτικών διαχείρισης, της ποιότητας του νερού και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της ΕΥΔΑΠ.

Παράλληλα, τα ανοικτά δεδομένα λειτουργούν ως καταλύτης καινοτομίας, δημιουργώντας νέες δυνατότητες για έρευνα, ανάλυση και ανάπτυξη εφαρμογών και λύσεων με θετικό κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο.

Η διάθεση των συγκεκριμένων δεδομένων από την ΕΥΔΑΠ αποδεικνύει τον σεβασμό της στο πιο πολύτιμο αγαθό, το νερό, και τη σταθερή δέσμευσή της για διαφάνεια.