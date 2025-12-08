ΕΥΑΘ: Σε ευνοϊκή συγκυρία το placement - Ο νέος ρόλος και οι...Γάλλοι μέτοχοι

To placement στην ΕΥΑΘ είχε προαναγγελθεί από τη διοίκηση της εισηγμένης, ώστε να συμμορφωθεί η εταιρεία με τους κανόνες της επαρκούς διασποράς που θέτει ο κανονισμός του ΧΑ. Θα πραγματοποιηθεί όμως σε μια ευνοϊκή συγκυρία για την εταιρεία: Μαζί με την ΕΥΔΑΠ θα είναι οι δύο πυλώνες που θα συμβάλλουν στον εξορθολογισμό του τομέα διαχείρισης νερού στην Ελλάδα, η ΕΥΑΘ θα επεκταθεί γεωγραφικά και στον νομό Χαλκιδικής και παράλληλα αναμένει από το νέο έτος να εγκριθούν ανατιμήσεις στα τιμολόγιά της ώστε να εκτελέσει απρόσκοπτα το επενδυτικό της πρόγραμμα.

Η ΕΥΑΘ με κεφαλαιοποίηση 139 εκατ. ευρώ έπρεπε να είχε ελεύθερη διασπορά μετοχών τουλάχιστον 25%. Η σημερινή μετοχική σύνθεση της εταιρείας έχει ως εξής: Ελληνικό δημόσιο 50% συν μία μετοχή, Υπερταμείο 24,02%, Vigie Groupe 5,46% και επενδυτικό κοινό 20,52%. Όπως προκύπτει της «λείπει» ένα 4,5% για να συμμορφωθεί με τον κανονισμό του ΧΑ με όλα να δείχνουν ότι στο placement που θα πραγματοποιηθεί εκτός απροόπτου σήμερα θα διατεθεί ένα ποσοστό της τάξης του 5%. Επίσης, προκύπτει ότι μόνο το Υπερταμείο θα μπορούσε να διαθέσει αυτό το ποσοστό αφού το ελληνικό δημόσιο δεν μπορεί να μειώσει τη συμμετοχή του κάτω από το 50%, ούτε και κανείς μπορεί να υποχρεώσει τους Γάλλους της Vigie να ρευστοποιήσουν τη συμμετοχή τους.

Θα διατεθούν περίπου 1,8 εκατ. μετοχές τρέχουσας αξίας 7 εκατ. ευρώ και μένει να δούμε το discount με το οποίο θα πραγματοποιηθεί η συναλλαγή. Η μετοχή της ΕΥΑΘ έκλεισε την Παρασκευή στα 3,83 ευρώ και από την αρχή του έτους καταγράφει κέρδη 19%.

Η Vigie (ως Suez τότε) τοποθετήθηκε στη μετοχή της ΕΥΑΘ το 2006 με μια μέση τιμή κτήσης τα 4,5 ευρώ. Πρώτα απέκτησε το 4,8% και στη συνέχεια έφτασε στο 5,46%. Τότε είχαν προκριθεί σχέδια ιδιωτικοποίησης της εταιρείας και οι Γάλλοι είχαν σπεύσει να λάβουν θέση ώστε να έχουν πλεονέκτημα στον επικείμενο διαγωνισμό. Συνολικά έχουν ξοδέψει περί τα 8,5 εκατ. ευρώ για να αποκτήσουν τη συμμετοχή τους στην ΕΥΑΘ.

Ο δημόσιος χαρακτήρας του νερού όμως δεν άλλαξε και παραμένουν μέτοχοι έως σήμερα εισπράττοντας κάθε χρόνο τα μερίσματα που μοιράζει σταθερά η ΕΥΑΘ. Το ποσοστό τους σήμερα αποτιμάται στα 7,6 εκατ. ευρώ.

Η Vigie που πλέον ανήκει στον όμιλο Veolia λειτουργεί ως στρατηγικός επενδυτής, καθώς είναι «κολοσσός» στη διαχείριση του νερού και είναι σε θέση να αντιληφθεί καλύτερα τις προοπτικές που ανοίγονται για την ΕΥΑΘ.

Σημειώνεται πως ίσως η ΕΥΑΘ να χρειαστεί αύξηση κεφαλαίου ώστε να υλοποιήσει το επενδυτικό της πρόγραμμα ύψους 190 εκατ. ευρώ και σε μια τέτοια περίπτωση θα τεσταριστεί και το μέγεθος του ενδιαφέροντος των Γάλλων για την ελληνική εταιρεία utility.

Το πρώτο εξάμηνο του 2025 η ΕΥΑΘ κατέγραψε τζίρο 41,4 εκατ. ευρώ (+3,9%), κέρδη ebitda 7,95 εκατ. ευρώ (+17,2%) και καθαρά κέρδη 3,3 εκατ. ευρώ (+5,6%). Διατηρούσε ταμείο 62 εκατ. ευρώ και είχε μηδενικό τραπεζικό δανεισμό.