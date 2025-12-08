Ευ. Μυτιληναίος: Η ευρωπαϊκή γραφειοκρατία έφτασε σε σημείο να μην λογοδοτεί σε κανέναν

Στους κινδύνους για την Ευρώπη αναφέρεται ο Ευάγγελος Μυτιληναίος με ανάρτησή του στο Linkedin, μιλώντας παράλληλα για μια διογκωμένη γραφειοκρατία που δεν λογοδοτεί σε κανέναν.

Όπως αναφέρει, τα ίδια λόγια με τον ίδιο, εκφράζει και ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της JP Morgan, Τζέιμι Ντάιμον.

Η ανάρτηση του Ευάγγελου Μυτιληναίου

Κάθε φορά που επισημαίνω τις σοβαρές αδυναμίες στη δομή και λειτουργία των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, ειδικά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δέχομαι έντονη κριτική για «αντιευρωπαϊσμό».

Τίποτα πιο μακριά από την αλήθεια!

Πιστεύω βαθιά σε μια συνεκτική, εύρυθμη, ομοσπονδιακή Ευρώπη, όπου όλοι οι Ευρωπαίοι αισθάνονται ότι το «ευρωπαϊκό εγχείρημα» υπάρχει για να υπηρετεί τα δικά τους συμφέροντα — και όχι εκείνα της ευρωπαϊκής γραφειοκρατίας, η οποία πλέον έχει διογκωθεί σε τέτοιο σημείο ώστε να μην λογοδοτεί σε κανέναν.

Όμως τα λόγια μου πέφτουν στο κενό. Ίσως τα ίδια λόγια, όταν τα εκφράζει ο κορυφαίος τραπεζίτης παγκοσμίως, ο Τζέιμι Ντάιμον, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της JP Morgan και σταθερός φίλος της Ευρώπης, να ακουστούν πιο δυνατά…

Παραθέτω τα βασικά σημεία της ομιλίας του Ντάιμον στις 6/12/2025, στο Reagan National Defence Forum, όπως δημοσιεύθηκαν από το Bloomberg.