Εξορύξεις: Το κόστος του πολέμου απειλεί τους «κολοσσούς» της βιομηχανίας

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η παγκόσμια μεταλλευτική βιομηχανία, καθώς η κλιμάκωση της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ-Ισραήλ και Ιράν προκαλεί «ωστικά κύματα» στις τιμές των καυσίμων, απειλώντας τους προϋπολογισμούς των κορυφαίων ομίλων με επιπλέον κόστη δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη τη Δευτέρα, ο Dino Otranto, διευθύνων σύμβουλος επιχειρήσεων της αυστραλιανής Fortescue, περιέγραψε με μελανά χρώματα την εξάρτηση του κλάδου από το ντίζελ, σε μια περίοδο που η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ έχει ουσιαστικά παραλύσει.

Σύμφωνα με τον Otranto, η ευαισθησία των μεγάλων παικτών της αγοράς στις διακυμάνσεις των καυσίμων είναι τρομακτική, καθώς για τη Fortescue κάθε αύξηση 10 σεντς στην τιμή του ντίζελ επιβαρύνει την εταιρεία με 70 εκατ. δολάρια, ενώ για τους «Big Four» (τους τέσσερις μεγαλύτερους ανταγωνιστές) η ίδια αύξηση των 10 σεντς μεταφράζεται σε επιβάρυνση μισού δισεκατομμυρίου δολαρίων στη δομή κόστους τους.

Αν και η Fortescue προμηθεύεται το μεγαλύτερο μέρος των καυσίμων της από τη Νοτιοανατολική Ασία και δηλώνει προς το παρόν «ασφαλής» όσον αφορά τα αποθέματά της, ο Otranto προειδοποίησε ότι μια περαιτέρω κλιμάκωση του πολέμου στο Ιράν μπορεί να ανατρέψει τα πάντα.

Η τρέχουσα κρίση φαίνεται να δικαιώνει το τολμηρό πρόγραμμα απανθρακοποίησης της Fortescue, το οποίο στο παρελθόν είχε δεχθεί έντονη κριτική, με τη στροφή στις ΑΠΕ και την ηλεκτροκίνηση των ορυχείων λειτουργούν πλέον ως οικονομικό ανάχωμα.

«Πριν από μερικά χρόνια, το σχέδιό μας αντιμετωπίστηκε με σκεπτικισμό. Τώρα, οι μέτοχοι μας ζητούν να τρέξουμε ακόμα πιο γρήγορα», δήλωσε ο Otranto, με την εταιρεία να αναμένει εξοικονόμηση 100 εκατ. δολαρίων μέσα στους επόμενους 12 μήνες χάρη στη μείωση της χρήσης ντίζελ, με τελικό στόχο την περικοπή 1 δισεκατομμυρίου λίτρων ισοδύναμου καυσίμου τα επόμενα έτη.

Παρά την παγκόσμια αστάθεια, η Fortescue παραμένει σε στενή επαφή με την China Mineral Resources Group (CMRG), τον κρατικό φορέα αγοράς σιδηρομεταλλεύματος της Κίνας, με τον Οτράντο να χαρακτηρίζει τις συνομιλίες «δυναμικές και μη συγκρουσιακές», αν και απέφυγε να δώσει λεπτομέρειες για τους όρους των νέων συμβολαίων προμήθειας.