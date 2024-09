Έξι εταιρείες από την Ελλάδα στις κορυφαίες της Ευρώπης με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον

Έξι ελληνικές εταιρείες βρίσκονται στη λίστα Best Small & Medium Workplaces in Europe του Great Place To Work, η οποία περιλαμβάνει 100 εταιρείες και οργανισμούς που επιλέχθηκαν μετά από έρευνα εργασιακού περιβάλλοντος.

Στο πλαίσιο της έρευνας, περισσότεροι από 1,3 εκατομμύρια εργαζόμενοι στην Ευρώπη ερωτήθηκαν σχετικά με την εμπειρία τους στον χώρο εργασίας τους, αντιπροσωπεύοντας την εργασιακή εμπειρία περισσότερων από 2 εκατομμύρια εργαζομένων σε όλη την Ευρώπη. Συνολικά, 300.000 απαντήσεις εξ αυτών προήλθαν από εταιρείες που ήταν επιλέξιμες για τη λίστα και αυτή η κατάταξη βασίζεται σε αυτήν την αξιολόγηση.

Οι εταιρείες από την Ελλάδα που πέτυχαν την ένταξή τους στη λίστα:

Hack The Box

Motodynamics

Yodeck

XM Greece

Campeόn Gaming

Transifex

Για να είναι υποψήφια μια εταιρεία για ένταξη στην Ευρωπαϊκή αυτή Λίστα θα πρέπει πρώτα να έχει διακριθεί στην εθνική λίστα Best Workplaces™ μιας τουλάχιστον χώρας εκ των ακόλουθων: Αυστρία, Βέλγιο, Κύπρος, Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ισλανδία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία, Ολλανδία, Τουρκία και Ηνωμένο Βασίλειο κατά το 2023 ή στις αρχές του 2024.

Οι εταιρείες που περιλαμβάνονται στη λίστα είναι παράλληλα Great Place To Work Certified™ και έχουν από 50 έως 499 εργαζόμενους στην Ευρώπη.

Οι 10 πρώτες εταιρείες στη λίστα:

Talos360 (Βρετανία)

ECOMMBX (Κύπρος)

CPC Unternehmensmanagement AG (Γερμανία)

Mobilee (Ολλανδία)

Synergies (Πορτογαλία)

EBS Group (Γαλλία)

Dedicare (Νορβηγία)

Tradedoubler Sp. z o.o. (Πολωνία)

MTB-Siivouspalvelu Oy (Φινλανδία)

Hack The Box (Ελλάδα)



Δείτε εδώ τις 100 εταιρείες της Λίστας Best Small & Medium Workplaces in Europe για το 2024.