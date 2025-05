Eurolife FFH: Νέα προγράμματα Ασφάλισης Έργου My Protection Combo

Η Eurolife FFH, μέλος της Fairfax Financial Holdings Ltd, ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις του σύγχρονου επαγγελματία που επιθυμεί να υλοποιήσει το κατασκευαστικό του όραμα με σιγουριά, παρουσιάζει τα δύο νέα προγράμματα Ασφάλισης Έργου My Protection Combo.

Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα «Κατά παντός κινδύνου έργου κατασκευής My Protection Combo» αποτελεί μια ουσιαστική λύση ασφάλισης για οικοδομικές εργασίες ανέγερσης ή ανακαίνισης (κατοικιών, γραφείων, καταστημάτων), σε όσους επιθυμούν να εξασφαλίσουν την προστασία τόσο του ίδιου του έργου όσο και κάλυψη από απαιτήσεις τρίτων. Παρέχει ευρύ φάσμα καλύψεων, που περιλαμβάνουν: κάλυψη για το σύνολο των εργασιών και των υλικών, δαπάνες αποκομιδής ερειπίων, προστασία του εργοταξιακού εξοπλισμού, κάλυψη για περιουσιακά στοιχεία εντός του εργοταξίου, αστική ευθύνη για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές προς τρίτους κατά την εκτέλεση των εργασιών, καθώς και εργοδοτική ευθύνη. Για ακόμη μεγαλύτερη προστασία, περιλαμβάνει και επεκτάσεις βασικών καλύψεων, όπως για παράδειγμα: ζημιές από φορτοεκφορτώσεις υλικών, ζημιές σε όμορα κτίσματα, κάλυψη εκτεταμένης συντήρησης κ.ά..

Αντίστοιχα, το νέο ασφαλιστικό πρόγραμμα «Αστική ευθύνη έργου κατασκευής My Protection Combo» παρέχει εξειδικευμένη προστασία από νομικές και οικονομικές επιπτώσεις που μπορεί να προκύψουν από απαιτήσεις τρίτων λόγω σωματικών βλαβών ή υλικών ζημιών κατά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών ανέγερσης ή ανακαίνισης (κατοικιών, γραφείων, καταστημάτων). Οι καλύψεις περιλαμβάνουν: γενική αστική ευθύνη για άδικες πράξεις ή παραλείψεις που σχετίζονται με τις οικοδομικές εργασίες και αστική ευθύνη εργοδότη για αξιώσεις των εργαζομένων πέραν του ταμείου κοινωνικής ασφάλισης. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επεκτάσεις βασικών αλλά και προαιρετικών καλύψεων, όπως για παράδειγμα: αστική ευθύνη από τη χρήση μηχανημάτων έργου, ζημιές από φορτοεκφορτώσεις υλικών, ζημιές από πυρκαγιά, έκρηξη, βραχυκύκλωμα, ζημιές σε όμορα κτίσματα κ.ά..

Η Eurolife FFH τοποθετεί καθημερινά τις ανάγκες των ανθρώπων που την εμπιστεύονται στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων της. Με τα νέα προγράμματα Ασφάλισης Έργου My Protection Combo, συνεχίζει να βρίσκεται στο πλευρό τους, προσφέροντας τη σιγουριά που χρειάζονται για να χτίζουν το όραμά τους με ασφάλεια και αυτοπεποίθηση.

Μάθετε περισσότερα για τα δύο νέα προγράμματα Ασφάλισης Έργου My Protection Combo εδώ https://www.eurolife.gr/el-GR/proionta/epixeiriseis/asfalisi-ergou/