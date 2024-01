Eurobank Headquarters: Ένα σύγχρονο «πράσινο κτίριο» στο κέντρο της Αθήνας

Ένα εμβληματικό κτίριο στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας μεταμορφώνεται σε ένα υψηλής αισθητικής πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης, που αποτελεί πλέον ένα από τα πρώτα πράσινα γραφεία στην «καρδιά» της πόλης.

Το κτίριο στη συμβολή των οδών Ομήρου 2 και Σταδίου 12, απέναντι από την Παλαιά Βουλή, αποτελεί μέρος της επιχειρηματικής ιστορίας του κέντρου. Eκεί στεγάζονταν κάποτε τα κεντρικά γραφεία της Φοίνιξ Ασφαλιστική – εταιρεία που ιδρύθηκε το 1928. Το εξαιρετικής προβολής κτίριο, σχεδιασμένο αρχικά από το γραφείο του Ιωάννη Βικέλα, βρίσκεται σε προνομιακό σημείο του ιστορικού κέντρου με ανεμπόδιστη θέα στο Μέγαρο της Παλαιάς Βουλής και την Ακρόπολη και άμεση πρόσβαση στις κεντρικές οδούς και το Μετρό.

«H Eurobank επιδιώκει να είναι δημιουργικά παρούσα στη δημόσια ζωή και να συμμετέχει ενεργά σε κάθε αναπτυξιακή προσπάθεια, σε οτιδήποτε σηματοδοτεί το σύγχρονο και το πρωτοποριακό. Στο πλαίσιο αυτό, συμβάλλει αποφασιστικά στην αναβάθμιση του ιστορικού κέντρου της Αθήνας και επενδύει στην ενίσχυση του ρόλου της περιοχής ως πόλο έλξης, εντός του οποίου εκσυγχρονίζονται και αξιοποιούνται εμβληματικά κτίρια ώστε να δημιουργηθούν νέοι, πράσινοι, επαγγελματικοί χώροι που στεγάζουν επιχειρηματική δραστηριότητα για κομβικούς κλάδους της οικονομίας», δήλωσε σχετικά ο Σταύρος Ιωάννου, αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank.

«Η απόφασή μας να αναδείξουμε το υπερσύγχρονο, ριζικά ανακαινισμένο κτίριο στη συμβολή των οδών Ομήρου & Σταδίου, ως Κτίριο της Ανώτατης Διοίκησης, υπογραμμίζει αυτή μας τη στόχευση. Υπηρετεί παράλληλα τη θέλησή μας για αξιοποίηση ιδιόκτητων ακινήτων του χαρτοφυλακίου μας, με στόχο τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους και τους εργαζόμενους», σημείωσε, επισημαίνοντας ότι τα νέα γραφεία, «με σύγχρονη, υψηλής αισθητικής, λιτή γραμμή, ακριβώς απέναντι από το ιστορικό Μέγαρο της Παλαιάς Βουλής, που κοσμεί την περιοχή, αναβαθμίζουν ευρύτερα την ιστορική πλατεία Κολοκοτρώνη, που συνδέθηκε με την κοινοβουλευτική ιστορία του τόπου για έναν περίπου αιώνα».

«Στηρίζουμε έμπρακτα την αναγέννηση του κέντρου της πόλης και τη μετεξέλιξή του σε ένα καλαίσθητο, σύγχρονο κόμβο επιχειρηματικής ανάπτυξης, με απόλυτο σεβασμό στην ιστορικότητα», υπογράμμισε.

Το αυτοτελές πολυώροφο κτίριο των 4.500 τ.μ. σε οικόπεδο 430 τ.μ. απέκτησε η Grivalia Properties ΑΕΕΑΠ τον Ιούνιο του 2018. Το επενδυτικό πλάνο της Grivalia (η οποία απορροφήθηκε από τον όμιλο Eurobank το 2019) περιελάμβανε τη ριζική ανακατασκευή του κτιρίου και την ενεργειακή του αναβάθμιση, με σημείο αναφοράς την αισθητική αναβάθμιση των όψεων.

Στόχος ήταν να μετατραπεί σε ένα σύγχρονο κτίριο υψηλών προδιαγραφών με βιοκλιματικά χαρακτηριστικά, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα βιωσιμότητας.

Τον σχεδιασμό του κτιρίου ανέλαβε το κορυφαίο αρχιτεκτονικό γραφείο Alexandros N. Tombazis & Associates Architects. Η κατασκευή του έργου ανατέθηκε στην Contractor Ltd, ενώ η διαχείριση του έργου έγινε από την Grivalia Management.

Προστιθέμενη κοινωνικοοικονομική αξία

Το νέο Κτίριο Διοίκησης της Eurobank, αποτελεί έργο υψηλού συμβολισμού, προωθεί την επανατοποθέτηση και επαναδραστηριοποίηση των επιχειρήσεων στο κέντρο της Αθήνας, προάγει ένα νέο μοντέλο ήπιας και βιώσιμης λειτουργίας επαγγελματικών ακινήτων και αναδεικνύει τις προοπτικές ανάπτυξης από την αξιοποίηση των κτιρίων του κέντρου.

Η ριζική ανακαίνιση του κτιριακού συγκροτήματος ενισχύει την αναβάθμιση που συντελείται στο ευρύτερο αστικό τοπίο της περιοχής καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη σειρά επενδυτικών πρωτοβουλιών που προέρχονται κυρίως από την τουριστική βιομηχανία.

100 θέσεις εργασίας

Το πράσινο κτίριο στην καρδιά της πρωτεύουσας φιλοξενεί 100 θέσεις εργασίας υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας και φιλοδοξεί να αποτελέσει πρότυπο και για επόμενες αναπλάσεις μεγάλου αριθμού κτιρίων στην περιοχή τα οποία ανεγέρθηκαν στη μεταπολεμική Αθήνα.

Σύνδεση με τη Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης

Μέρος της Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης της Eurobank είναι η ανάπτυξη, βελτίωση και διαχείριση του χαρτοφυλακίου ακινήτων, το οποίο συμμορφώνεται και πιστοποιείται με τα πλέον σύγχρονα πρότυπα πράσινων κτιρίων και βιώσιμης λειτουργίας.

Η Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης προβλέπει επίσης την ενσωμάτωση στη λειτουργία της Eurobank πρακτικών κυκλικής οικονομίας (όπως ο διαχωρισμός αποβλήτων στην πηγή και εφαρμογή ολιστικής ανακύκλωσης) και εξοικονόμησης πολύτιμων φυσικών πόρων (όπως η βέλτιστη χρήση και εξοικονόμηση νερού). Αυτές οι ενέργειες επιδρούν στη βελτίωση του περιβαλλοντικού αντικτύπου της λειτουργίας της Eurobank και συνδέονται άρρηκτα με το όραμα του οργανισμού για ένα βιώσιμο μέλλον.

Ο σχεδιασμός, κατασκευή και λειτουργία του Κτιρίου Διοίκησης συνάδουν με την Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η πιστοποίηση LEED for Core & Shell σε επίπεδο Gold τεκμηριώνει με εγκυρότητα τα χαρακτηριστικά βιωσιμότητας του κτιρίου. Το πρότυπο βαθμονόμησης LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) είναι ένα παγκοσμίως αναγνωρισμένο σύμβολο αριστείας στο δομημένο περιβάλλον κτιρίων που έχει δημιουργηθεί από το Συμβούλιο Πράσινων Κτιρίων των Η.Π.Α. (U.S. Green Building Council). Ο σχεδιασμός και η ριζική ανακαίνιση του κτιρίου βασίστηκαν στις αρχές της αειφόρου δόμησης που αποσκοπούν στη βέλτιστη ενεργειακή και περιβαλλοντική συμπεριφορά του κτιρίου, τον εξορθολογισμό των απαιτούμενων φυσικών πόρων και αποβλέπει στην αξιόπιστη ποσοτικοποίηση της σχετικής απόδοσης του έργου.

Ένα «πράσινο κτίριο» στο κέντρο της πόλης

Πράσινα δώματα και φυτεύσεις δημιουργήθηκαν περιμετρικά του κτιρίου σε κάθε όροφο και στην ταράτσα του κτιρίου Διοίκησης, όπου φιλοξενείται μικρός κήπος. Η επιλογή των φυτών έγινε με στόχο την ένταξη τους στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον και τη γενικότερη βιωσιμότητα.

Επιλέχθηκαν ενδημικά είδη και είδη της ευρύτερης μεσογειακής χλωρίδας, τα οποία προσαρμόζονται γρήγορα στις τοπικές κλιματικές συνθήκες και συνδυάζονται με το αστικό περιβάλλον και έχουν χαμηλές απαιτήσεις σε νερό και συντήρηση.

Συγκεκριμένα, υπάρχουν ζαρντινιέρες φύτευσης σε όλους τους ορόφους, με τα κατάλληλα μέτρα συγκράτησης υγρασίας και αποστράγγισης, που φιλοξενούν θάμνους, δένδρα και ανθοφόρα αυτοφυή είδη με μεγάλη προσαρμοστικότητα στις ιδιαίτερες απαιτήσεις της αστικής περιοχής, συμβάλλοντας στη βελτίωση του μικροκλίματος. Τα φυτεμένα δώματα συμβάλλουν στην ανάκτηση της χλωρίδας και πανίδας στο αστικό οικοσύστημα, και δημιουργούν βιότοπο που ωφελεί την επικονίαση και επιδρούν στην μείωση του θερμικού φορτίου στην περιοχή.

Με δεδομένη την επιτακτική ανάγκη προσαρμογής του αστικού τοπίου στις απαιτήσεις της κλιματικής κρίσης με μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος και της θερμότητας αλλά και στην ανάγκη συνδρομής στη βελτίωση της τοπικής βιοποικιλότητας, σχεδιάστηκε και δημιουργήθηκε ένα πράσινο κτίριο στο κέντρο της Αθήνας όπου στεγάζεται το νέο Κτίριο Διοίκησης της Eurobank.

Η ανάπτυξη του κτιρίου επιτυγχάνει την αισθητική αναβάθμιση και την ένταξή του στον αστικό ιστό με μια νέα, δυναμική, σύγχρονη και ταυτόχρονα περιβαλλοντικά και ενεργειακά ευαισθητοποιημένη ταυτότητα.

Με δεδομένη την επιτακτική ανάγκη προσαρμογής του αστικού τοπίου στις απαιτήσεις της κλιματικής κρίσης με μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος και της θερμότητας αλλά και στην ανάγκη συνδρομής στη βελτίωση της τοπικής βιοποικιλότητας, σχεδιάστηκε και δημιουργήθηκε ένα πράσινο κτίριο στο κέντρο της Αθήνας όπου στεγάζεται το νέο Κτίριο Διοίκησης της Eurobank.

Signature Room

Μια σημαντική καινοτομία του Κτιρίου Διοίκησης είναι το Signature Room, μοναδικό για τα ελληνικά δεδομένα.

Ένα ειδικά σχεδιασμένο meeting room που ενσωματώνει τις τελευταίες τεχνολογίες για πλήρως διαδραστική επικοινωνία, υποστηρίζοντας την βέλτιστη ανάπτυξη του υβριδικού μοντέλου εργασίας που έχει υιοθετήσει η Eurobank. Έχει σχεδιαστεί από την Microsoft και αποτελεί μία αίθουσα συνεδριάσεων νέας γενιάς.

Το σύνολο του τεχνολογικού εξοπλισμού, σε συνεργασία με τη διαδραστική οθόνη πλαισιώνεται από ένα ειδικά διαμορφωμένο τραπέζι 7 θέσεων σε σχήμα C. Η υλοποίηση του Signature Room έγινε από την εταιρεία Cyviz.

Συντελεστές του έργου

Κύριος του Έργου: ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.

Project Manager: GRIVALIA MANAGEMENT COMPANY A.E.

Αρχιτεκτονική μελέτη: ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Ν. ΤΟΜΠΑΖΗ Α.Ε.

Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη: TEAM Μ-Η ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.

Στατική μελέτη: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

Ακουστική μελέτη: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΙΜΑΓΕΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΙΚΕ

Σύμβουλος LEED: DCARBON Ι.Κ.Ε.

Commissioning: Β.ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΕ

Αδειοδότηση: ΘΕΜ.ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Κατασκευή: CONTRACTOR ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε.