Eurobank Equities: Υψηλές πτήσεις για τη μετοχή του ΟΤΕ

Στα 16,10 ευρώ ανεβάζει την τιμή στόχο για τον ΟΤΕ η Eurobank Equities από 15,10 ευρώ προηγουμένως με σύσταση «Διακράτηση». Σημειώνεται πως η τρέχουσα χρηματιστηριακή τιμή βρίσκεται στα 16,5 ευρώ.

Η μετοχή του ΟΤΕ έχει ακολουθήσει τον ευρωπαϊκό τηλεπικοινωνιακό δείκτη τον τελευταίο χρόνο, κινούμενη μεταξύ μικρής υπεραπόδοσης και μικρής υποαπόδοσης. Με αποτίμηση περίπου 5x EV/EBITDA για το 2026, η μετοχή διατηρεί ένα discount 10–15% έναντι των ευρωπαίων ομοτίμων, το οποίο θεωρούμε δικαιολογημένο λόγω της πιο ήπιας αναπτυξιακής της πορείας (περίπου 2% ετήσια αύξηση EBITDA έναντι mid-single-digit των ευρωπαϊκών telcos), αναφέρει η χρηματιστηριακή. Επισημαίνει επίσης πως η απόδοση Free Cash Flow περίπου στο 8% προσφέρει σίγουρα στήριξη στη μετοχή, αλλά βλέπει λίγους καταλύτες για ουσιαστικό rerating στο κοντινό μέλλον. Έτσι, επαναλαμβάνει τη σύσταση Hold.

Το προσαρμοσμένο EBITDAaL του Q3 διαμορφώθηκε στα €360 εκατ., +2% σε ετήσια βάση και σε γενικές γραμμές εντός προβλέψεων, με το υποκείμενο μείγμα να παραμένει αμετάβλητο: ανθεκτική κινητή (έσοδα υπηρεσιών κινητής +2,7%), ελαφρώς βελτιούμενη λιανική στη σταθερή (+1,3%) και ισχυρή δυναμική στο ICT (λοιπά έσοδα +14%). Τα δημοσιευμένα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα €258 εκατ. λόγω του φορολογικού οφέλους €105 εκατ. από Ρουμανία, ενώ τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη ήταν στα €170 εκατ. (-2% ετήσια), σε ευθυγράμμιση με το μοντέλο της Eurobank.

Η σύγκριση με τις άλλες ευρωπαϊκές τηλεπικοινωνιακές εταιρείες

Συνολικά, τα αποτελέσματα συμβαδίζουν με τις εκτιμήσεις της αγοράς για το έτος, αλλά στερούνται της δυναμικής που βλέπουμε σε άλλους ευρωπαϊκούς τηλεπικοινωνιακούς ομίλους, που συνεχίζουν να εμφανίζουν ανάπτυξη EBITDA 4–5% (π.χ. KPN, Orange, Telenor), υποστηρίζουν οι αναλυτές της Eurobank. Μετά την πώληση της TKRM η χρηματιστηριακή Επανεκτιμά το μοντέλο ώστε να περιλαμβάνει μόνο τις δραστηριότητες Ελλάδας, κάτι που μειώνει μηχανικά τα έσοδα στο διάστημα 2025–27 με αμελητέα επίδραση στο EBITDA. Μάλιστα, το EBITDAaL βελτιώνεται οριακά (+0–2%) λόγω ισχυρότερων τάσεων στην κινητή, ενισχυμένων από την τιμαριθμική αναπροσαρμογή από τον Δεκέμβριο 2025.

Περίπου στο 8% η χρηματική διανομή για τους μετόχους

Η διοίκηση έθεσε τα €530 εκατ. ως το οργανικό σημείο εκκίνησης για την ετήσια δημιουργία ταμειακών ροών υπό το νέο σχήμα που αφορά μόνο την Ελλάδα, με τις επενδύσεις (capex) να σταθεροποιούνται στα περίπου €600 εκατ. ακόμα και μετά το TERNA Fiber. Η αποεπένδυση από τη Ρουμανία αφαιρεί το ετήσιο “βάρος” της και δημιουργεί ένα πιο καθαρό και προβλέψιμο προφίλ δημιουργίας μετρητών. Ωστόσο, οι επενδυτές δεν θα πρέπει να αναμένουν περαιτέρω ειδικές διανομές μετά τα €0,10/μετοχή τον Δεκέμβριο (που σχετίζονται με τα έσοδα από την πώληση της Ρουμανίας), καθώς η διοίκηση διευκρίνισε ότι η φορολογική πίστωση των €120–130 εκατ. το 2026 θα κατευθυνθεί στην ανανέωση φάσματος του 2027. Συνολικά, αυτό σημαίνει ότι η ανταμοιβή των μετόχων πιθανότατα θα διαμορφωθεί κοντά στα €520–530 εκατ. τα επόμενα χρόνια (από περίπου €490 εκατ. το 2025), που αντιστοιχεί σε περίπου 8% απόδοση διανομής.

Τι αναφέρει για την αξιοποίηση της θυγατρικής με τους πύργους κεραιών

Η χρηματιστηριακή σημειώνει ότι πρόσφατα εμφανίστηκαν ξανά δημοσιεύματα σχετικά με την πιθανή αξιοποίηση της αποσχισμένης μονάδας πύργων του ΟΤE, Cosmote Telekom Towers (CCT), η οποία πλέον κατέχει περίπου 3.800 κεραίες. Αυτό παρόλο που δεν υπάρχει πραγματικά κάποια νέα εξέλιξη. Ενώ η αποσχισμένη μονάδα έχει τραβήξει τα φώτα της δημοσιότητας, επισημαίνουμε ότι η κίνηση αφορά καθαρά δομική προετοιμασία σε αυτό το στάδιο, χωρίς κάτι άμεσο και σίγουρα χωρίς ειδικό μέρισμα στον ορίζοντα.

Βασικά, η οικονομική σημασία της TowerCo του ΟΤE είναι πολύ μικρή για να επηρεάσει ουσιαστικά την αποτίμηση, αναφέρει η χρηματιστηριακή και εξηγεί πως το EBITDAaL της TowerCo υπολογίζεται σε περίπου €40 εκατ. -μόλις 3% του EBITDAaL του ομίλου- και ακόμη κι αν αποτιμηθεί με γενναιόδωρο διψήφιο πολλαπλασιαστή (οι πύργοι έχουν απομειωθεί σε περίπου 12-13x πρόσφατα), η υποκείμενη αύξηση θα ήταν <€0,5 δισ., δηλαδή <10% της κεφαλαιοποίησης της αγοράς.