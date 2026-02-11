EURIMAC: Μία διαχρονική στρατηγική συνεργασία ΜΑΚΒΕΛ – EURICOM που στηρίχθηκε στο λόγο και τη συνέπεια

Τριάντα χρόνια συμπληρώνονται φέτος από τη στρατηγική συνεργασία της ΜΑΚΒΕΛ με τον ιταλικό όμιλο Euricom, μια συνεργασία που αποτέλεσε καθοριστικό σταθμό για την εξέλιξη της εταιρείας και τη δημιουργία της EURIMAC, με έδρα τη Βιομηχανική Περιοχή Κιλκίς.

Η συνεργασία ξεκίνησε στις 14 Φεβρουαρίου 1996, όταν ο Σταύρος Κωνσταντινίδης, εκπρόσωπος της δεύτερης γενιάς της ΜΑΚΒΕΛ ΑΕ , και ο Francesco Sempio, ιδρυτής του ιταλικού ομίλου Euricom S.p.A., συμφώνησαν γράφοντας πάνω σε μία χαρτοπετσέτα τους βασικούς άξονες της κοινής, μελλοντικής τους πορείας, θέτοντας τις βάσεις για την ανάπτυξη μιας σύγχρονης παραγωγικής μονάδας με διεθνή προσανατολισμό.

Η ΜΑΚΒΕΛ ιδρύθηκε το 1939 στη Θεσσαλονίκη από τον Παντελή και τον Νίκο Κωνσταντινίδη, πρόσφυγες της Μικρασιατικής Καταστροφής. Από μια μικρή βιοτεχνία ζυμαρικών, εξελίχθηκε σε βιομηχανία με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στις αρχές της δεκαετίας του 1960, ενώ ήδη από το 1962 πραγματοποίησε τις πρώτες εξαγωγές της στη Γερμανία. Η εξωστρέφεια αποτέλεσε διαχρονικά βασικό πυλώνα της επιχειρηματικής της φιλοσοφίας.

Η δημιουργία της EURIMAC σηματοδότησε μια νέα φάση ανάπτυξης, με επενδύσεις σε τεχνολογικό εξοπλισμό και καθετοποίηση της παραγωγής με τη δημιουργία σιμιγδαλόμυλου, υποδομών και ανθρώπινου δυναμικού. Ιδιαίτερα κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης, η εταιρεία επέλεξε να ενισχύσει την παραγωγική της δυναμικότητα, τριπλασιάζοντας την ικανότητά της και αναβαθμίζοντας τις εγκαταστάσεις της, στο πλαίσιο ενός μακροπρόθεσμου σχεδιασμού.

Σήμερα, η ΜΑΚΒΕΛ – EURIMAC κατέχει την πρώτη θέση στην Ελλάδα στις εξαγωγές ζυμαρικών, με περίπου το 55% της παραγωγής της να κατευθύνεται σε περισσότερες από 60 χώρες και στις 5 Ηπείρους. Η εταιρεία έχει εδραιώσει την παρουσία της σε απαιτητικές διεθνείς αγορές, βασιζόμενη στη σταθερή ποιότητα, την αξιοπιστία και τη συνεχή καινοτομία.

Όπως σημειώνει ο Πρόεδρος της ΜΑΚΒΕΛ – EURIMAC, κ. Σταύρος Κωνσταντινίδης:

«Μέσα σε αυτά τα 30 χρόνια άλλαξαν πολλά, αλλά οι βασικές αρχές της υγιούς επιχειρηματικότητας έμειναν σταθερές και αποτελούν την καρδιά και την ψυχή της ΜΑΚΒΕΛ – EURIMAC».

Η επέτειος των 30 χρόνων επιβεβαιώνει τη σημασία των σταθερών συνεργασιών, της επένδυσης στην ποιότητα και της συνέπειας στον στρατηγικό σχεδιασμό, σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον.