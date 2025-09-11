ΕΣΠΕΝ: «Η προστασία του καταναλωτή περνά μέσα από την αντιμετώπιση δομικών ζητημάτων της αγοράς»

Στην εκδήλωση που διοργάνωσε η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) στο πλαίσιο της ΔΕΘ με θέμα «Ο σύγχρονος καταναλωτής: Ενημέρωση και Προστασία», μίλησε ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του ΕΣΠΕΝ, κ. Κώστας Παπαμιχαήλ.



Ο κ. Παπαμιχαήλ τόνισε ότι ο καταναλωτής δεν είναι πλέον παθητικός αποδέκτης, αλλά σταδιακά αποκτά ενεργό ρόλο στην αγορά ενέργειας μέσα από την αυτοκατανάλωση, την αποκεντρωμένη παραγωγή και την ψηφιοποίηση. Η ουσιαστική ενδυνάμωσή του, όπως σημείωσε, συνδέεται άμεσα με τη λειτουργία της αγοράς και την ύπαρξη ενός πλαισίου με κίνητρα και κοστοστρεφή τιμολόγια που διασφαλίζουν δίκαιη κατανομή του κόστους και μεγαλύτερη αποδοτικότητα του συστήματος.

Το ευρωπαϊκό πλαίσιο

Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής αναφέρθηκε στο Citizens Energy Package, τον νέο οδικό χάρτη της ΕΕ που θέτει τον πολίτη στο επίκεντρο, και στο Affordable Energy Action Plan, που στοχεύει στην προσβασιμότητα και την προσιτή ενέργεια. «Το μήνυμα της Ευρώπης είναι ξεκάθαρο: χωρίς ενεργό καταναλωτή δεν υπάρχει ούτε δίκαιη ούτε αποτελεσματική αγορά ενέργειας», υπογράμμισε.



Στάθηκε επίσης στο αυξανόμενο κόστος των δικτύων, το οποίο, σύμφωνα με τον ACER, αναμένεται να διπλασιαστεί τα επόμενα χρόνια, επηρεάζοντας άμεσα τους λογαριασμούς. «Η λύση δεν μπορεί να βρίσκεται αλλού παρά στους άξονες που αποτελούν τον πυρήνα της ευρωπαϊκής πολιτικής: την ψηφιοποίηση, την ευελιξία και τον δίκαιο καταμερισμό του κόστους», σημείωσε.

Οι προκλήσεις στην ελληνική αγορά

Αναφερόμενος στα εγχώρια δεδομένα, επεσήμανε ότι έχουν γίνει σημαντικά βήματα, όπως η θεσμοθέτηση μέτρων προσυμβατικής ενημέρωσης, η χρωματική σήμανση τιμολογίων και το εργαλείο σύγκρισης τιμών. Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν κρίσιμες προκλήσεις που περιορίζουν την ενεργοποίηση και την κινητικότητα των καταναλωτών.



Ιδιαίτερη αναφορά έκανε:

στο υψηλό μερίδιο μη ανταγωνιστικών χρεώσεων στους λογαριασμούς , που μειώνουν τις πραγματικές επιλογές των καταναλωτών

, που μειώνουν τις πραγματικές επιλογές των καταναλωτών στις αδιαφανείς χρεώσεις της Αγοράς Εξισορρόπησης και των απωλειών δικτύου , που αυξάνουν σταθερά και βαραίνουν οριζόντια τους λογαριασμούς,

, που αυξάνουν σταθερά και βαραίνουν οριζόντια τους λογαριασμούς, στο ραγδαία αυξανόμενο κόστος των δικτύων , με επενδύσεις δισεκατομμυρίων, που θα πρέπει να συνοδευτούν από κίνητρα αποδοτικότητας,

, με επενδύσεις δισεκατομμυρίων, που θα πρέπει να συνοδευτούν από κίνητρα αποδοτικότητας, και στις ληξιπρόθεσμες οφειλές, που παραμένουν χωρίς θεσμικό αντίβαρο, με αποτέλεσμα οι συνεπείς να επωμίζονται το κόστος της ασυνέπειας άλλων.

Το μήνυμα του ΕΣΠΕΝ

«Η προστασία του καταναλωτή δεν είναι μόνο θέμα ενημέρωσης και συμβατικής προστασίας. Χρειάζονται πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση των δομικών ανισορροπιών της αγοράς, οι οποίες επιβαρύνουν τους λογαριασμούς και περιορίζουν τις επιλογές των καταναλωτών», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Παπαμιχαήλ.



Καταλήγοντας, σημείωσε ότι ο ΕΣΠΕΝ θα παραμείνει ενεργός στον διάλογο με τεκμηριωμένες προτάσεις, ενώ οι ανεξάρτητοι προμηθευτές ενέργειας που εκπροσωπεί θα συνεχίσουν να στηρίζουν τους καταναλωτές με διαφάνεια, καινοτόμα προϊόντα και ψηφιακά εργαλεία που ενισχύουν την ενεργή τους συμμετοχή στην αγορά.



Διαβάστε την ομιλία και τη παρουσίαση εδώ:

https://espen.gr/raaey-deth-2025/