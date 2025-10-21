Έσοδα 53,2 δισ. δολ. παγκοσμίως για την EY το οικονομικό έτος 2025

Ο οργανισμός της EY ανακοίνωσε παγκόσμια έσοδα 53,2 δισ. δολαρίων για το οικονομικό έτος που έκλεισε τον Ιούνιο του 2025 (ΟΕ25), σημειώνοντας αύξηση 4% από το ΟΕ24. Μεταξύ ΟΕ20 και ΟΕ25, ο σύνθετος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης (CAGR) κυμάνθηκε στο 8,2%.

Σε μία χρονιά που χαρακτηρίστηκε από γεωπολιτικές μεταβολές και τεχνολογικούς μετασχηματισμούς, η EY επένδυσε σε κορυφαίες δυνατότητες και πρόσφερε λύσεις που βοηθούν τους πελάτες να διαχειριστούν τις αναδυόμενες προκλήσεις και να ξεκλειδώσουν ευκαιρίες για να διαμορφώσουν το μέλλον με αυτοπεποίθηση.

Ο παγκόσμιος οργανισμός της EY δημοσιοποίησε, επίσης, την ετήσια έκθεση EY Value Realized 2025, που καλύπτει τις χρηματοοικονομικές και μη χρηματοοικονομικές επιδόσεις του οργανισμού.

Μετασχηματισμός μέσω AI και τεχνολογίας

Το ΟΕ25, τα έσοδα από δραστηριότητες τεχνητής νοημοσύνης (AI) αυξήθηκαν κατά 30% - από ολοκληρωμένους εταιρικούς μετασχηματισμούς έως πλαίσια διακυβέρνησης AI που συνδράμουν στην υπεύθυνη υλοποίηση της τεχνολογίας. Περισσότεροι από 15.000 επαγγελματίες των ομάδων Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και EY-Parthenon της EY εργάστηκαν σε έργα τεχνητής νοημοσύνης για πελάτες σε όλο τον κόσμο.

Η πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης EY.ai, συνέχισε να αναπτύσσεται, συνδυάζοντας τεχνογνωσία με δυνατότητες στρατηγικής, μετασχηματισμού, διαχείρισης κινδύνων, ελέγχου και φορολογικών υπηρεσιών, για να επιταχύνει τον μετασχηματισμό μέσω του AI. Κάθε χρόνο, η ΕΥ επενδύει περισσότερα από 1 δισ. δολ. για να αναπτύξει πλατφόρμες και προϊόντα με βάση την τεχνητή νοημοσύνη. Αυτά περιλαμβάνουν 1.000 AI agents και την υλοποίηση περισσότερων από 100 εσωτερικών εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης.

Δίπλα στις αυξανόμενες απαιτήσεις των πελατών

Το ΟΕ25, o παγκόσμιος οργανισμός της EY επέκτεινε το brand της EY-Parthenon, ενοποιώντας το σύνολο των υπηρεσιών του Τμήματος Χρηματοοικονομικών Συμβούλων, Εταιρικής Στρατηγικής και Συναλλαγών κάτω από ένα ενιαίο, ξεχωριστό sub-brand.

Την ίδια χρονιά, η EY παρουσίασε και το EY Studio+ για να παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες και λύσεις, ώστε να υποστηρίξει τους πελάτες σε όλες τις εκφάνσεις του design, των πωλήσεων, του marketing και του customer experience.

Οι επενδύσεις 1 δισ. δολαρίων σε κορυφαίες τεχνολογικές δυνατότητες για τις Ελεγκτικές Υπηρεσίες της EY, συνεχίστηκαν, υποστηρίζοντας περισσότερους από 160.000 ελέγχους παγκοσμίως από πάνω από 130.000 επαγγελματίες της EY.

Ισχυρά οικοσυστήματα συνεργασιών

H EY λειτουργεί μέσα σε οικοσυστήματα στρατηγικών σχέσεων και συνεργασιών, για να προσφέρει στους πελάτες την τεχνολογία, τις δυνατότητες και τις γνώσεις που απαιτούνται για να μετασχηματιστούν με ταχύτητα και σε κλίμακα. Την τελευταία δεκαετία, η EY παγκοσμίως έχει συνάψει περισσότερες από 100 συμμαχίες οικοσυστήματος.

Σε συνεργασία με την NVIDIA, η EY παρουσίασε την πλατφόρμα EY.ai Agentic Platform, παρέχοντας παραμετροποιημένα πλαίσια σχεδιασμού και υλοποίησης υπεύθυνων λύσεων agentic AI για τις ομάδες και τους πελάτες της.

Παράλληλα, η EY και η ΙΒΜ συνεργάζονται για να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να επανεξετάσουν τις διαδικασίες φορολογικής συμμόρφωσης, με Gen AI agents. Η συνεργασία αυτή οδήγησε στην ανάπτυξη του EY.ai για φορολογικές διεργασίες, που δημιουργήθηκε με το IBM watsonx.

Καθοδηγώντας τους πελάτες στη βιώσιμη ανάπτυξη

Με αποκλειστικές ομάδες Υπηρεσιών Κλιματικής Αλλαγής και Βιώσιμης Ανάπτυξης, περίπου 30.000 επαγγελματίες της ΕΥ εργάστηκαν σε περισσότερα από 25.000 έργα βιώσιμης ανάπτυξης σε όλο τον κόσμο, κατά το ΟΕ25.

Ο παγκόσμιος οργανισμός της EY μείωσε, επίσης, κατά 54% τις εκπομπές του ανά δολάριο εσόδων, και κατά 52% τις εκπομπές ανά άτομο, σε σχέση με το έτος αναφοράς 2019. Το ΟΕ25 αποτέλεσε την τρίτη συνεχόμενη χρονιά μείωσης εκπομπών κατά μήκος των βασικών δραστηριοτήτων του οργανισμού (Scope 1 και 2).

Επαγγελματική ανάπτυξη και κορυφαία εμπειρία εργασίας

Η EY παραμένει ένας ανθρωποκεντρικός οργανισμός. Οι περίπου 400.000 επαγγελματίες της EY παγκοσμίως, είναι το σημαντικότερο κεφάλαιο του οργανισμού. Τη χρονιά αυτή, η EY παρουσίασε το πρόγραμμα Career Agility, το οποίο προσφέρει κορυφαίες ευκαιρίες καριέρας, ευελιξίας και κινητικότητας – περισσότεροι από 4.000 άνθρωποι της EY εργάστηκαν σε διεθνή projects, σε πάνω από 1.200 πόλεις.

Καθώς το ΑΙ γίνεται όλο και περισσότερο βασικό συστατικό της εκπαίδευσης, η δια βίου μάθηση και ανάπτυξη (L&D) παραμένει στο επίκεντρο της στρατηγικής ταλέντου της EY. Για παράδειγμα, το πρόγραμμα EY Badges προσφέρει περισσότερες από 275 πιστοποιήσεις γύρω από την ανάπτυξη δεξιοτήτων σε τομείς όπως η ηγεσία, το AI, οι επιχειρήσεις και η τεχνολογία. Από την έναρξη του εκπαιδευτικού προγράμματος το 2017, περισσότερες από 693.000 πιστοποιήσεις (badges) έχουν ληφθεί από επαγγελματίες της ΕΥ.

Δημιουργώντας ουσιαστικό κοινωνικό αντίκτυπο

Το πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας, EY Ripples, δίνει στους ανθρώπους της EY τη δυνατότητα να δημιουργήσουν ουσιαστικό κοινωνικό αντίκτυπο. Από την έναρξή του το 2018, περισσότερες από 253 εκατ. ζωές σε όλο τον κόσμο έχουν επηρεαστεί θετικά από εθελοντικές δράσεις της EY. Το ΟΕ25, οι άνθρωποι της EY επένδυσαν σχεδόν 883.000 ώρες σε εθελοντικές κοινωνικές δράσεις σε όλον τον κόσμο.

Ο Γιώργος Παπαδημητρίου, Διευθύνων Σύμβουλος της EY Ελλάδος, δήλωσε: «Σε έναν κόσμο που αλλάζει συνεχόμενα και με μεγάλη ταχύτητα, δύο στοιχεία μπορούν να λειτουργήσουν ως σταθερές ανάπτυξης, ανθεκτικότητας και δημιουργίας αξίας: η εμπιστοσύνη των πελατών και οι άνθρωποί μας. Ο δεύτερος χρόνος εφαρμογής της παγκόσμιας στρατηγικής της EY, All in, επιβεβαίωσε τη δέσμευσή μας να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες του οργανισμού μας, για να δημιουργήσουμε περισσότερη αξία για τους πελάτες μας, τους ανθρώπους μας και την κοινωνία. Κυρίως, όμως, επιβεβαιώνει ότι όλοι μαζί, μπορούμε να διαμορφώσουμε το μέλλον με αυτοπεποίθηση».