ESG και CSR στην ιδιωτική ασφάλιση: Συμμόρφωση με κριτήρια ή στρατηγική αξία;

Έχουν περάσει δυο, περίπου, χρόνια από τότε που οι ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες ανέλαβαν την υποχρέωση να ενσωματώσουν το ESG και την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στις διαδικασίες τους. Έτσι, πλέον τα αντιμετωπίζουν όχι μόνο ως συμμόρφωση προς την κοινοτική νομοθεσία, αλλά ως στρατηγική ευκαιρία για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους και της θέσης τους στην αγορά.

Αυτό είναι το βασικό εύρημα της πρόσφατης μελέτης της KPMG για τη στρατηγική αλλά και τον μετασχηματισμό ESG στον ασφαλιστικό κλάδο.

Οι ηγετικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις σύμφωνα με τους αναλυτές της KPMG βλέπουν το ESG ως μοχλό θετικής αλλαγής τόσο μέσα στους ίδιους τους οργανισμούς τους όσο και στο οικοσύστημα πελατών, συνεργατών και επενδύσεων. Πάντως, πολλές εταιρείες δυσκολεύονται να θέσουν σαφείς στόχους, να ιεραρχήσουν δράσεις και να διαχύσουν το όραμά τους σε όλα τα επίπεδα και τις λειτουργίες του οργανισμού.

Η KPMG υπογραμμίζει ότι μια αποτελεσματική στρατηγική ESG δεν αρκεί να καλύπτει μόνο τις κανονιστικές απαιτήσεις, αλλά πρέπει να συνδέεται άμεσα με τους επιχειρησιακούς στόχους και τη συνολική στρατηγική της εταιρείας, ώστε να δημιουργεί απτό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Στο πλαίσιο αυτό, οι σύμβουλοι της εταιρείας θα πρέπει αναλύουν τις βασικές προκλήσεις για τον κλάδο, να παρουσιάζουν παραδείγματα καλών πρακτικών και διατυπώνουν κατευθύνσεις για τον σχεδιασμό μιας στρατηγικής ESG με σαφή σκοπό και επιχειρησιακή λογική.

Η μεταβολή των προσδοκιών επενδυτών, πελατών και εργαζομένων καθιστά το ESG ολοένα και πιο κρίσιμο για τις ασφαλιστικές. Σύμφωνα με την ανάλυση, οι εταιρείες αντιλαμβάνονται ότι μια στάση αναμονής έχει κόστος, τόσο οικονομικό όσο και φήμης, ιδίως σε ό,τι αφορά την κλιματική ατζέντα.

Παράλληλα, η αυξανόμενη έμφαση των ρυθμιστικών αρχών στους κινδύνους ESG ως χρηματοοικονομικούς και εποπτικούς κινδύνους οδηγεί στη θέσπιση νέων κανονιστικών πλαισίων διεθνώς. Ενδεικτικά, στη Σιγκαπούρη, η Νομισματική Αρχή της χώρας έχει ήδη χαράξει οδικό χάρτη για την υποχρεωτική δημοσιοποίηση θεμάτων ESG από το 2022.

Η KPMG σημειώνει ότι 44% των διευθυνόντων συμβούλων ασφαλιστικών εταιρειών δηλώνουν πως τα προγράμματα ESG βελτιώνουν τη χρηματοοικονομική τους απόδοση, στοιχείο που ενισχύει την άποψη ότι το ESG μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης επιχειρηματικής αξίας και όχι απλώς ως κόστος συμμόρφωσης.

Οι πέντε άξονες της ΕΑΕΕ για το ESG στον ασφαλιστικό κλάδο

Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος θέτει πέντε άξονες στους οποίους θα πρέπει να κινηθεί η στρατηγική ESG του ασφαλιστικού κλάδου.

Οι άξονες αυτοί διαμορφώθηκαν μέσα από τις στρατηγικές και πρακτικές που έχουν αναπτύξει εδώ και αρκετά χρόνια οι εταιρίες-μέλη της ΕΑΕΕ σχετικά με την ποικιλομορφία, τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών απασχόλησης, εξέλιξης και αμοιβών καθώς και εμπέδωσης κουλτούρας συμπερίληψης.

Σε ό,τι αφορά τους εργαζόμενους στην στρατηγική έχουν συμπεριληφθεί εκπαιδεύσεις upskilling και reskilling για την επικαιροποίηση των ικανοτήτων του προσωπικού ανεξαρτήτως φύλου και ηλικίας, σεμινάρια ευαισθητοποίησης του προσωπικού γύρω από τα θέματα αναπηρίας και ειδικών αναγκών, προγράμματα κατάρτισης και εξοικείωσης των εργαζομένων με τις νέες τεχνολογίες, προγράμματα ενίσχυσης της ομαδικότητας (team building).

Στον άξονα της διαφορετικότητας και συμπερίληψης περιλαμβάνεται η δημιουργία ομάδων εργαζομένων γονέων με το όραμα της διατήρησης μιας θετικής και υγιούς ισορροπίας προσωπικών και οικογενειακών ευθυνών, προγράμματα coaching, προγράμματα ευαισθητοποίησης της ηγεσίας στα θέματα της συμπερίληψης, προγράμματα ενδυνάμωσης των γυναικών επαγγελματιών κλπ.

Στον στρατηγικό άξονα της ασφάλειας, υγείας και ευημερίας περιλαμβάνεται η κάλυψη προσωπικού με ομαδικά ασφαλιστήρια ζωής και υγείας, η καθιέρωση πολιτικής τηλεργασίας, προγράμματα τηλεφωνικής ψυχολογικής υποστήριξης εργαζομένων, καθορισμός ημερών εστιασμένων στην εκτέλεση της εργασίας χωρίς συναντήσεις (meeting-free calendar days), εκπτώσεις στα ασφαλιστήρια συμβόλαια της εταιρίας κλπ.

Στον σημαντικό άξονα της εταιρικής ευθύνης και διακυβέρνησης έχει περιληφθεί η εισαγωγή στόχων βιωσιμότητας στα ανώτατα στελέχη και μέλη ΔΣ και Εκτελεστικών Επιτροπών, συγκρότηση Επιτροπών Sustainability, ορισμός μέλους των Εκτελεστικών Επιτροπών επιφορτισμένου με τα θέματα sustainability, εστιασμένες κοινωνικές δράσεις (χορηγίες/ δωρεές), συμμετοχή του προσωπικού σε εθελοντικές και αθλητικές δράσεις κλπ.

Ο κρίσιμος, πλέον, στρατηγικός τομέας του περιβάλλοντος προβλέπει την αλλαγή εταιρικών αυτοκινήτων σε υβριδικά ή αμιγώς ηλεκτρικά, τοποθέτηση σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων στα κεντρικά κτήρια, επένδυση σε φωτοβολταϊκά στα κτίρια των εταιριών, αντικατάσταση συμβατικών λαμπτήρων, τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης στα κτίρια και γραφεία πωλήσεων, υιοθέτηση πολιτικής ταξιδίων με περιορισμό στα επαγγελματικά ταξίδια και χρήση εναλλακτικών μέσων μεταφοράς για συγκεκριμένες αποστάσεις αλλά και προώθηση ψηφιακής επικοινωνίας για όλο τον κύκλο συμβολαίου κλπ.