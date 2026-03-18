Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον, η ανάγκη για ασφάλεια και προστασία δεν υπήρξε ποτέ πιο επιτακτική. Για περισσότερα από 35 χρόνια, η ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική αποτελεί έναν από τους πιο σταθερούς και αξιόπιστους πυλώνες της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς.

Σήμερα, η εταιρεία εισέρχεται σε μια νέα, δυναμική φάση της ιστορίας της, συνδυάζοντας την πολυετή εμπειρία της με τη στρατηγική ισχύ του πολυσχιδούς Ομίλου Intracom. Η εξαγορά της ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστικής από την ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS, εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο, με υψηλή κεφαλαιοποίηση άνω των €300 εκ., μέλος του Ομίλου Intracom, ενισχύει περαιτέρω τη στρατηγική της θέση μέσω συνεργειών που επιτρέπουν την αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής, την ταχύτερη ψηφιοποίηση των διαδικασιών και την πρόσβαση σε διεθνείς πρακτικές, διασφαλίζοντας ότι ο ασφαλισμένος απολαμβάνει την κορυφαία εμπειρία εξυπηρέτησης.

Οι συνέργειες θα βοηθήσουν και την περαιτέρω ανάπτυξη της ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστικής η οποία ήδη καταγράφει εντυπωσιακές επιδόσεις. Για το έτος 2025, η ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική κατέγραψε κέρδη προ φόρων ύψους 8 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας θεαματική άνοδο 30% σε σύγκριση με το 2024. Παράλληλα, η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων της εταιρείας ανήλθε στα 27,4 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 25,6%, με την εταιρεία να κατατάσσεται πλέον μεταξύ των 10 μεγαλύτερων ασφαλιστικών ομίλων στην Ελλάδα στον κλάδο Περιουσίας.

Ποιότητα και Αξιοπιστία από το 1985

Από την ίδρυσή της το 1985, η ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική έχει ταυτίσει το όνομά της με τη φερεγγυότητα, την αξιοπιστία και την άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες των ασφαλισμένων. Με υγιή οικονομική βάση και εξαιρετικές επιδόσεις, η εταιρεία έχει καταφέρει να κερδίσει την εμπιστοσύνη χιλιάδων ιδιωτών πελατών και μεγάλων επιχειρήσεων, προσφέροντας εξειδικευμένες λύσεις που καλύπτουν κάθε πτυχή της σύγχρονης ζωής και επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Σύγχρονες Υποδομές και Ανθρώπινο Δυναμικό

Η «νέα εποχή» της εταιρείας σηματοδοτήθηκε πρόσφατα και με τη μεταφορά της σε νέα, υπερσύγχρονα γραφεία, σχεδιασμένα στα Ευρωπαϊκά πρότυπα Βιωσιμότητας ESG με χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Αυτή η επένδυση στις υποδομές αντανακλά τη δέσμευση της διοίκησης για συνεχή ανάπτυξη και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Παράλληλα, η εταιρεία επενδύει συστηματικά στο ανθρώπινο δυναμικό της, προσελκύοντας διαρκώς έμπειρα στελέχη που θα ενισχύουν τα υφιστάμενα πολύπειρα στελέχη δημιουργώντας μια dream team με σκοπό να προσφέρουν ύψιστης ποιότητας και προσωποποιημένη εξυπηρέτηση σε κάθε γωνιά της Ελλάδας.

Ολοκληρωμένες Ασφαλιστικές Λύσεις

Η ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική διακρίνεται για την ικανότητά της να σχεδιάζει προγράμματα που προσαρμόζονται στις ιδιαίτερες απαιτήσεις του σήμερα:

Προστασία Περιουσίας : Πλήρη κάλυψη κατοικιών και επιχειρήσεων έναντι φυσικών καταστροφών και λοιπών κινδύνων.

: Πλήρη κάλυψη κατοικιών και επιχειρήσεων έναντι φυσικών καταστροφών και λοιπών κινδύνων. Εξειδικευμένοι Κίνδυνοι : Η εταιρεία κατέχει ηγετική θέση στις ειδικές ασφαλίσεις, όπως αυτές των Εγγυήσεων , των Μεγάλων Βιομηχανικών Κινδύνων, της Αστικής Ευθύνης και των Μεταφορών.

: Η εταιρεία κατέχει ηγετική θέση στις ειδικές ασφαλίσεις, όπως αυτές των , των Μεγάλων Βιομηχανικών Κινδύνων, της Αστικής Ευθύνης και των Μεταφορών. Ασφάλιση Αυτοκινήτου: Ευέλικτα ανταγωνιστικά πακέτα που προσφέρουν ουσιαστική κάλυψη και οδική βοήθεια 24/7.

Το μέλλον για την ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική;

Η ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία και από ισχυρή θέση βασιζόμενη στις τέσσερις επιχειρηματικές αρχές της, Φερεγγυότητα, Ποιότητα, Σεβασμός, Υπευθυνότητα, καθώς και στα γερά θεμέλια που έχει θέσει μέσω της προσεκτικής στρατηγικής ανάπτυξης. Η επιλογή της ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστικής είναι μονόδρομος για όσους αναζητούν ποιότητα και εμπιστοσύνη διότι συνδυάζει:

Υψηλή Κεφαλαιακή Επάρκεια: Εξασφαλίζει ότι η αποζημίωση θα καταβληθεί άμεσα όταν παραστεί ανάγκη ανεξαρτήτως το ύψος της ζημιάς. Πελατοκεντρική Προσέγγιση: Κάθε περίπτωση εξετάζεται εξατομικευμένα και με προσοχή, προσφέροντας λύσεις που εξυπηρετούν τις ανάγκες κάθε πελάτη. Καινοτομία: Διαρκής ανανέωση και δημιουργία νέων προϊόντων για να καλύπτονται οι νέοι κίνδυνοι της ψηφιακής και κλιματικής εποχής.

Σε έναν κόσμο γεμάτο αβεβαιότητα, η ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική παραμένει ο δικός σας αξιόπιστος σύμμαχος. Επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας ή επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο συνεργάτη για να σχεδιάσετε μαζί το μέλλον που σας αξίζει, με απόλυτη ασφάλεια.