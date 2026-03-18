Ν. Χαλκιόπουλος (Δύναμις Ασφαλιστική): Έτσι τιμούμε την εμπιστοσύνη που δείχνουν οι ασφαλισμένοι στην Εταιρία μας και στον θεσμό της Ιδιωτικής Ασφάλισης

Μία αμιγώς ελληνική ασφαλιστική εταιρία γυρίζει σελίδα ενισχύοντας τη διοικητική δομή και τα πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης, ενώ ταυτόχρονα διατηρεί και ανανεώνει τους όρους διαφάνειας και εμπιστοσύνης με τους οποίους συναλλάσσεται με τους ασφαλισμένους της εδώ και 50 χρόνια.

Ο CEO της Δύναμις ΑΕΓΑ Νικόλαος Χαλκιόπουλος αποκαλύπτει στο Liberal.gr πώς το όραμα της νέας Διοίκησης αποδίδει ήδη σε επιχειρησιακή ανθεκτικότητα, θεσμική αξιοπιστία και στρατηγική ανάπτυξη.

Συνέντευξη στη Μαρία Γεωργιάδου

— Πολλές ασφαλιστικές επενδύουν έντονα στην ανάπτυξη παραγωγής. Στη νέα σελίδα που ανοίγει στη μακρόχρονη ιστορία της η Δύναμις Ασφαλιστική, επενδύει πρώτα στη διοικητική δομή και στη διακυβέρνηση. Ποια είναι η φιλοσοφία σας στο κομμάτι αυτό και πώς η εμπειρία σας το αναδεικνύει αυτό ως προτεραιότητα;

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη σύννομη λειτουργία μιας ασφαλιστικής εταιρίας είναι η αποτελεσματική της λειτουργία με τη διασφάλιση των συμφερόντων των Ασφαλισμένων και των απαιτήσεων των Τρίτων, των Εργαζομένων, των Στελεχών του Δικτύου Πωλήσεων και των Μετόχων. Η εν λόγω απαίτηση επιτυγχάνεται με την ευέλικτη οργανωτική δομή και την αποτελεσματική Διακυβέρνηση της Εταιρίας μέσα στο πλαίσιο των απαιτήσεων της Φερεγγυότητας ΙΙ.

— Συχνά ακούμε για εταιρική διακυβέρνηση και διαφάνεια από μεγάλους οργανισμούς. Πώς μια μικρότερη ασφαλιστική επιτυγχάνει να εφαρμόζει πρότυπα που θα περίμενε κανείς από πολύ μεγαλύτερους παίκτες της αγοράς;

Ή διαφάνεια στη λειτουργία και στην επιτυχή διακυβέρνηση της Εταιρίας στηρίζεται αποκλειστικά στην απόφαση του Μετόχου για την αποτελεσματική λειτουργία του νομικού προσώπου.

— Ακολουθείτε μια συνετή και διορατική διαχείριση στο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της Δύναμις Ασφαλιστικής. Ποια είναι η στρατηγική σας και πού θα βασιστείτε στο επόμενο διάστημα;

Η διαχείριση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου της Εταιρίας έχει ανατεθεί σε εξειδικευμένο επενδυτικό σύμβουλο, ο οποίος λειτουργεί στο πλαίσιο που έχει καθορίσει η Επενδυτική Επιτροπή της Εταιρίας, ακολουθώντας την ALM διαδικασία.

— Πώς συνδυάζετε την προσεκτική επενδυτική στρατηγική με τη δημιουργία σταθερών αποδόσεων για την εταιρία;

Η επενδυτική Στρατηγική συνδυάζει επενδύσεις σε Κρατικά Ομόλογα υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης, σε Εταιρικά Ομόλογα και μέση διάρκεια αντίστοιχη των τεχνικών αποθεμάτων της Εταιρίας.

— Πιστεύετε ότι οι μικρότερες ασφαλιστικές μπορούν να κινηθούν πιο γρήγορα και πιο υπεύθυνα από μεγάλους οργανισμούς;

Οι βασικές προτεραιότητες των ασφαλιστικών εταιριών που σέβονται την κοινωνική τους αποστολή είναι η παροχή Service υψηλού επιπέδου προς τους Ασφαλισμένους και τους Παθόντες Τρίτους, στο Δίκτυο των Συνεργατών τους και στη διασφάλιση ενός εξαιρετικού εργασιακού κλίματος στους Εργαζόμενους, διατηρώντας τη Φερεγγυότητα τους σε υψηλά επίπεδα.

— Είστε ουσιαστικά η μόνη αμιγώς ελληνική ασφαλιστική εταιρία η οποία 'δεν τίθεται προς πώληση'. Πόσο και κάτω από ποιες προϋποθέσεις μπορεί να είναι βιώσιμο το αμιγώς ελληνικό μοντέλο στον ασφαλιστικό κλάδο σήμερα;

Η κερδοφόρα ανάπτυξη είναι ο μοχλός επίτευξης των στόχων της Εταιρίας, η οποία στα επόμενα χρόνια θα πρωταγωνιστήσει στην Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά, με στόχο να έχει παρουσία σε κάθε Ελληνικό σπίτι.

— Ο ανταγωνισμός στην αγορά των ασφαλειών ουσιαστικά κινείται με βάση τις ανταγωνιστικές τιμές. Εσείς έχετε επιλέξει διαφορετικό δρόμο. Παρ’ όλα αυτά, η διακράτηση πελατών παραμένει υψηλή. Πού οφείλεται αυτή η επιτυχία;

Βασικό γνώρισμα της Δύναμις Ασφαλιστικής είναι το κορυφαίο Service που παρέχει στους συναλλασσόμενους μαζί της, στα εξαιρετικά προϊόντα, στις αποζημιώσεις που καταβάλλει άμεσα και στην ποιότητα των Συνεργατών του Δικτύου Πωλήσεων.

— Προχωρήσατε πρόσφατα σε σημαντικές αναπροσαρμογές ασφαλίστρων για να βελτιστοποιήσετε τις αποδόσεις του χαρτοφυλακίου σας. Πώς κερδίζεται η εμπιστοσύνη των πρακτόρων με τους οποίους συνεργάζεστε αλλά και των πελατών σας σε μια αγορά με πληθώρα επιλογών;

Οι αναπροσαρμογές των ασφαλίστρων αντικατοπτρίζουν τον κίνδυνο που αναλαμβάνει η Εταιρία, προκειμένου ο κάθε Ασφαλισμένος να καταβάλλει ένα δίκαιο ασφάλιστρο με βάση το προφίλ του κινδύνου που τον χαρακτηρίζει.

— Οι συνεργάτες και οι πράκτορες αναφέρουν συχνά ότι η εταιρία σας ξεχωρίζει στις αποζημιώσεις, καθώς πληρώνει δίκαια και γρήγορα. Πόσο κεντρικό είναι αυτό στη στρατηγική σας;

Η Εταιρία καταβάλλει Αποζημιώσεις άμεσα τη δύσκολη στιγμή που ο Ασφαλισμένος ή ο Δικαιούχος Τρίτος μας χρειάζεται δίπλα του, τιμώντας την εμπιστοσύνη που δείχνει στην Εταιρία μας και στον Θεσμό της Ιδιωτικής Ασφάλισης.

— Ως Διοίκηση έχετε δεσμευτεί σε ενέργειες που θα αναδείξουν τη Δύναμις Ασφαλιστική σε αξιόπιστο συνομιλητή για την αγορά, τους επενδυτές και τις επιχειρήσεις. Πώς θα επιτευχθεί κάτι τέτοιο και ποιος είναι ο ορίζοντας υλοποίησης αυτού του έργου;

Η Εταιρία μας συμπληρώνει το έτος 2027 πενήντα (50) χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας παρέχοντας υπηρεσίες υψηλού επιπέδου. Απόφαση της Διοίκησης της Εταιρίας είναι η συνέχιση της παροχής προϊόντων υψηλής προστιθεμένης αξίας, βελτιώνοντας συνεχώς τα μεγέθη της, προσελκύοντας τα καλύτερα Στελέχη και στηρίζοντας έμπρακτα την Ελληνική Κοινωνία.