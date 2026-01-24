Έρχεται το απόλυτο Après Ski Party στo Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων – Η Αllwyn καλωσορίζει τη νέα εποχή στον χιονισμένο Χελμό με μουσική και εκπλήξεις αυτή την Κυριακή.

Οι λάτρεις των χειμερινών σπορ αναμένεται να κατακλύσουν τα Καλάβρυτα, το Σαββατοκύριακο, καθώς τα πρώτα χιόνια έχουν ήδη πέσει στον Χελμό.

Μια έκπληξη θα περιμένει όσους επισκεφτούν το Χιονοδρομικό Κέντρο, την Κυριακή 25 Ιανουαρίου. Η Allwyn, Χορηγός του Χιονοδρομικού Κέντρου Καλαβρύτων, διοργανώνει ένα ξεχωριστό Après Ski Party γεμάτο μουσική και πολλές εκπλήξεις με φόντο το χιονισμένο βουνό. Στον χώρο του Σαλέ, σε υψόμετρο 1.700 μέτρων, η Allwyn θα περιμένει τους σκιέρ και τους επισκέπτες του χιονοδρομικού για να γιορτάσουν όλοι μαζί τη νέα εποχή και να ζήσουν μια αξέχαστη εμπειρία.

Στα decks θα βρίσκεται ο DJ Nick Jojo από τις 12:00 ως τις 16:00, δίνοντας τον ρυθμό, ενώ ο χώρος θα φιλοξενεί photo corners για αναμνηστικές φωτογραφίες και πολλές εκπλήξεις, που θα κρατήσουν το ενδιαφέρον αμείωτο. Εκεί θα βρίσκεται και το booth της Allwyn για το Υπεύθυνο Παιχνίδι, με δώρα για τους λάτρεις των χειμερινών σπορ.

18+ επίγειο, 21+ ψηφιακό |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε Υπεύθυνα