EPSILON NET: Σημαντική αύξηση των πωλήσεων στο πρώτο τρίμηνο - «Δυνατά» τα αποτελέσματα

Η EPSILON NET Α.Ε πραγματοποίησε την Πέμπτη 20 Απριλίου, μέσω τηλεδιάσκεψης, την «Ετήσια Ενημέρωση Αναλυτών», στην οποία παρουσιάστηκαν τα Οικονομικά Αποτελέσματα του Ομίλου για τη χρήση 2022 και οι προοπτικές για το 2023 σε αναλυτές, θεσμικούς επενδυτές και το επενδυτικό κοινό.

Ο Όμιλος, το 2022 παρουσίασε αύξηση του Κύκλου Εργασιών κατά 49%, με τις πωλήσεις να διαμορφώνονται σε € 75,11 εκ. έναντι € 50,51 εκ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε € 25,05 εκ. έναντι € 15,09 εκ. για την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας αύξηση 66 %. Τέλος, τα Κέρδη μετά από φόρους αυξήθηκαν κατά 70 % ανερχόμενα σε € 18,30 εκ. έναντι € 10,78 εκ. το 2021.

Να σημειωθεί ότι η οργανική ανάπτυξη για τη συγκεκριμένη περίοδο ήταν άνω του 60%.

Τα Ταμειακά Διαθέσιμα του Ομίλου το 2022 διαμορφώθηκαν σε € 26,65 εκ., ο μακροπρόθεσμος δανεισμός ανέρχεται σε 7,82 εκ. €, ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός σε 8,63 εκ. € και το θετικό καθαρό ταμείο σε € 6,37 εκ., ενώ τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου το 2022 ανήλθαν σε € 58,30 εκ..

Προοπτικές για το 2023

Η εκτίμηση της διοίκησης για το 2023 είναι ότι οι εταιρίες του Ομίλου θα συνεχίσουν να διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στον ψηφιακό μετασχηματισμό του ιδιωτικού τομέα της ελληνικής οικονομίας. Στόχος του Ομίλου είναι να επεκτείνει περαιτέρω την ευρεία αποδοχή των προϊόντων και των υπηρεσιών του χαρτοφυλακίου του και να πετύχει σημαντική αύξησητου Κύκλου Εργασιών, της κερδοφορίας και της πελατειακής βάσης μέσω της οργανικής ανάπτυξης και νέων εξαγορών.

Στα πλαίσια της συνάντησης, ανακοινώθηκε ότι οι ενοποιημένες πωλήσεις στο Α’ Τρίμηνο του 2023 σημείωσαν αύξηση 47%, αντανακλώντας τη δυναμική που αναπτύσσει ο Όμιλος σε όλες τις αγορές που δραστηριοποιείται.

Οι βασικοί άξονες ανάπτυξης των πωλήσεων θα στηριχθούν :

• στην εξέλιξη του χαρτοφυλακίου προϊόντων και υπηρεσιών στους τομείς του Business Software, του eCommerce και του Fintech (σε συνεργασία με την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ)

• στην ενίσχυση του ολοκληρωμένου οικοσυστήματος προστιθέμενης αξίας και την παροχή «all in one solution» για τους τελικούς πελάτες

• στην συνεχή αύξηση του «τελικού εσόδου ανά πελάτη»

• στην σταδιακή ανάπτυξη των εργασιών στο εξωτερικό

Ο Όμιλος εκτιμά, ότι οι επενδύσεις των ελληνικών επιχειρήσεων στον τομέα του ψηφιακού μετασχηματισμού, αναμένεται να ενταθούν και λόγω της παροχής κινήτρων μέσω των χρηματοδοτικών προγραμμάτων του ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ για τον ιδιωτικό τομέα αλλά και του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027 (που ξεκίνησε από τις 15/02/2023 με νέες ενισχύσεις ύψους € 300 εκ.).

Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση, η διοίκηση του Ομίλου εκτίμησε ότι με βάση την επιτυχημένη εκτέλεση του επιχειρηματικού σχεδίου το 2022, τα θετικά αποτελέσματα του Α’ Τριμήνου του 2023 και τα αναμενόμενα οφέλη από την στρατηγική συνεργασία με την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ έχουν τεθεί οι βάσεις για τον νέο αναπτυξιακό κύκλο του Ομίλου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για το 2023-2025.