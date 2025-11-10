Επιτροπή Ανταγωνισμού: Εγκρίθηκε η απόκτηση της «Δωδώνη» από την «Ελληνικά Γαλακτοκομεία»

Εγκρίθηκε η απόκτηση της «ΔΩΔΩΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. - ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» από την «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Όπως αναφέρει, αναλυτικά, ανακοίνωση:

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Ολομέλεια, με την υπ' αριθ. 894/2025 ομόφωνη απόφασή της, ενέκρινε, κατ' άρθρο 8 παρ. 3 του ν.3959/2011, την απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΩΔΩΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. - ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο «ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε.», από την εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΟΛΥΜΠΟΣ - ΡΟΔΟΠΗ - ΤΥΡΑΣ».

Η συγκέντρωση αφορά τις σχετικές αγορές προμήθειας συμβατικού / βιολογικού νωπού γάλακτος (αγελαδινό, πρόβειο, γίδινο) και τις σχετικές αγορές (υποαγορές) τελικών προϊόντων (αγορές λευκού γάλακτος, αγορά σοκολατούχου γάλακτος, αγορές γιαουρτιού, αγορές τυροκομικών προϊόντων, αγορά βουτύρου, αγορά κρέμας γάλακτος, αγορά επιδορπίων γάλακτος, αγορά προϊόντων φυτικής προέλευσης, αγορά τυποποιημένων χυμών, αγορά κρύου ή συσκευασμένου τσαγιού έτοιμου προς κατανάλωση (RTD), αγορά γαλακτοκέϊκ / γαλακτοφετών). Η γεωγραφική διάσταση των ανωτέρω προιοντικών αγορών θεωρείται η Ελληνική Επικράτεια.

Η εξέταση της συγκέντρωσης πραγματοποιήθηκε ανά σχετική αγορά, τόσο σε εθνικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο περιφέρειας και βασίστηκε σε στοιχεία που προσκόμισε η γνωστοποιούσα, σε επιστολές παροχής στοιχείων σε ανταγωνίστριες επιχειρήσεις και στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και σε προηγούμενη ελληνική και ενωσιακή νομολογία.

Από την εξέταση της συγκέντρωσης στις αγορές προμήθειας νωπού γάλακτος στην ελληνική επικράτεια, διαπιστώθηκε ότι τα αθροιστικά μερίδια των συμμετεχουσών εταιρειών στις αγορές προμήθειας νωπού γάλακτος είτε υπολείπονται του 15%, είτε υπερβαίνουν το 15%, αλλά δεν προσαυξάνονται κατά ποσοστό ανώτερο του 5%. Η ίδια εικόνα διατηρείται και ανά είδος συμβατικού και βιολογικού νωπού γάλακτος.

Σε επίπεδο περιφερειών, η εξέταση της συγκέντρωσης οδηγεί σε αύξηση του μεριδίου αγοράς της νέας οντότητας στην περιφέρεια της Ηπείρου (σε ό,τι αφορά την προμήθεια συμβατικού νωπού πρόβειου και γίδινου γάλακτος). Στην εν λόγω περιφέρεια, η οποία σημειώνεται ότι προμηθεύει μόνο το 4% του συνόλου νωπού συμβατικού γίδινου γάλακτος και το 7% του συνόλου νωπού συμβατικού πρόβειου γάλακτος, έχει την έδρα της η εταιρεία ΔΩΔΩΝΗ με διαχρονικά πολύ υψηλό μερίδιο αγοράς προμήθειας γάλακτος, ενώ η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προμηθεύεται κυρίως γάλα από άλλες περιφέρειες (όπως Δυτική Μακεδονία και Θεσσαλία).

Από την έρευνα της Υπηρεσίας, ιδίως από στοιχεία ανταγωνιστών και ενώσεων παραγωγών νωπού γάλακτος, προκύπτει ότι στην περιφέρεια της Ηπείρου οι εν λόγω παραγωγοί έχουν τη δυνατότητα να υποκαταστήσουν έναν αγοραστή νωπού γάλακτος με κάποιον άλλον της ίδιας ή διαφορετικής περιφέρειας, ενώ και η διαπραγματευτική τους δύναμη έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια.

Στο σύνολο σχεδόν των αγορών και υποαγορών τελικών προϊόντων που αφορά η συγκέντρωση, τα αθροιστικά μερίδια αγοράς των μερών είτε υπολείπονται του 15%, είτε υπερβαίνουν το 15%, αλλά δεν προσαυξάνονται κατά ποσοστό ανώτερο του 5%, είτε υπερβαίνουν το 15% και η προσαύξησή τους είναι μεγαλύτερη του 5%, αλλά σε καμία περίπτωση δεν ξεπερνούν το 20%. Σε ό,τι αφορά την υποαγορά των φυτικών επιδορπίων, από τα στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης προκύπτει ότι αφορά μια αγορά μικρή σε όγκο, η οποία βρίσκεται σε φάση ανάπτυξης. Η νέα οντότητα που προκύπτει από την συγκέντρωση κατέχει τη 2η θέση στην αγορά με το μερίδιο της να υπολείπεται κατά πολύ από την 1η εταιρεία της αγοράς.

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού κρίνει ότι με την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης δεν θα αυξηθούν οι πιθανότητες δημιουργίας οριζόντιων συντονισμένων ή μη αποτελεσμάτων, τόσο από πλευράς της νέας οντότητας, όσο και μεταξύ της νέας οντότητας και των εναπομεινάντων ανταγωνιστών, ούτως ώστε επιχειρήσεις που προηγουμένως δεν συντόνιζαν τη συμπεριφορά τους, να είναι πλέον πολύ πιθανότερο να τη συντονίζουν και να αυξάνουν τις τιμές ή με άλλο τρόπο να βλάπτουν τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό. Το συμπέρασμα αυτό βασίζεται τόσο στην ανωτέρω αξιολόγηση των προβλεπόμενων επιπτώσεων της παρούσας συγκέντρωσης στις συνθήκες ανταγωνισμού των υπό εξέταση αγορών, όσο και στην αξιολόγηση των σημαντικότερων παραγόντων και συνθηκών της αγοράς.

Συναφώς, η Επιτροπή εκτιμά ότι σημαντικό ανταγωνιστικό περιορισμό, ώστε η συγκέντρωση να μην οδηγήσει σε μεταβολή της φύσης του ανταγωνισμού στις αγορές στις οποίες αφορά, ασκεί, έτι περαιτέρω, και η σημαντική διαπραγματευτική δύναμη των παραγωγών, καθώς επίσης και η ευχέρεια τους να μετακινούνται από έναν αγοραστή σε άλλο αγοραστή της ίδιας ή διαφορετικής περιφέρειας.

Ενόψει των προαναφερθέντων, η Επιτροπή Ανταγωνισμού εγκρίνει, κατ' άρθρο 8 παρ. 3 του ν. 3959/2011, την συγκέντρωση που αφορά στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από την εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ επί της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΩΔΩΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. - ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» δεδομένου ότι η εν λόγω συγκέντρωση, παρ' ότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 6 Ν. 3959/2011, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες, ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά.