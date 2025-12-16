Επιμένει η Covalis και μεγαλώνει την ανοιχτή θέση της στη Metlen

Σε αύξηση την ανοιχτής θέσης στη μετοχή της Metlen προχώρησε η Covalis Capital στο χρηματιστήριο του Λονδίνου. Ο οίκος επιμένει να σορτάρει τη μετοχή της ελληνικής εταιρείας και πλέον διατηρεί ανοιχτή θέση για το 0,8% του μετοχικού κεφαλαίου από 0,72% προηγουμένως.

Παράλληλα, στο Χρηματιστήριο Αθηνών υπάρχει δανεισμός 2.722.213 μετοχών της Metlen από άγνωστο «παίκτη» προφανώς για να σορτάρει τη μετοχή. Μία θέση που αντιστοιχεί στο 1,9% του μετοχικού κεφαλαίου της Metlen.

H μετοχή υποχώρησε στη συνεδρίαση της Δευτέρας στο ΧΑ κάτω από τα 42 ευρώ, στα 41,48 ευρώ. Κάτω από τα 42 ευρώ διαπραγματεύεται και στο Λονδίνο με χθεσινό κλείσιμο στα 41,72 ευρώ. Σημαντικές απώλειες της τάξης του 26% από το peak των 57 ευρώ που έφτασε μετά την έναρξη της διπλής διαπραγμάτευσης.

Τα πρώτα σορταρίσματα έγιναν από τρεις οίκους όταν η Metlen αποχώρησε από το δείκτη MSCI Greece Standard των αναδυόμενων αγορών και εκδηλώθηκαν εκροές στη μετοχή πιέζοντας τον τίτλο. Ακολούθησε όμως η ανακοίνωση της έκτακτης ζημιάς από το έργο Protos του τομέα M Power Projects που μείωσε τα ebitda του πρώτου εξαμήνου κατά 132 εκατ. ευρώ.

Ήταν άλλο ένα πλήγμα για τη μετοχή και λειτούργησε ως βούτυρο στο ψωμί των short sellers. Η περαιτέρω αύξηση της ανοιχτής θέσης προβληματίζει τους επενδυτές που βλέπουν τον Ευάγγελο Μυτιληναίο να αγοράζει μετοχές για να αλλάξει το κλίμα, χωρίς όμως αποτέλεσμα.