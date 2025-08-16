Επενδυτικές ευκαιρίες στον αθλητισμό - Πέντε εταιρείες που αξίζει να παρακολουθείτε

Ο αθλητισμός δεν είναι απλώς πάθος, αλλά μπορεί να αποτελέσει και επενδυτική ευκαιρία. Εταιρείες που παράγουν αθλητικά είδη και εξοπλισμό συγκαταλέγονται πλέον μεταξύ των πιο αναγνωρίσιμων εμπορικών σημάτων διεθνώς, ενώ οι μετοχές τους προσελκύουν επενδυτικό ενδιαφέρον παγκοσμίως.

Η Ozios Broker συγκέντρωσε πέντε κορυφαίες εταιρείες του κλάδου, οι οποίες διαπραγματεύονται σε διεθνή χρηματιστήρια και διαθέτουν αξιόλογα θεμελιώδη μεγέθη. Παρά τις προκλήσεις, αρκετές από τις παρακάτω εταιρείες παρουσιάζουν αξιοσημείωτες επιδόσεις και αναπτυξιακή δυναμική. Σημειωτέον, ότι η διαφοροποίηση των προϊόντων, οι επενδύσεις στην καινοτομία και η προσαρμοστικότητα στις παγκόσμιες καταναλωτικές τάσεις, παραμένουν κρίσιμοι παράγοντες για την απόδοση των μετοχών τους στο μέλλον.

Nike: Η κυριαρχία δοκιμάζεται

Η Nike παραμένει η κορυφαία εταιρεία αθλητικών ειδών διεθνώς, με κεφαλαιοποίηση που αγγίζει τα 111 δισ. δολάρια. Παρά την ενίσχυση κατά 5% σε ετήσια βάση, η αξία της υπολείπεται κατά 26,5% από τα ιστορικά υψηλά του 2021. Η τότε «εκρηκτική» άνοδος συνδέθηκε με την άνθηση των αθλητικών δραστηριοτήτων εν μέσω πανδημίας.

Τα έσοδα της εταιρείας υποχώρησαν κατά περίπου 10% το οικονομικό έτος 2025, φθάνοντας τα 46 δισ. δολάρια. Τα καθαρά κέρδη μειώθηκαν κατά 44%, στα 3,2 δισ. δολάρια, λόγω χαμηλότερων πωλήσεων σε πολλές προϊοντικές κατηγορίες. Παρά τη μείωση, η Nike διατηρεί ηγετική θέση στο branding και παραμένει ελκυστικός παίκτης για μακροπρόθεσμους επενδυτές.

Adidas: Επιστροφή στην κερδοφορία

Η Adidas επανήλθε σε θετικά αποτελέσματα το 2024, παρουσιάζοντας καθαρά κέρδη σχεδόν 150 εκατ. ευρώ, έναντι ζημίας σχεδόν 190 εκατ. ευρώ το 2023. Τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε πάνω από 5 δισ. ευρώ, με ετήσια άνοδο 12,5%. Παρά τη βελτίωση των καθαρών αποτελεσμάτων, η λειτουργική ζημία ανήλθε σε 267,9 εκατ. ευρώ, επισημαίνοντας ότι οι δομικές προκλήσεις παραμένουν.

Η κεφαλαιοποίηση της εταιρείας αγγίζει τα 34,5 δισ. δολάρια, υποχωρώντας πάνω από 22% σε ετήσια βάση και σχεδόν 33% σε πενταετή ορίζοντα. Η εταιρεία παραμένει ο ισχυρότερος ευρωπαϊκός ανταγωνιστής της Nike, με παγκόσμια παρουσία και ισχυρή καταναλωτική αναγνώριση.

Amer Sports: Η ανερχόμενη δύναμη

Η φινλανδική Amer Sports, ιδιοκτήτρια των brands Salomon, Wilson και Atomic, έχει αναδειχθεί σε έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους παίκτες του κλάδου. Το 2024 παρουσίασε κύκλο εργασιών 5,2 δισ. δολαρίων (+18%) και καθαρά κέρδη 78,4 εκατ. δολαρίων, έναντι ζημιών το προηγούμενο έτος. Το λειτουργικό της κέρδος αυξήθηκε πάνω από 55%.

Με κεφαλαιοποίηση που ξεπερνά τα 21 δισ. δολάρια, η εταιρεία έχει δει την αξία της να υπερτριπλασιάζεται σε σχέση με έναν χρόνο πριν. Η είσοδος της στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης τον Φεβρουάριο του 2024 συνοδεύτηκε από έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον, καθιστώντας την Amer Sports την πέμπτη πιο πολύτιμη εταιρεία του κλάδου παγκοσμίως.

ASICS: Εκτόξευση με έμφαση στο τρέξιμο

Η ASICS, γνωστή για τα παπούτσια τρεξίματος, κατέγραψε εξαιρετική πορεία το 2024. Τα έσοδα ανήλθαν σε 680 δισ. γεν (περίπου 4,6 δισ. δολάρια), αυξημένα κατά 19% σε σχέση με το 2023. Τα καθαρά κέρδη σημείωσαν άνοδο άνω του 80%, φθάνοντας τα 63,8 δισ. γεν (430 εκατ. δολάρια), ενώ και το λειτουργικό κέρδος κατέγραψε ισχυρή ενίσχυση.

Η κεφαλαιοποίησή της διαμορφώνεται στα 17,4 δισ. δολάρια, αυξημένη κατά 90% ετησίως. Η ASICS έχει καταγράψει εντυπωσιακή πενταετή απόδοση, με τη χρηματιστηριακή της αξία να αυξάνεται κατά 950%, γεγονός που αντικατοπτρίζει την αυξανόμενη απήχησή της στη διεθνή αγορά.

Shimano: Στροφή σε νέα ισορροπία

Η ιαπωνική Shimano, που θεωρείται ηγέτης στον τομέα του ποδηλατικού εξοπλισμού, εμφάνισε ελαφρώς μεικτή εικόνα το 2024. Τα έσοδά της υποχώρησαν κατά 5%, στα 451 δισ. γεν (περίπου 3 δισ. δολάρια), ενώ το λειτουργικό κέρδος μειώθηκε κατά 20%. Αντίθετα, τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 25%, στα 76,3 δισ. γεν (520 εκατ. δολάρια), αντανακλώντας βελτίωση στη διαχείριση κόστους και επιμέρους αγορές.

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίησή της φθάνει τα 9,9 δισ. δολάρια, μειωμένη κατά 30% σε ετήσια βάση, παραμένοντας σε επίπεδα αντίστοιχα με εκείνα του 2020. Η Shimano κατατάσσεται στην ένατη θέση παγκοσμίως στον κλάδο, ωστόσο η διαφοροποίηση της δραστηριότητάς της, όπως για παράδειγμα εξοπλισμός για ψάρεμα και snowboard, της επιτρέπει να προσελκύει ένα ευρύτερο κοινό.