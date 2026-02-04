Επενδύσεις 50 εκατ. ευρώ από τη βουλγαρική Vestitel στην Ελλάδα για δικτυακές υποδομές

«H Eλλάδα αποτελούσε ανέκαθεν βασικό κομμάτι των δραστηριοτήτων μας. Στόχος μας είναι να επεκτείνουμε την παρουσία μας στην ελληνική αγορά, διευρύνοντας τη γκάμα των υπηρεσιών που παρέχουμε στις εγχώριες επιχειρήσεις, πέραν των τηλεπικοινωνιακών παρόχων με τους οποίους έχουμε ήδη εκτενή συνεργασία». Αυτό τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος της βουλγαρικής Vestitel, κ. Βαλεντίν Βελίτσκοφ, κατά τη διάρκεια ενημερωτικής συνάντησης με δημοσιογράφους.

Η Vestitel έχει παρουσία στην Ελλάδα από το 2003 όταν έλαβε άδεια παρόχου τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, ενώ το 2004 ιδρύθηκε η Vestitel Hellas. Σήμερα, διαθέτει ένα σημαντικό κορμό οπτικών ινών σε Ελλάδα και Βουλγαρία με περισσότερα από 3.000 χιλιόμετρα δικτύου και χωρητικότητα Nx100G, καθώς και πάνω από 40 σημεία παρουσίας ((Points of Presence), εξυπηρετώντας κρίσιμες ανάγκες συνδεσιμότητας για επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Σύμφωνα με τον κ. Βελίτσκοφ, η Vestitel που είναι μέλος του ομίλου Overgas, της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας φυσικού αερίου στη Βουλγαρία, έχει αποφασίσει να επεκτείνει τις δικτυακές υποδομές της και τη γκάμα των υπηρεσιών της στη χώρα μας. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία προχωρά στη δημιουργία ενός υψηλής χωρητικότητας σημείου παρουσίας (PoP) στις εγκαταστάσεις της Digital Realty (Data Center) στην Αττική και στην ίδρυση τοπικού γραφείου στην Αθήνα, ενισχύοντας το αποτύπωμά της στην ελληνική αγορά.

Το νέο PoP, σύμφωνα με τα στελέχη της Vestitel, θα προσφέρει χωρητικότητα άνω των 5 Tb/s στους πελάτες της στην Ελλάδα και θα τους εξασφαλίζει προνομιακή πρόσβαση στα σημαντικότερα Internet Exchanges και στους μεγαλύτερους διεθνείς παρόχους διαδικτύου παγκοσμίως, με πλήρεις λύσεις εφεδρείας και την καλύτερη δυνατή απόκριση (latency) στην περιοχή.

Το επενδυτικό πλάνο της Vestitel για την ελληνική αγορά ανέρχεται αρχικά σε 10 εκατ. ευρώ, με προοπτική να φθάσει στα 50 εκατ. ευρώ συνολικά τα επόμενα χρόνια σε 2 φάσεις. Στις άμεσες πρωτοβουλίες της εταιρείας είναι η δημιουργία τοπικού γραφείου υπό την ελληνική θυγατρική Vestitel Hellas.

«Η Βουλγαρία και η Ελλάδα είναι σχετικά μικρές αγορές, καθεμία από μόνη της. Μόνο δημιουργώντας μια ψηφιακή «συνεργασία» μεταξύ Σόφιας και Αθήνας μπορούμε να γίνουμε ορατοί στον ψηφιακό χάρτη και να διαδραματίσουμε ουσιαστικό ρόλο στην Ευρώπη», υποστήριξε ο κ. Βελίτσκοφ.

Ευρωπαϊκός ψηφιακός διάδρομος Βορρά - Νότου με γεωπολιτικά οφέλη

Βασικό τμήμα των σχεδίων της Vestitel για την Ελλάδα αποτελεί το Balkans Digital Gateway, ένα έργο που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το έργο φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα ενιαίο, υψηλής ταχύτητας και υψηλής ασφάλειας δίκτυο που θα συνδέει τέσσερις πρωτεύουσες χωρών των Βαλκανίων: Σόφια, Αθήνα, Σκόπια και Βουκουρέστι.

Στο πλαίσιο της Φάσης 1 του έργου, ο όμιλος Vestitel υπέγραψε νέα σύμβαση επιχορήγησης με τον Ευρωπαϊκό Εκτελεστικό Οργανισμό για την Υγεία και τον Ψηφιακό Τομέα (HaDEA), ύψους 10,1 εκατ. ευρώ, με στόχο την ενίσχυση της ψηφιακής υποδομής και της ψηφιακής συνδεσιμότητας στην περιοχή, ως συνέχεια του έργου Balkans Digital Gateway Study (Φάση 0), το οποίο επίσης χρηματοδοτήθηκε από το HaDEA.

Το Balkans Digital Gateway αποτελείται από τρεις άξονες: ο πρώτος περιλαμβάνει την ανάπτυξη νέου τηλεπικοινωνιακού δικτύου στις διαδρομές Μπουργκάς - Αλεξανδρούπολη και Σέρρες - Ορεστιάδα, συνολικού μήκους 600 χλμ. Ο δεύτερος άξονας αφορά στην αναβάθμιση της υφιστάμενης υποδομής που συνδέει τη Σόφια με τη Θεσσαλονίκη, μήκους 400 χλμ., και ο τρίτος την εγκατάσταση ενός προηγμένου συστήματος τεχνολογίας DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) μήκους 5.600 χλμ., συνδέοντας επιπλέον κρίσιμες παράκτιες περιοχές στον Εύξεινο Πόντο και στο Αιγαίο Πέλαγος.

Η Φάση 2 του έργου θα ξεκινήσει το 2027-2028 και προβλέπει την ανάπτυξη ενός νέου υποθαλάσσιου συστήματος που θα συνδέει τη Θεσσαλονίκη με την Αθήνα. Το σύστημα αυτό θα προσφέρει υπηρεσίες υψηλής αξιοπιστίας και μεγάλης χωρητικότητας στα υπάρχοντα και νέα data centers της Περιφέρειας Αττικής, ενώ ο νέος ψηφιακός διάδρομος Βορρά - Νότου θα συνδέσει τη Μεσόγειο και τα Βαλκάνια με τις χώρες της Σκανδιναβικής χερσονήσου μέσω Ρουμανίας, Ουκρανίας και Πολωνίας.

Σημειώνεται πως η Vestitel αξιοποιεί την τεχνογνωσία και το οικοσύστημα της μητρικής Οvergas για να επεκτείνει τη δραστηριότητά της πέρα από τις κλασικές τηλεπικοινωνίες για αυτό και παρέχει λύσεις IoT, καθώς και εφαρμογές για «έξυπνες» πόλεις. Παράλληλα, αναπτύσσει το μεγαλύτερο έργο Smart Gas στην Ευρώπη, όπου ήδη έχει εγκαταστήσει 80.000 έξυπνους μετρητές φυσικού αερίου, με τον στόχο να φτάσουν τους 500.000 έως το 2030. Πρόθεση της Vestitel, ταυτόχρονα με το Balkans Gateway, είναι να αναπτύξει στην Ελλάδα το πλήρες χαρτοφυλάκιο των υπηρεσιών της, καλύπτοντας τους τομείς των Smart Utilities, των Smart Cities και των λύσεων Cloud, AI και Big Data για την εγχώρια επιχειρηματική αγορά.