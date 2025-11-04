Τηλεπικοινωνίες

Η ταχεία υιοθέτηση τεχνολογιών Tεχνητής Nοημοσύνης, η επέκταση των δικτύων αλλά και η επερχόμενη τεχνολογία 6G που θα δώσει νέα ώθηση στις ταχύτητες δεδομένων μέσω κινητής τηλεφωνίας αποτελούν τα τρία παγκόσμια megatrends στο κομμάτι της συνδεσιμότητας.

Μάλιστα, σε μια περίοδο όπως η τρέχουσα, που η παγκόσμια οικονομία ισορροπεί ανάμεσα στην τεχνολογική ανάπτυξη και τις προκλήσεις ζήτησης, η αγορά των τηλεπικοινωνιακών παρόχων ετοιμάζεται για σημαντικό άλματα.

Όπως δείχνει σχετική μελέτη της Omdia τα συνολικά έσοδα του κλάδου αναμένεται να εκτοξευθούν στα 5,6 τρισ.δολάρια έως το 2030. Ακόμη, προβλέπει ότι τα έσοδα των τηλεπικοινωνιακών παρόχων θα αυξάνονται με ετήσιο ρυθμό 6,2% από το 2025 με ορίζοντα το 2030.

Σύμφωνα με τους αναλυτές, της Omdia, η μετάβαση αυτή συνοδεύεται από μια δομική αναδιάταξη. Δηλαδή, η παραδοσιακή τηλεπικοινωνιακή δραστηριότητα θα αυξηθεί μόλις κατά 2,7%, κατά μέσον όρο, ενώ ο τεχνολογικός τομέας, όπου πρωταγωνιστούν οι hyperscalers Amazon, Alphabet, Apple, Meta και Microsoft, θα καταγράψει εντυπωσιακό ένα CAGR 9,4%, φτάνοντας να αντιπροσωπεύει το 55,9% των συνολικών εσόδων μέχρι το 2030.

Το μήνυμα είναι σαφές: η αξία πλέον δημιουργείται στην κορυφή του ψηφιακού οικοσυστήματος, εκεί όπου το cloud, η AI και οι πλατφόρμες δεδομένων μεταμορφώνουν το επιχειρηματικό μοντέλο.

Αύξηση της επενδυτικής και κεφαλαιακής δαπάνης

Το ίδιο χαρακτηριστική είναι και η δυναμική όσον αφορά τις κεφαλαιακές δαπάνες (CAPEX). Η Omdia βλέπει telecom capex στα 395 δισ.δολάρια έως το 2030 με σύνθετο μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 3,6%, ενώ η τεχνολογική επένδυση θα ξεπεράσει τα 545 δισ.δολάρια με CAGR 9,3%. Από το 2028 και μετά, οι πόροι θα μετατοπίζονται όλο και περισσότερο σε mobile υποδομές ως προετοιμασία για την 6G, με τις επενδύσεις σε σταθερά δίκτυα να υποχωρούν λόγω κορεσμού.

Παράλληλα, η άνοδος του AI infrastructure, των cloud υπηρεσιών και των πολιτικών ψηφιακής κυριαρχίας, οδηγεί σε μεγάλη ανάπτυξη την αγορά των data centers και του εξειδικευμένου hardware. Η κεφαλαιακή ένταση στον κλάδο θα μειωθεί έως το 2027, πριν κάνει ένα ξεπέταγμα με την κινητοποίηση των δικτύων για 6G.

Το 6G ανεβάζει τις δυνατότητες του mobile internet

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, στα δίκτυα 6G η δυνατότητα μετάδοσης δεδομένων θα φτάσει το 1 Tbps και η ταχύτητα θα είναι 10 φορές πιο μεγάλη από ό,τι σήμερα.

Η καθυστέρηση θα είναι έως και 100 φορές μικρότερη συγκριτικά με το 5G (σχεδόν μηδενική), προφανώς θα υπάρχει ενσωμάτωση Tεχνητής Nοημοσύνης και πλήρη ενεργειακή αυτονομία ΙοΤ -χωρίς τη χρήση μπαταρίας. Δηλαδή, οι συσκευές θα λειτουργούν με πολύ χαμηλή κατανάλωση.

Η συνδεσιμότητα θα φτάσει τις δισεκατομμύρια συσκευές ταυτόχρονα και όλοι μαζί θα απολαμβάνουμε την ολογραφική επικοινωνία, το Metaverse και ό,τι άλλο έχει να δώσει η 4η βιομηχανική επανάσταση.

Τα επίγεια δίκτυα θα «συνεργαστούν» με τα δορυφορικά, για να επιτευχθεί η παγκόσμια και απρόσκοπτη κάλυψη. Η βελτιωμένη ενεργειακή αποδοτικότητα θα ρίξει τις τιμές, ενώ θα υπάρχει μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Όπως δείχνει η ανάλυση της Omdia, οι αγορές, που πρωταγωνιστούν παγκοσμίως, είναι η Βόρεια Αμερική, η Ωκεανία-Ανατολική Ασία και η Δυτική Ευρώπη, με τη Νότια και Κεντρική Ασία να εμφανίζει τη μεγαλύτερη αναπτυξιακή δυναμική.

Σύμφωνα με τους αναλυτές «…οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι εισέρχονται σε νέα φάση στρατηγικών επενδύσεων. Με το 6G στον ορίζοντα και τις ανάγκες για AI υποδομές να επιταχύνονται, η συνδεσιμότητα μεταβαίνει από την τιμολόγηση όγκου στην τιμολόγηση σε αξία».

Όπως σχολιάζει η εταιρεία, η εκρηκτική ανάπτυξη στο επίπεδο των υπηρεσιών, της cloud οικονομίας και της AI θα οδηγήσει την αγορά των τηλεπικοινωνιών μέχρι τα τέλη της δεκαετίας. Το σημείο, βέβαια, που θα προσελκύσει όλο το ενδιαφέρον είναι η ισορροπία μεταξύ επενδύσεων και πραγματικής ζήτησης.