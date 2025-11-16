Τηλεπικοινωνίες

Οι τελευταίες εξελίξεις στον τομέα των τηλεπικοινωνιών δείχνουν ότι αυξάνεται το ενδιαφέρον για την υπηρεσία Fixed Wireless Acces (FWA). Η εμφάνιση τέταρτου παίκτη - της Sky Telecom - στις ασύρματες ευρυζωνικές υπηρεσίες, η έναρξη προσφοράς σχετικής υπηρεσίας από τη Vodafone Ελλάδος και την Nova το 2026 αλλά και η αυξανόμενη υιοθέτηση του FWA από τον ΟΤΕ δίνουν το στίγμα για το τι «μέλει γενέσθαι» στον τομέα αυτό.

Δεν είναι άλλωστε τυχαίο το γεγονός ότι έγινε ιδιαίτερη αναφορά στην υπηρεσία FWA δια στόματος του CEO του ΟΤΕ κ. Κώστα Νεμπή στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων εννεαμήνου 2025 στους αναλυτές.

Ο ίδιος τόνισε ότι η υπηρεσία ευρυζωνικών συνδέσεων μέσω του 5G SA δικτύου της Cosmote Telekom (fixed wireless access – FWA) δείχνει να κινείται με ικανοποιητικούς ρυθμούς φτάνοντας τους 33 χιλιάδες συνδρομητές έως το τέλος του γ’ τριμήνου. Η αυξανόμενη υιοθέτηση του FWA συνέβαλε σημαντικά στην αύξηση των καθαρών ευρυζωνικών συνδέσεων (+1,8 χιλιάδες) σε ένα παραδοσιακά υποτονικό τρίμηνο, αυξάνοντας τη συνολική ευρυζωνική συνδρομητική βάση του ΟΤΕ στα 2,4 εκατομμύρια.

Σημειώνεται ότι ο ΟΤΕ ήδη παρέχει στη χώρα μας την υπηρεσία 5G Standalone. Σύμφωνα με την εταιρεία, το COSMOTE 5G+ δίκτυο καλύπτει ήδη το 75% του πληθυσμού και αναμένεται να επεκταθεί σε ακόμη περισσότερες περιοχές σε ολόκληρη τη χώρα.

Το δίκτυο COSMOTE 5G+ παρέχει βελτιωμένη εμπειρία συνδεσιμότητας, υψηλότερες ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων download και upload, μειωμένους χρόνους απόκρισης (latency) αλλά και καλύτερη διαχείριση μπαταρίας για όλες τις συσκευές που είναι συνδεδεμένες στο νέο δίκτυο

H συγκεκριμένη τεχνολογία επιτρέπει τη δημιουργία εικονικών δικτύων, καθένα από τα οποία μπορεί να παρέχει εξειδικευμένα χαρακτηριστικά, όπως συγκεκριμένο εύρος ζώνης (bandwidth) και χρόνο απόκρισης, ανάλογα με τις ανάγκες του χρήστη.

Επιπλέον, οι μειωμένοι χρόνοι απόκρισης του COSMOTE 5G+ ανοίγουν νέους ορίζοντες σε τομείς όπως η ιατρική, τα logistics, οι μεταφορές, το mobile gaming και το Internet of Things (IoT), με τις εφαρμογές αυτές να αναμένεται να επιφέρουν σημαντικές αλλαγές στην καθημερινότητα και την εργασία, βελτιώνοντας την αποδοτικότητα, την ασφάλεια και την ποιότητα ζωής.

5G Standalone από Vodafone και Nova

Η Vodafone Ελλάδος, βρίσκεται στα τελευταία στάδια ανάπτυξης του 5G. Η εμπορική διάθεση του 5G SA αναμένεται στις αρχές του 2026. Σύμφωνα με την εταιρεία η μεγαλύτερη πρόκληση για το μέλλον του 5G SA είναι να διαμορφωθούν οι υπηρεσίες που θα λειτουργήσουν πάνω σε αυτό, ώστε να αξιοποιηθεί πλήρως.

Η εταιρεία, ήδη δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά με το Vodafone Wireless Home 5G. Με τη δύναμη του συνεχώς εξελισσόμενου δικτύου κινητής προσφέρει αξιόπιστη ασύρματη σύνδεση για εξαιρετικά υψηλές ταχύτητες internet έως 300Mbps στο σπίτι, σε περιοχές που είτε δεν καλύπτονται από δίκτυο σταθερής σύνδεσης υψηλών ταχυτήτων, είτε η κάλυψή τους είναι περιορισμένη.

Συνδυαστικά, η υπηρεσία Vodafone Wireless Home 4G/5G είναι, ήδη, διαθέσιμη σε περίπου 564 περιοχές, με συνολικά 282.551 ενεργές γραμμές στις περιοχές αυτές.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινεπιται και η Nova, η οποία είναι έτοιμη να παρέχει υπηρεσίες 5G SA και έχει ήδη προχωρήσει ένα σχετικό έργο για το Πανεπιστήμιο Πατρών όπου χρησιμοποιήθηκε η τεχνολογία network slicing. Αντίστοιχο έργο στο Θεαγένειο βρίσκεται σε φάση υλοποίησης. Η εταιρεία εκτίμησε ότι θα προχωρήσει στην εμπορική αξιοποίηση της προηγμένης αυτή της γενιάς 5G στο τέλος του 2025 αρχές του 2026.

Ήδη, η εταιρεία παρέχει το Nova 5G Home Internet, μια νέα, προηγμένη λύση internet και σταθερής τηλεφωνίας, που είναι λιγότερο επιρρεπής σε βλάβες. Παρέχει στους πελάτες πρόσβαση σε υπερυψηλές ταχύτητες, με απρόσκοπτη και ταυτόχρονη χρήση για streaming, gaming, εργασία, πλοήγηση και τηλεφωνία. Συγκεκριμένα, οι πελάτες απολαμβάνουν απεριόριστο internet σε ταχύτητες έως 100Mbps, καθώς και απεριόριστες κλήσεις σε σταθερά και κινητά δίκτυα.

Τέταρτος «παίκτης» στην αγορά

Η εμφάνιση και τέταρτου «παίκτη» στην ελληνική αγορά ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης είναι αδιάψευστος μάρτυς ότι το ενδιαφέρον για τον συγκεκριμένο κλάδο αρχίζει να αναζωπυρώνεται.

Ήδη, η Intracom Telecom, κορυφαίος κατασκευαστής δικτυακών υποδομών στην Ελλάδα και διεθνής πάροχος τεχνολογικών συστημάτων και λύσεων, έχει ανακοινώσει την ενίσχυση της συνεργασίας της με τη SkyTelecom, τον μεγαλύτερο πάροχο ασύρματου Internet στην Ελλάδα.

Βάσει της συνεργασίας αυτής η SkyTelecom αναβαθμίζει την υπηρεσία SkyLink προσφέροντας αξιόπιστη ευρυζωνική σύνδεση gigabit έως και 1 Gbps σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις με εκτεταμένη κάλυψη.

Η συνεργασία αυτή αποτελεί ορόσημο για την εξέλιξη της ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα, αποδεικνύοντας πώς οι εγχώριοι πάροχοι υπηρεσιών και οι τεχνολογικοί ηγέτες μπορούν να συνεργάζονται για να γεφυρώσουν τα κενά συνδεσιμότητας και να επιταχύνουν τη μετάβαση της χώρας προς ένα πλήρως ψηφιακό μέλλον.