Energean: Τα επόμενα βήματα για την αποθήκη CO2 στον Πρίνο

Μετά το καλοκαίρι και προς τον Σεπτέμβριο θα πραγματοποιηθεί το δεσμευτικό market test του φιλόδοξου project αποθήκευσης CO 2 στον Πρίνο της Καβάλας. Ο απώτερος σκοπός είναι εντός του 2025 να έχουν υπογραφεί τα δεσμευτικά συμβόλαια με τις βιομηχανικές επιχειρήσεις που θα επιλεγούν.

Το επόμενο βήμα αυτήν τη στιγμή για την Energean είναι το τελικό «notification» που αναμένεται από την ελληνική κυβέρνηση για την έγκριση της κρατικής ενίσχυσης του project, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι η διαδικασία του «pre notification» με τις Βρυξέλλες κράτησε έναν ολόκληρο χρόνο. Να υπενθυμίσουμε ότι το project αυτό έχει ενταχθεί στην 6η λίστα των Έργων Κοινού Ενδιαφέροντος (Projects of Common Interest - PCIs).

Η EnEarth, θυγατρική εταιρεία του ομίλου Energean, προχώρησε, λοιπόν, κι επίσημα σήμερα στην κατάθεση αίτησης για την άδεια αποθήκευσης. Η αποθηκευτική δυναμικότητα της πρώτης φάσης του project θα είναι έως 1 εκατ. τόνοι CO 2 ετησίως, ενώ σε πλήρη ανάπτυξη, η αποθηκευτική δυναμικότητα μπορεί να φθάσει τα 3 εκατ. τόνους ετησίως, σύμφωνα με την αίτηση που κατατέθηκε προς έγκριση στην ΕΔΕΥΕΠ.

Ειδικότερα, η EnEarth στην αίτησή της ζητά τη διαπίστωση της καταλληλότητας ως τόπου αποθήκευσης CO 2 της Περιοχής όπως αυτή έχει οριοθετηθεί και προσδιορίζεται στην 'Αδεια Διερεύνησης και την ενεργοποίηση του δικαιώματος αποθήκευσης CO 2 .

Τα οφέλη του Πρίνου

Η λεκάνη του Πρίνου αποτελεί την πλέον κατάλληλη επιλογή για την ασφαλή αποθήκευση CO 2 . Λόγω της γεωλογίας και της ύπαρξης εγκαταστάσεων στην περιοχή θεωρείται ιδανική. Πιο συγκεκριμένα, στην 1η φάση ανάπτυξης η αποθηκευτική δυναμικότητα θα αγγίζει τους 1 εκατ. τόνους CO 2 ετησίως, ενώ στην 2η φάση ανάπτυξης, από το 2028 και μετά, η δυναμικότητα θα αυξηθεί στα 2,5 με 3 εκατ. τόνους CO 2 τον χρόνο.