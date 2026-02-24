Endesa: «Υψηλές πτήσεις» το 2025 και επενδυτικό «κρεσέντο» 10,6 δισ. ευρώ

Σε αναθεώρηση του στρατηγικού της πλάνου προχωρά η Endesa, δίνοντας έμφαση στον εκσυγχρονισμό των υποδομών και την αποθήκευση ενέργειας, μετά από μια χρονιά κερδοφορίας που ξεπέρασε τις προσδοκίες των αναλυτών.

Ρεκόρ μεγεθών και υπερβάλλουσα κερδοφορία

Με ισχυρό momentum έκλεισε το οικονομικό έτος 2025 για την Endesa, καθώς ο ισπανικός ενεργειακός «κολοσσός» κατάφερε να υπερβεί όλους τους στόχους που είχε θέσει. Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη σημείωσαν άλμα 18%, φτάνοντας τα 2,35 δισ. ευρώ, ενώ τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ενισχύθηκαν κατά 9%, αγγίζοντας τα 5,76 δισ. ευρώ.

Η διοίκηση της Endesa, κεφαλαιοποιώντας αυτή την ισχυρή επίδοση, επιβεβαίωσε τη δέσμευσή της προς τους μετόχους, διατηρώντας το minimum payout ratio στο 70%. Αυτό σημαίνει ότι τα μερίσματα θα συνεχίσουν να αυξάνονται γραμμικά με την κερδοφορία, προσφέροντας σταθερή αξία στους επενδυτές.

Το νέο στρατηγικό Πλάνο: «Ψήφος εμπιστοσύνης» στα δίκτυα

Η είδηση που συγκέντρωσε το ενδιαφέρον της αγοράς είναι το νέο τριετές επενδυτικό πλάνο (2026-2028), το οποίο ανέρχεται πλέον στα 10,6 δισ. ευρώ (αυξημένο κατά 1 δισ. σε σχέση με τον προηγούμενο σχεδιασμό).

Η Endesa προχωρά σε μια δομική αλλαγή προτεραιοτήτων με επενδυτική «έκρηξη» στα δίκτυα. Συγκεκριμένα, πάνω από το 50% των κεφαλαίων (5,5 δισ. ευρώ) θα κατευθυνθεί στην επέκταση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό των δικτύων διανομής, τομέας που θεωρείται πλέον η «ραχοκοκαλιά» της ενεργειακής μετάβασης. Πρόκειται για μια αύξηση της τάξης του 40% σε σύγκριση με το προηγούμενο πλάνο.

Αντίθετα, οι δαπάνες για νέα έργα ΑΠΕ μειώνονται κατά 20% (περίπου 3 δισ. ευρώ). Η εταιρεία εγκαταλείπει το κυνήγι των μεγάλων όγκων και εστιάζει πλέον σε έργα υψηλής απόδοσης, με ιδιαίτερη έμφαση στην αιολική ενέργεια και την αποθήκευση (μπαταρίες).

Οι στόχοι για την τριετία 2026-2028

Για το τρέχον έτος (2026), η Endesa θέτει τον πήχη του EBITDA μεταξύ 5,8 και 6,1 δισ. ευρώ, ενώ για το 2028 στοχεύει σε λειτουργική κερδοφορία έως και 6,5 δισ. ευρώ.

«Η στρατηγική μας μετατοπίζεται από την απλή παραγωγή στην έξυπνη διανομή», αναφέρουν πηγές της αγοράς, σχολιάζοντας την κίνηση της εταιρείας να θωρακίσει τα έσοδά της μέσω των ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων (δίκτυα), οι οποίες προσφέρουν μεγαλύτερη ορατότητα και σταθερότητα σε ένα μεταβαλλόμενο ενεργειακό περιβάλλον.