Enaon: Χαράσσει τον δρόμο για βιώσιμες ενεργειακές υποδομές στην Ελλάδα

Η ενεργειακή μετάβαση δεν αποτελεί απλώς μία πρόκληση για το μέλλον, αλλά μία στρατηγική αναγκαιότητα που απαιτεί όραμα και τεχνογνωσία. Η Εταιρεία Βιώσιμων Δικτύων Enaon, μέλος του ομίλου Italgas, βρίσκεται στην πρώτη γραμμή αυτού του κρίσιμου μετασχηματισμού, αναπτύσσοντας σύγχρονες και βιώσιμες ενεργειακές υποδομές σε όλη την ελληνική επικράτεια.

Εστιάζοντας στην καινοτομία και την αξιοποίηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων, η Enaon, μέσω της θυγατρικής της Enaon EDA, διαχειρίζεται σήμερα περίπου 8.700 χλμ δικτύου διανομής φυσικού αερίου σε 115 δήμους της χώρας, εξυπηρετώντας περισσότερους από 630.000 οικιακούς, εμπορικούς και βιομηχανικούς καταναλωτές.

Ήδη, η Εταιρεία έχει θέσει σε εφαρμογή ένα φιλόδοξο πρόγραμμα ψηφιακού μετασχηματισμού των δικτύων της, ενώ παράλληλα αναπτύσσει νέες, προηγμένες υποδομές ακόμα και σε απομακρυσμένες περιοχές της χώρας. Κύριος στόχος είναι η ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας, η αύξηση της ανθεκτικότητας του συστήματος, καθώς και η προετοιμασία για την ενσωμάτωση ανανεώσιμων αερίων.

Μεταξύ των σημαντικότερων πρωτοβουλιών που έχει αναλάβει η Enaon είναι η αντικατάσταση των συμβατικών μετρητών με «έξυπνους» μετρητές οι οποίοι επιτρέπουν την ακριβή και άμεση καταγραφή των μετρήσεων, καθώς και απομακρυσμένο έλεγχο κρίσιμων λειτουργιών τους, με σημαντικά οφέλη για τους καταναλωτές. Επιπλέον, η χρήση του συστήματος Picarro - της κορυφαίας διεθνώς τεχνολογίας για την ανίχνευση διαρροών - αναβαθμίζει σημαντικά την ασφάλεια και τη συντήρηση των υποδομών.

Ακολουθώντας τις πρακτικές καινοτομίας της Italgas, η Enaon εισάγει στην Ελλάδα το μοντέλο Σαρδηνίας, αναπτύσσοντας υποδομές Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG) μικρής κλίμακας. Με τον τρόπο αυτό, πόλεις όπως η Καστοριά, η Φλώρινα και η Πάτρα αποκτούν πρόσβαση σε φυσικό αέριο, παρόλο που είναι απομακρυσμένες από το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς.

Παράλληλα, η προσοχή στρέφεται στο μέλλον: τα δίκτυα της Enaon προετοιμάζονται ήδη για τη διανομή βιομεθανίου - μιας ανανεώσιμης, οικονομικά αποδοτικής και διαθέσιμης μορφής ενέργειας. Μέσω στρατηγικών συνεργασιών, με τον ΕΣΠΑΒ και παραγωγούς βιοαερίου, η Enaon συνεισφέρει στην ενίσχυση του εγχώριου οικοσυστήματος παραγωγής βιομεθανίου, το οποίο θα συμβάλλει στη θωράκιση της ενεργειακής ανεξαρτησίας, θα υποστηρίξει την κυκλική οικονομία και θα δημιουργήσει σημαντικές αναπτυξιακές ευκαιρίες για τις τοπικές κοινωνίες.

Με συστηματικές επενδύσεις, αξιοποίηση της τεχνογνωσίας του ομίλου Italgas και μελετημένο στρατηγικό σχεδιασμό, η Enaon αναδεικνύεται σε κρίσιμο παράγοντα για την επίτευξη των εθνικών και ευρωπαϊκών στόχων για την πράσινη ανάπτυξη, διαμορφώντας τις ενεργειακές υποδομές της επόμενης γενιάς στην Ελλάδα.