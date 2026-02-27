Ένα Gala για το μέλλον των παιδιών για τα οποία η ενηλικίωση δεν είναι ελευθερία, αλλά δοκιμασία

Σε μια βραδιά με ισχυρό συμβολισμό και ουσιαστικό αντίκτυπο, η Εξέλιξη Ζωής πραγματοποίησε την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου το ετήσιο Φιλανθρωπικό Gala Dinner στο Glass House, στο Anassa City Events, συγκεντρώνοντας εκπροσώπους του επιχειρηματικού κόσμου, υποστηρικτές και φίλους του οργανισμού με κοινό στόχο τη στήριξη των παιδιών που ενηλικιώνονται και καλούνται να σταθούν μόνοι τους.

Την εκδήλωση πλαισίωσε μουσικά ο αγαπημένος καλλιτέχνης Μπάμπης Στόκας, με μία guest εμφάνιση που προσέφερε συγκινητικές στιγμές στο κοινό, στηρίζοντας τον φιλανθρωπικό σκοπό της Εξέλιξης Ζωής, καθώς και Αλέξανδρος Νότας σε ένα πρόγραμμα Piano Cello stories.

Η βραδιά αποτέλεσε μια δημόσια υπενθύμιση του κρίσιμου κενού που δημιουργείται όταν ένας νέος άνθρωπος αποχωρεί από μια δομή παιδικής προστασίας χωρίς την υποστήριξη από ένα υγιές οικογενειακό πλαίσιο ή κάποιο σταθερό σημείο αναφοράς.

Στην ομιλία της, η Πρόεδρος του οργανισμού, κα. Δήμητρα Καλαντώνη, αναφέρθηκε στην πορεία της Εξέλιξης Ζωής από την ίδρυσή της το 2018 έως σήμερα, υπογραμμίζοντας ότι ο οργανισμός είναι ο μοναδικός στην Ελλάδα που επικεντρώνεται συστηματικά στο μέλλον των παιδιών μετά την ενηλικίωσή τους.

Ιδιαίτερη μνεία έγινε στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), του οποίου η ιδρυτική δωρεά αποτέλεσε το εφαλτήριο για την έναρξη του έργου. Παράλληλα, η κα. Καλαντώνη εξέφρασε τη βαθιά της ευγνωμοσύνη προς τη Uni-Pharma και τη ΔΕΗ, καθώς και τις Kaizen Foundation, EUROBANK και Καπνοβιομηχανία «Καρέλιας», τονίζοντας πως η συνεισφορά τους δεν είναι απλώς οικονομική, αλλά μία πράξη υιοθεσίας του ίδιου του οράματος της Εξέλιξης Ζωής.

Από το 2025, το έργο της Εξέλιξης Ζωής ενισχύεται και από την Πολιτεία, αναγνωρίζοντας έμπρακτα τη σημασία της παρέμβασης.

Με ειλικρίνεια, η Πρόεδρος αναφέρθηκε στις μεγάλες προκλήσεις του 2024, όταν ο οργανισμός βρέθηκε αντιμέτωπος με σοβαρή οικονομική αβεβαιότητα. «Δεν μπορούσαμε να πούμε “όχι” σε παιδιά που μας είχαν ήδη εμπιστευτεί τη ζωή τους», σημείωσε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι η συνέχιση του έργου κατέστη εφικτή χάρη στη στήριξη συνεργατών που επέλεξαν να σταθούν δίπλα στον οργανισμό σε μια κρίσιμη καμπή.

Η πιο συγκλονιστική στιγμή της βραδιάς ήρθε μέσα από την αφήγηση της ιστορίας μιας νεαρής ωφελούμενης η οποία, σε μια στιγμή απόγνωσης, απευθύνθηκε στην Εξέλιξη Ζωής και στην κα Καλαντώνη, λέγοντας: «Μόνο εσείς θα με καταλάβετε». Η φράση αυτή ανέδειξε τον πυρήνα της αποστολής του οργανισμού: κάθε παιδί χρειάζεται ένα πρόσωπο αναφοράς. Κάποιον που θα είναι εκεί, όχι περιστασιακά, αλλά απολύτως σταθερά.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με τιμητικές βραβεύσεις προς τους υποστηρικτές του οργανισμού, καθώς και με φιλανθρωπικό auction έργων τέχνης καλλιτεχνών όπως της Μαρίας Φιλοπούλου και Χριστίνας Σαραντοπούλου, με στόχο την άμεση ενίσχυση των προγραμμάτων στέγασης, εκπαίδευσης και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης των νέων.

Ως Μεγάλος Ευεργέτης τιμήθηκε ο ​ Όμιλος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη (ΟΦΕΤ), με το βραβείο να παραλαμβάνει η κυρία Ειρήνη Τσέτη.

Ως Μεγάλοι Υποστηρικτές βραβεύτηκαν:

η Καπνοβιομηχανία Καρέλιας, με το βραβείο να παραλαμβάνει ο Διευθυντής Marketing κ. Βασίλης Μαστοράκης,

η Eurobank, με εκπρόσωπο τον Αναπληρωτή Διευθύνων Σύμβουλο, Επικεφαλή Retail & Digital Banking κύριο Ιάκωβο Γιαννακλή,

η Kaizen Foundation, με το βραβείο να παραλαμβάνει ο Πρόεδρος κ. Πάνος Κωνσταντόπουλος.

και η ΔΕΗ

Επιπλέον, για τη σημαντική τους συνεισφορά στο έργο της Εξέλιξης Ζωής βραβεύτηκαν οι:

Neurosoft – κ. Επαμεινώνδας Πασχαλίδης (CEO)

KPMG – κα Έλσα Σταθοπούλου (Employer Branding Senior Manager, Advisory)

Numeralia – κα Αρζίνα Κολοβού Τοτσή

κ. Παρασχος Αλεξανδρίδης

κ. Θεόδωρος Καλαντώνης

ICAP CRIF – κα Μαρία Κατσαρέα (Director, Corporate Marketing and Communications)

Globe One – κ. Νίκος Καπετανάκης (Γενικός Διευθυντής)

Give Link – κ. Αντώνης Πολίτης

Care is Love – κα Εύα Κοτταρίδη

Desmos – κα Βαλεντίνα Βιτάλη (Υπεύθυνη Ανάπτυξης Σχέσεων & Project Manager)

LOOM – Creative Hub Athens – κα Angie Simon (Founder & Director)

Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού – κ. Νικόλαος Φίλιππας (Πρόεδρος του Ινστιτούτου & Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιά)

Χάρη στη στήριξη των παρευρισκόμενων, η Εξέλιξη Ζωής συνεχίζει να διασφαλίζει ότι δεκάδες νέοι αποκτούν τα εφόδια, την αυτοπεποίθηση και τη σταθερότητα που χρειάζονται για να εξασφαλίσουν μια αυτόνομη ζωή.

Η βραδιά έκλεισε με την υπόσχεση πως η Εξέλιξη Ζωής θα συνεχίσει να προσφέρει σε κάθε παιδί ​ και νέο την ευκαιρία να γράψει το δικό του, φωτεινό προσωπικό αφήγημα με αξιοπρέπεια, διαφάνεια και όραμα!