''Empowering Future Leaders'': Η HELLENiQ ENERGY επενδύει στη νέα γενιά επαγγελματιών

Ένα νέο κεφάλαιο για τους αποφοίτους που αναζητούν το πρώτο τους βήμα στην αγορά εργασίας ανοίγει η HELLENiQ ENERGY, παρουσιάζοντας το διετές πρόγραμμα ''Empowering Future Leaders''. Με στόχο να προσφέρει ουσιαστικές επαγγελματικές προοπτικές και παράλληλα να καλλιεργήσει τις δεξιότητες των αυριανών στελεχών, ο ενεργειακός όμιλος προτείνει μια πρωτοβουλία που ξεχωρίζει για τα ελληνικά δεδομένα.

Το πρόγραμμα, διάρκειας δύο ετών, υπόσχεται στους συμμετέχοντες πρόσβαση σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων της εταιρείας - από την παραγωγή και τη συντήρηση, μέχρι την εμπορία καυσίμων, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τις διοικητικές λειτουργίες. Οι νέοι απόφοιτοι καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα σε τέσσερις βασικές κατευθύνσεις (Τεχνική, Εμπορική, Digital/IT και Διοικητική), αποκτώντας πολύτιμη εμπειρία σε τρεις διαφορετικές φάσεις εργασίας - ένα ετήσιο και δύο εξαμηνιαία στάδια.

Πέρα από την πρακτική εξάσκηση, κομβικό ρόλο στο πρόγραμμα παίζουν η εκπαίδευση υψηλού επιπέδου και το mentoring από ανώτατα στελέχη της εταιρείας. Στόχος, όπως τονίζεται, είναι η σταδιακή καλλιέργεια ηγετικών δεξιοτήτων, μέσα από συνεχή καθοδήγηση και αξιολόγηση βάσει KPIs.

«Στην HELLENiQ ENERGY πιστεύουμε ότι το μέλλον ανήκει σε εκείνους που τολμούν», δηλώνει ο Γενικός Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικών Υπηρεσιών, Αλέξανδρος Τζαδήμας, προσθέτοντας: «Με το “Empowering Future Leaders” θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα φυτώριο στελεχών, εξοπλίζοντάς τα με τις γνώσεις και την εμπειρία που θα τους επιτρέψουν να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της επόμενης ημέρας. Δεν είναι απλώς ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης, αλλά ένα ταξίδι προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης που ξεκινά από την πρώτη ημέρα».

Οι αιτήσεις συμμετοχής θα παραμείνουν ανοιχτές έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2025 και αφορούν αποφοίτους ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων με έως δύο χρόνια προϋπηρεσία. Η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει online δοκιμασίες, συνεντεύξεις και συμμετοχή σε κέντρα αξιολόγησης με ατομικές και ομαδικές ασκήσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν αναλυτικά στοιχεία και να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά, στην ιστοσελίδα της HELLENiQ ENERGY.

Με το βλέμμα στραμμένο στη νέα γενιά, η HELLENiQ ENERGY επιχειρεί μέσα από το ''Empowering Future Leaders'' να δώσει ουσία στη συζήτηση για την επαγγελματική αποκατάσταση των νέων στην Ελλάδα, προσφέροντας ευκαιρίες που συνδυάζουν γνώση, εμπειρία και διεθνή προοπτική.