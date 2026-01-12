Empower On with Campeón: Μια πρωτοβουλία ψηφιακής ενδυνάμωσης με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα

Με τρεις εορταστικές εκδηλώσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Λευκωσία, σε κλίμα χαράς, συγκίνησης και κοινωνικοποίησης, ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος του προγράμματος ψηφιακών δεξιοτήτων Empower On with Campeón, που υλοποιήθηκε το 2025, με κεντρικό μήνυμα «Ψηφιακά δυνατοί σε κάθε ηλικία».

Το πρόγραμμα αποτελεί πρωτοβουλία της εταιρείας τεχνολογίας Campeón και έχει ως βασικό στόχο την εξοικείωση της τρίτης ηλικίας με τον ψηφιακό κόσμο, προσφέροντας πρόσβαση σε βασικές ψηφιακές εφαρμογές και υπηρεσίες που μπορούν να διευκολύνουν ουσιαστικά την καθημερινότητα, ενισχύοντας την αυτονομία και την αυτοπεποίθηση των συμμετεχόντων στη χρήση της τεχνολογίας.

Ο πρώτος κύκλος του προγράμματος συνδύαζε τη θεωρητική γνώση με την πρακτική εξάσκηση και περιελάμβανε εκπαίδευση για τη χρήση συσκευών smartphone και tablet, την ασφάλεια στο διαδίκτυο, τις βασικές εφαρμογές επικοινωνίας και social media, καθώς και την εξοικείωση με τις ψηφιακές πλατφόρμες gov.gr και My Health, υπό την έμπειρη καθοδήγηση της People Behind, της ΜΚΟ που εξειδικεύεται στην κινητοποίηση και τη δια βίου μάθηση ατόμων άνω των 60 ετών.

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν συνολικά 10 Λέσχες Φιλίας και ΚΑΠΗ: οι Λέσχες Φιλίας Κυψέλης, Παγκρατίου και Κουκακίου, το Β’ ΚΑΠΗ Αγίας Παρασκευής, τα Α’, Β’ και Γ’ ΚΑΠΗ Παλαιού Φαλήρου, το 1ο και το 12ο ΚΑΠΗ Θεσσαλονίκης, καθώς και το Κέντρο Ενηλίκων Στροβόλου στη Λευκωσία της Κύπρου.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες από κάθε πόλη συναντήθηκαν σε τρεις εκδηλώσεις «αποφοίτησης», όπου είχαν την ευκαιρία να γιορτάσουν τη διαδρομή τους και να μοιραστούν εμπειρίες, όμορφες στιγμές και αναμνήσεις από τα σεμινάρια. Εκτός από τα πιστοποιητικά παρακολούθησης, οι συμμετέχοντες έλαβαν και ένα συμβολικό tech δώρο από την ομάδα της Campeón – ένα smartwatch, ως αναγνώριση της ψηφιακής τους αυτονομίας και της νέας τους σύνδεσης με τον ψηφιακό κόσμο.

Τα αποτελέσματα του πρώτου κύκλου του Empower On with Campeón ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά: συνολικά εκπαιδεύτηκαν πάνω από 200 άτομα άνω των 60 ετών, μέσα από 36 workshops και περισσότερες από 72 ώρες μαθημάτων. Σύμφωνα με την αξιολόγηση του προγράμματος, το 76% των συμμετεχόντων δήλωσε ότι τα μαθήματα τεχνολογίας τού άρεσαν ιδιαίτερα, το 100% εξέφρασε ξεκάθαρα την επιθυμία τα μαθήματα να συνεχιστούν και στο μέλλον, ενώ το 95% ανέφερε ότι θα πρότεινε το πρόγραμμα και σε άλλα άτομα της Λέσχης του.

Πρωτοβουλίες όπως το Empower On with Campeón, εντάσσονται στο όραμα της Campeón για την παροχή ίσων ευκαιριών πρόσβασης στη γνώση και την τεχνολογία, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της εταιρείας στην υλοποίηση δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης με ουσιαστικό, μετρήσιμο και διαχρονικό κοινωνικό αποτύπωμα.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα θα βρείτε εδώ.