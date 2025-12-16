Elxis: Η εταιρεία που πουλά εξοχικές κατοικίες στην Ελλάδα στην Βόρεια και Κεντρική Ευρώπη

Μέσα από την δημιουργία ενός one stop shop στο κλάδο της ακίνητης περιουσίας η Elxis – At Home in Greece φέρνει περισσότερο από τρεις δεκαετίες τώρα το μεγαλύτερο μέρος των αγοραστών εξοχικής κατοικίας και όχι μόνο από τις αγορές της Κεντρικής και Δυτικής Ευρώπης στην Ελλάδα.

Ειδικότερα, η Elxis – At Home in Greece, έχει μετατρέψει την μεσιτική διαδικασία σε μια εξελιγμένη και περιμετρικά διασφαλισμένη πορεία προς την απόκτηση ενός ακινήτου στην Ελλάδα για πολλούς λάτρεις της χώρας.

Πελάτες της Elxis είναι κυρίως πολίτες της Βόρειας και Κεντρικής Ευρώπης που επιλέγουν συνειδητά την Ελλάδα για την απόκτηση μίας εξοχικής κατοικίας και που αναζητούν ακίνητα 2-3 υπνοδωματίων, σύγχρονης κατασκευής και εύκολης πρόσβασης. «Δραστηριοποιούμαστε αποκλειστικά σε αυτό το τμήμα της αγοράς και λειτουργούμε ως γέφυρα εμπιστοσύνης μεταξύ του Ευρωπαίου αγοραστή και του Έλληνα developer», σημειώνει χαρακτηριστικά ο κ. Γιώργος Γαβριηλίδης, ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Elxis.

Με εμπειρία από το 1991, εξυπηρετεί πελάτες από όλη την Ευρώπη και όχι μόνο, προσφέροντας πλήρη καθοδήγηση βήμα προς βήμα, στην αγορά ακινήτου με νομικούς έλεγχους ακινήτων (20/20 legal checks), διαπραγματεύσεις τιμών, και διεκπεραίωση όλης της γραφειοκρατίας, συμπεριλαμβανομένης της απόκτησης ΑΦΜ.

Για την πώληση των ακινήτων πραγματοποιεί επαγγελματική ανάλυση αγοράς, στοχευμένο marketing σε διεθνείς αγοραστές, φωτογράφιση/βιντεοσκόπηση, και πλήρης νομική υποστήριξη για μια ομαλή διαδικασία πώλησης.

Η εταιρεία διαθέτει μια εσωτερική, πολύγλωσση ομάδα οκτώ δικηγόρων που αναλαμβάνει όλη τη νομική διαδικασία, από τους κτηματολογικούς ελέγχους μέχρι την υπογραφή των συμβολαίων.

Πλέον η Elxis Group δραστηριοποιείται επίσης στην κατασκευή και ανάπτυξη αυτόνομων, επιπλωμένων παραθεριστικών κατοικιών (βιλών) προς μίσθωση ή/και πώληση.

Ειδικότερα, η εταιρεία προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες που καλύπτουν όλο το φάσμα της ακίνητης περιουσίας - από νομική υποστήριξη μέχρι πωλήσεις ακινήτων και επενδυτικές συμβουλές, λειτουργώντας ως one-stop-shop.

Βρίσκεται δίπλα στους πελάτες της από την αρχική αναζήτηση περιοχής και ακινήτου έως την πλήρη ολοκλήρωση όλων των νομικών βημάτων, παρέχοντας διαρκή συμβουλευτική, αντί μίας μεμονωμένης αγοραπωλησίας.

Συνδυάζει νομική, τεχνική και εμπορική εμπειρία σε ένα ενιαίο μοντέλο, καθώς διαθέτει εσωτερικό νομικό τμήμα με 11 δικηγόρους που αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία νομικής διεκπεραίωσης της αγοραπωλησίας του ακινήτου. Αυτό σημαίνει ότι κάθε ακίνητο που περνά από την Elxis έχει πλήρη νομικό και συμβολαιογραφικό έλεγχο πριν καν παρουσιαστεί στον πελάτη.

Η Elxis διαθέτει μία αφοσιωμένη ομάδα επαγγελματιών υψηλής εξειδίκευσης από περισσότερες από πέντε χώρες, προκειμένου οι πελάτες να συνεργάζονται με ανθρώπους που γνωρίζουν την ελληνική αγορά, αλλά παράλληλα «μιλούν τη γλώσσα τους» κι αντιλαμβάνονται την κουλτούρα και τις προτιμήσεις τους.



Η εταιρεία έχει γραφεία στη Θεσσαλονίκη, την Κρήτη και την Ουτρέχτη, ενώ αναπτύσσει συνεχώς την παρουσία της σε νέες περιοχές (Καλαμάτα, Ρόδος, Κέρκυρα), καθώς θέλει να βρίσκεται δίπλα στους πελάτες αλλά και στους developers.



Η Elxis είναι στρατηγικός συνεργάτης και για τους κατασκευαστές που θέλουν να προωθήσουν σε ξένες αγορές τα ακίνητα που αναπτύσσουν και αναδεικνύει την αξία και την ποιότητα του έργου τους, σε κοινό που την αναγνωρίζει.



Από την επιλογή της τοποθεσίας έως τις ακριβείς προδιαγραφές, παρέχει στους κατασκευαστές ένα απόλυτα επιτυχημένο μοντέλο ανάπτυξης και πώλησης των ακινήτων τους.



Αναλαμβάνει το σύνολο της διασύνδεσης με τον πελάτη, απαλλάσσοντας τις κατασκευαστικές από την απευθείας επικοινωνία, τα γλωσσικά εμπόδια και τις διαφορές κουλτούρας.



Προσφέρει επαγγελματική προώθηση των ακινήτων, με εξειδικευμένες ομάδες μάρκετιγκ, αξιοποιώντας με τον καλύτερο τρόπο τα ψηφιακά και παραδοσιακά κανάλια επικοινωνίας.



Απευθύνεται σε μεσαίου μεγέθους κατασκευαστές με καλή γνώση της τοπικής αγοράς και των ιδιαιτεροτήτων κάθε περιοχής, δίνοντας ευκαιρία σε πολλούς τοπικούς κατασκευαστές να αναπτυχθούν, παίρνοντας μερίδιο της αγοράς.



Το πλήθος των διεθνών πελατών της Elxis και η συνεχώς αυξανόμενη παρουσία σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, διαφοροποιούν το χαρτοφυλάκιο κι ελαχιστοποιούν το κατασκευαστικό ρίσκο, αφού πριν ακόμα μπει το πρώτο θεμέλιο, ο κατασκευαστής ξέρει ότι η επένδυσή του είναι εξασφαλισμένη.