Ελληνικός Χρυσός, Δήμος Αριστοτέλη & «Το Χαμόγελο του Παιδιού»: Νέα κοινή πρωτοβουλία για την προστασία και τη φροντίδα των παιδιών της Κεντρικής Μακεδονίας

Η Ελληνικός Χρυσός, ο Δήμος Αριστοτέλη και «Το Χαμόγελο του Παιδιού» παρουσιάζουν τη νέα κοινή τους πρωτοβουλία για την ενίσχυση της πρόληψης και προστασίας των παιδιών της Κεντρικής Μακεδονίας. Η νέα αυτή πρωτοβουλία, αναπτύσσεται σε δύο βασικούς πυλώνες δράσης:

Ολοκληρωμένο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης νοσηλευόμενων παιδιών στη Βόρεια Ελλάδα , που υλοποιείται από «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και υποστηρίζεται από την Ελληνικός Χρυσός. Στόχος του προγράμματος είναι να προσφέρει στα παιδιά που νοσηλεύονται, στιγμές χαράς και δημιουργικότητας, μετατρέποντας τη δύσκολη εμπειρία της παραμονής τους εντός νοσοκομείου, σε μία πιο θετική, δημιουργική και ενθαρρυντική διαδικασία. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ατομικά και ομαδικά παιχνίδια σε ειδικά διαμορφωμένους παιδότοπους και θαλάμους νοσηλείας, μουσικές δραστηριότητες, εκπαιδευτικούς περιπάτους, καθώς και εορταστικές εκδηλώσεις, όπως πάρτι γενεθλίων και εποχιακές γιορτές. Μέσα από τις δράσεις αυτές, δημιουργείται ένα πιο φιλικό και οικείο περιβάλλον για τα παιδιά και τις οικογένειές τους, ενώ παράλληλα παρέχεται ψυχολογική στήριξη και στο νοσηλευτικό προσωπικό.

Οι ενημερωτικές δράσεις για τους μαθητές, τις μαθήτριες και τους εκπαιδευτικούς, θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

Δευτέρα 06/10: Γυμνάσιο Παλαιοχωρίου & Γυμνάσιο Μεγάλης Παναγίας

Τρίτη 07/10: Λύκειο Αρναίας & ΕΠΑΛ Αρναίας

Τετάρτη 08/10: Γυμνάσιο Αρναίας

Πέμπτη 09/10: Γυμνάσιο Στρατωνίου

Πέμπτη 09/10: Διαδικτυακή επιμορφωτική συνάντηση για τους εκπαιδευτικούς του Δήμου

Δευτέρα 13/10, Πέμπτη 16/10 & Παρασκευή 17/10: Δημοτικά Σχολεία του Δήμου Αριστοτέλη

Όσον αφορά τις ανοιχτές ενημερωτικές εκδηλώσεις, οι γονείς καθώς και το ευρύ κοινό, θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τις ταινίες μικρού μήκους «Οι Σκέψεις της Νεφέλης» και «Η Νεφέλη Αγνοείται» και να ενημερωθούν για τον σχολικό εκφοβισμό με στόχο την ευαισθητοποίηση γονέων, εκπαιδευτικών και μαθητών.

Δευτέρα 06/10, ώρα 17.00 - 19.00: Αρναία, Αίθουσα Μητροπολίτου Σωκράτη

Δευτέρα 13/10, ώρα 17.00 - 19.00: Μεγάλη Παναγία, Πολιτιστικό Κέντρο

Παρασκευή 17/10, ώρα 17.00 - 19.00: Στρατώνι, Αίθουσα Πρώην Σχολής ΟΑΕΔ (ΔΥΠΑ)

Η παρουσίαση της νέας πρωτοβουλίας, συμπίπτει με τη συμπλήρωση 10 ετών συνεργασίας της Ελληνικός Χρυσός με «Το Χαμόγελο του Παιδιού». Κατά τη διάρκεια αυτής της δεκαετίας, έχουν υλοποιηθεί ποικίλες δράσεις, οι οποίες εστιάζουν στην ευημερία, την προστασία και την εκπαίδευση των παιδιών, αναδεικνύοντας τη σταθερή δέσμευση της εταιρείας στην κοινωνική υπευθυνότητα και στην υποστήριξη των τοπικών κοινωνιών.

Ο Δήμαρχος Αριστοτέλη, κ. Στέλιος Βαλιάνος, ανέφερε: «Είναι τιμή μας που έχουμε την ευκαιρία να συνεργαστούμε στενά με το Χαμόγελο του Παιδιού, για να αντιμετωπίσουμε στον μέγιστο δυνατό βαθμό, ένα από τα μείζονα θέματα της εποχής, τον σχολικό εκφοβισμό. Και αξίζουν ευχαριστίες και στην Ελληνικός Χρυσός που στηρίζει οικονομικά αυτή την προσπάθεια. Οι ενημερωτικές δράσεις που θα λάβουν χώρα σε σχολεία κοινοτήτων του Δήμου Αριστοτέλη, το επόμενο διάστημα, δεν είναι «διάλειμμα» από το μάθημα. Είναι ενημερώσεις ουσίας, για την ευθύνη που έχουμε όλοι, μαθητές, δάσκαλοι, γονείς και αρχές, να βάλουμε έναν προληπτικό φραγμό στα φαινόμενα του σχολικού εκφοβισμού. Θεωρώ πολύ σημαντικό και καλώ τους γονείς, να συμμετέχουν μαζικά στις απογευματινές συγκεντρώσεις ενημέρωσης που θα πραγματοποιηθούν ειδικά για εκείνους. Είναι χρόνος που θα επενδύσουμε για το καλό των παιδιών μας και για το καλύτερο μέλλον της κοινωνίας μας.»

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», κ. Κώστας Γιαννόπουλος, τόνισε: «Σήμερα, «Το Χαμόγελο του Παιδιού», η Ελληνικός Χρυσός και ο Δήμος Αριστοτέλη ξεκινούν μία σημαντική συνεργασία με ουσιαστικά οφέλη και μετρήσιμο αντίκτυπο στην τοπική κοινωνία. Ενώσαμε τις δυνάμεις μας με στόχο να στηρίξουμε τους μαθητές και τις μαθήτριες α΄βάθμιας και β΄βάθμιας του Δήμου, τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και κηδεμόνες αλλά και το σύνολο των πολιτών. Μέσα από διαδραστικές ενέργειες θα ενημερώσουμε, θα εκπαιδεύσουμε και θα ευαισθητοποιήσουμε μικρούς και μεγάλους για όλα όσα τους απασχολούν καθημερινά όπως το bullying, οι κίνδυνοι μέσω διαδικτύου και πολλά ακόμα. Βασικό όμως είναι ότι θα προτείνουμε λύσεις και θα διαθέσουμε «εργαλεία» για την πρόληψη αλλά και διαχείριση όλων των προβλημάτων που καλούνται να αντιμετωπίσουν, όπως η Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056, το Chat 1056, οι σχολές γονέων και πολλά ακόμα που υλοποιεί «Το Χαμόγελο του Παιδιού».»

Ο Διευθυντής Βιωσιμότητας της Ελληνικός Χρυσός, κ. Mathieu Vallart, δήλωσε: «Μαζί με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και τον Δήμο Αριστοτέλη, συνεχίζουμε την κοινή μας προσπάθεια για την ενίσχυση της πρόληψης, της φροντίδας και της προστασίας των παιδιών και των οικογενειών τους.

Μέσα από στοχευμένες δράσεις στα σχολεία και τα νοσοκομεία της Βόρειας Ελλάδας, επιδιώκουμε να βελτιώσουμε την καθημερινότητα των παιδιών, δημιουργώντας απτό, κοινωνικό αντίκτυπο. Φέτος, η Ελληνικός Χρυσός συμπληρώνει 10 χρόνια δημιουργικής συνεργασίας με τον Οργανισμό και επιβεβαιώνει τη σταθερή της δέσμευση να στέκεται δίπλα στην τοπική κοινωνία, επενδύοντας στη νέα γενιά, για ένα πιο αισιόδοξο και ασφαλές μέλλον για όλους.»

Η νέα πρωτοβουλία συνιστά ένα καθοριστικό βήμα για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και την ουσιαστική στήριξη των παιδιών και των οικογενειών τους, δημιουργώντας άμεσα και θετικά αποτελέσματα στην καθημερινότητά τους. Επιπλέον, καταδεικνύει ότι, μέσω της συνεργασίας ιδιωτικού τομέα, τοπικής αυτοδιοίκησης και οργανισμών, είναι δυνατή η υλοποίηση δράσεων με ουσιαστικό και διαρκές όφελος για το κοινωνικό σύνολο.